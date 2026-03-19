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चंडीगढ़ में शराब ठेकों की ऑक्शन, पलसोरा में सबसे महंगा ठेका 16.76 करोड़ में बिका

चंडीगढ़ में शराब ठेकों का ऑक्शन किया गया जिसमें पलसोरा में सबसे महंगा ठेका 16.76 करोड़ रुपए में बिका है.

Chandigarh liquor vends auctioned Palsora being the most expensive selling for Rs 16 crore 76 lakh
चंडीगढ़ में शराब ठेकों की ऑक्शन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 19, 2026 at 10:43 PM IST

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Updated : March 19, 2026 at 11:00 PM IST

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चंडीगढ़ : शहर में शराब ठेकों की ऑक्शन पूरी हो गई है, जिसमें इस बार अच्छी-खासी बोली लगी और प्रशासन को बड़ा राजस्व भी मिला. सबसे ज्यादा चर्चा पलसोरा के ठेके की रही, जो करीब 16 करोड़ 76 लाख रुपये में बिका और इस बार का सबसे महंगा ठेका बन गया है. इसके बाद सेक्टर-61 का ठेका करीब 12 करोड़ 27 लाख रुपये में गया, जबकि धनास का ठेका भी ऊंची कीमत पर बिकने वालों में शामिल रहा.

83 ठेकों के लिए लगी बोली : जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ में कुल 97 शराब के ठेके हैं. इनमें से 83 ठेकों के लिए इस बार बोली लगी, जबकि कुछ ठेके अभी नहीं बिक पाए. बचे हुए ठेकों के लिए अब 25 मार्च को दोबारा ऑक्शन की जाएगी. एडिशनल एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर प्रद्युम्न सिंह ने बताया कि इस बार ऑक्शन से करीब 496 करोड़ रुपये का राजस्व मिला है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 28% ज्यादा है. उन्होंने ये भी साफ किया कि अगर कोई कारोबारी ठेका लेने के बाद तय समय पर पैसे जमा नहीं करता, तो उसके बाकी ठेके भी सील कर दिए जाएंगे.

चंडीगढ़ में शराब ठेकों की ऑक्शन (Etv Bharat)

ऑक्शन प्रक्रिया से संतुष्ट कारोबारी : वहीं चंडीगढ़ वाइन एंड कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दर्शन सिंह क्लेर ने बताया कि उन्होंने इस बार 10 ठेके लिए हैं और कुल मिलाकर ऑक्शन प्रक्रिया से संतुष्ट हैं. हालांकि उन्होंने एक बात को लेकर नाराजगी भी जताई. उनका कहना है कि प्रशासन ने पहले कहा था कि ऑक्शन में हिस्सा लेने वाले कारोबारियों को अपने परिवार की जानकारी देनी होगी, लेकिन मौके पर ऐसा नहीं हुआ. कुल मिलाकर इस बार की ऑक्शन में अच्छी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली और प्रशासन को भी उम्मीद से ज्यादा राजस्व हासिल हुआ. अब नज़र 25 मार्च को होने वाली अगली ऑक्शन पर रहेगी, जहां बाकी बचे ठेकों के लिए बोली लगेगी.

Last Updated : March 19, 2026 at 11:00 PM IST

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