चंडीगढ़ श्रम कल्याण बोर्ड ने बढ़ाई विधवा और दिव्यांग पेंशन, अब मिलेंगे 2,000 रुपये महीना
Chandigarh Pension Increase : चंडीगढ़ श्रम कल्याण बोर्ड ने विधवा और दिव्यांग पेंशन बढ़ा दी है.
Published : October 29, 2026 at 9:11 PM IST
Chandigarh Pension Increase : चंडीगढ़ श्रम कल्याण बोर्ड ने कर्मचारियों और उनके परिवारों को राहत देने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं. बोर्ड की 9वीं बैठक में विधवा और दिव्यांग पेंशन को दोगुना करने, महिला कर्मचारियों को आर्थिक सहायता देने और शिक्षा के लिए नई योजनाएं शुरू करने को मंजूरी दी गई. इन फैसलों का मकसद कर्मचारियों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना है. श्रम सचिव-सह-अध्यक्ष अनुराधा एस. चागती की अध्यक्षता में हुई बैठक में श्रम आयुक्त-सह-कल्याण आयुक्त निशांत कुमार यादव और सहायक श्रम आयुक्त-सह-सचिव आकाश मित्तल भी मौजूद रहे.
विधवा और दिव्यांग पेंशन अब 2,000 रुपये : बैठक में विधवा पेंशन और दिव्यांगता पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति माह करने का फैसला लिया गया. इससे पात्र लाभार्थियों को पहले के मुकाबले दोगुनी मासिक सहायता मिलेगी.
महिला कर्मचारियों को मिलेंगे नए लाभ : बोर्ड ने कन्यादान योजना का दायरा बढ़ाने को मंजूरी दी है. अब अविवाहित महिला कर्मचारी अपने विवाह के लिए भी इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकेंगी. इससे महिला कर्मचारियों को सीधे लाभ मिलने का रास्ता खुलेगा. मातृत्व लाभ योजना के तहत महिला कर्मचारियों को वेतन की भरपाई और पोषण संबंधी जरूरतों के लिए 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने को भी मंजूरी दी गई है. इसके अलावा नवजात शिशु के नाम पर 10,000 रुपये की सावधि जमा (एफडीआर) करने का प्रावधान भी शामिल किया गया है. इसका उद्देश्य मां को आर्थिक सहारा देने के साथ बच्चे के भविष्य के लिए बचत सुनिश्चित करना है.
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पढ़ाई और डिजिटल शिक्षा के लिए सहायता : बोर्ड ने छात्रवृत्ति योजना का विस्तार करते हुए इसमें उन कार्यरत कर्मचारियों को भी शामिल करने की मंजूरी दी है, जो स्व-अध्ययन के माध्यम से शिक्षा हासिल कर रहे हैं. इसके साथ ही नई डिजिटल शिक्षा योजना शुरू की जाएगी. इसके तहत पात्र लाभार्थियों को लैपटॉप या अन्य निर्धारित डिजिटल शिक्षण उपकरण खरीदने के लिए 25,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता मिलेगी. ये लाभ तय शर्तों के अनुसार जीवन में एक बार दिया जाएगा.
राहत मिलने की उम्मीद : बोर्ड के इन फैसलों से महिला कर्मचारियों, विधवाओं, दिव्यांगों और शिक्षा जारी रखने वाले कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है. हालांकि, सभी योजनाओं का लाभ निर्धारित पात्रता और दिशा-निर्देशों के अनुसार ही मिलेगा.
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