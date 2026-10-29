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चंडीगढ़ श्रम कल्याण बोर्ड ने बढ़ाई विधवा और दिव्यांग पेंशन, अब मिलेंगे 2,000 रुपये महीना

चंडीगढ़ श्रम कल्याण बोर्ड ने बढ़ाई विधवा और दिव्यांग पेंशन ( ETV Bharat )

Chandigarh Pension Increase : चंडीगढ़ श्रम कल्याण बोर्ड ने कर्मचारियों और उनके परिवारों को राहत देने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं. बोर्ड की 9वीं बैठक में विधवा और दिव्यांग पेंशन को दोगुना करने, महिला कर्मचारियों को आर्थिक सहायता देने और शिक्षा के लिए नई योजनाएं शुरू करने को मंजूरी दी गई. इन फैसलों का मकसद कर्मचारियों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना है. श्रम सचिव-सह-अध्यक्ष अनुराधा एस. चागती की अध्यक्षता में हुई बैठक में श्रम आयुक्त-सह-कल्याण आयुक्त निशांत कुमार यादव और सहायक श्रम आयुक्त-सह-सचिव आकाश मित्तल भी मौजूद रहे.