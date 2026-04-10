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चंडीगढ़ में अस्पतालों और क्लिनिकों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स काउंसिल का निर्देश

चंडीगढ़: चंडीगढ़ में क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक यूटी सचिवालय में आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य सचिव मंदीप सिंह बराड़ ने की. इस दौरान आयुष विभाग, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA), भारत विकास परिषद, डेंटल और फार्मेसी काउंसिल के प्रतिनिधियों सहित काउंसिल के अन्य सदस्य उपस्थित रहे. बैठक में पिछली बैठक (5 सितंबर 2025) में लिए गए निर्णयों की अनुपालन स्थिति की समीक्षा की गई और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई.

क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के कार्यान्वयन पर बैठक: बैठक के दौरान निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. सुमन सिंह ने क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट, 2010 के तहत चंडीगढ़ में चल रहे कार्यों की विस्तृत प्रस्तुति दी. इसमें यह बताया गया कि स्वास्थ्य संस्थानों के पंजीकरण और नियमन की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसे और प्रभावी बनाने के लिए किन सुधारों की आवश्यकता है. अधिकारियों ने बताया कि उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है.

सभी स्वास्थ्य संस्थानों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य: बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया कि चंडीगढ़ में संचालित सभी निजी और सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों जैसे अस्पताल, क्लिनिक, लैब, डायग्नोस्टिक सेंटर और नर्सिंग होमका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा. इस कदम से बिना पंजीकरण के चल रहे संस्थानों पर रोक लगेगी और स्वास्थ्य सेवाओं में अधिक पारदर्शिता और नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सकेगा.