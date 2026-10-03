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चंडीगढ़ मनाली फोरलेन पर दो घंटे तक हुआ भारी हंगामा, लगा लंबा जाम, पुलिस के छूटे 'पसीने'

मंडी: चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे पर सुंदरनगर फोरलेन बाईपास में जरल गांव के समीप शुक्रवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई. हादसे के बाद मृतक के परिवार में मातम पसर गया. मृतक अपने पीछे पत्नी, छह वर्षीय बेटे कुशल और माता को छोड़ गया है. मृतक यूपी का रहने वाला था.

हादसे के बाद आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने जिम्मेदार वाहन चालक की पहचान कर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर हाईवे पर चक्का जाम कर दिया. करीब दो घंटे तक यातायात बाधित रहा. हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा. सूचना मिलते ही पुलिस थाना सुंदरनगर की टीम थाना प्रभारी कमलकांत के नेतृत्व में मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही परिजनों और स्थानीय लोगों से बातचीत की. परिजन अज्ञात वाहन चालक की पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई और परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग पर अड़े रहे.

पुलिस प्रशासन की ओर से मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने हाईवे को खोल दिया, जिसके बाद हाईवे पर यातायात व्यवस्था धीरे-धीरे सामान्य हुई. वही, पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हादसे की वास्तविक परिस्थितियों का पता लगाने के लिए फोरलेन पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों से भी जानकारी जुटाकर अज्ञात वाहन की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं. उधर, स्थानीय लोगों ने फोरलेन पर बढ़ते यातायात के बीच पैदल चलने वाले लोगों और मजदूरों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है.