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चंडीगढ़ में 3-4 अप्रैल को कसौली रिद्म एंड ब्लूज़ फेस्टिवल का 10वां एडिशन, बच्चों के इलाज के लिए उठेगा हर सुर

3-4 अप्रैल को कसौली रिद्म एंड ब्लूज़ फेस्टिवल का 10वां एडिशन, ( Etv Bharat )

चंडीगढ़: चंडीगढ़ में कसौली रिद्म एंड ब्लूज़ फेस्टिवल एक बार फिर अपने अनोखे अंदाज में होने जा रहा है. दरअसल, 3 और 4 अप्रैल को कसौली के बैकुंठ रिज़ॉर्ट में आयोजित होने वाला यह 10वां एडिशन सिर्फ संगीत का उत्सव नहीं, बल्कि मानवता की सेवा का एक बड़ा मंच है. पहाड़ों की खूबसूरत वादियों के बीच होने वाला यह आयोजन हर साल हजारों लोगों को आकर्षित करता है. बच्चों के दिलों के इलाज की पहल: इस फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य गंभीर हृदय रोग से जूझ रहे बच्चों की मदद करना है. इसे जेनेसिस फाउंडेश द्वारा आयोजित किया जाता है. साल 2012 में शुरू हुई इस पहल ने अब तक 5400 से अधिक बच्चों के इलाज में सहयोग दिया है. फेस्टिवल से जुटाई गई पूरी राशि बच्चों की सर्जरी, इलाज और रिकवरी पर खर्च की जाती है. फाउंडेशन का काम लोगों को नेक काम से जोड़ना: इस साल फेस्टिवल जहां अपने 10 साल पूरे कर रहा है. वहीं, फाउंडेशन भी 25 वर्षों की सफल यात्रा का जश्न मना रहा है. इस सफर के बारे में फाउंडर ट्रस्टी ज्योति सागर ने कहा कि, "सही समय पर इलाज मिलने से बच्चों की जान बचाई जा सकती है. यह फेस्टिवल उसी दिशा में एक मजबूत कदम है. यह आयोजन समाज को जागरूक करने और लोगों को एक नेक काम से जोड़ने का माध्यम है." कसौली रिद्म एंड ब्लूज़ फेस्टिवल (ETV Bharat)