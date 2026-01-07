ETV Bharat / state

चंडीगढ़-मनाली फोरलेन पर तेज रफ्तार का कहर, नौलखा बाईपास के पास तीन कारों की भीषण टक्कर

चंडीगढ़-मनाली फोरलेन पर तीन कारों की भीषण टक्कर ( VIRAL VIDEO )

मंडी: मंडी जिले में चंडीगढ़-मनाली फोरलेन पर तेज रफ्तार एक बार फिर हादसे की वजह बन गई. बुधवार को सुंदरनगर-मंडी फोरलेन पर नौलखा बाईपास के समीप तीन कारों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई. हादसा इतना तेज था कि कारों के आगे और पीछे के हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ. चंडीगढ़-मनाली फोरलेन पर तीन कारों की भीषण टक्कर (VIRAL VIDEO) कैसे हुआ हादसा? प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तीनों वाहन तेज गति से फोरलेन पर चल रहे थे. इसी दौरान अचानक ब्रेक लगने से एक कार दूसरी से टकरा गई और फिर तीसरी कार भी चपेट में आ गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कारों के एयरबैग खुल गए. हादसे का डैश कैम वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में टक्कर के बाद कारों में सवार महिलाओं और बच्चों में चीख-पुकार सुनाई दे रही है. हादसे की गंभीरता को वीडियो में साफ देखा जा सकता है.