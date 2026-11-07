चंडीगढ़ के बाद हरियाणा-पंजाब के एक्स-अग्निवीरों को भी मौका, जेल वार्डर भर्ती नियमों में बदलाव, उम्र में 5 साल तक की छूट
Chandigarh Ex Agniveer Reservation: चंडीगढ़ जेल वार्डर भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण मिलेगा. उम्र में 5 साल तक की छूट मिलेगी.
Published : November 7, 2026 at 8:39 AM IST
चंडीगढ़: सेना में चार साल सेवा देने के बाद नौकरी की तलाश कर रहे पूर्व अग्निवीरों के लिए अच्छी खबर है. चंडीगढ़ प्रशासन ने जेल विभाग में वार्डर भर्ती के नियमों में बदलाव करते हुए एक्स-अग्निवीरों को आरक्षण और आयु सीमा में छूट देने का फैसला किया है. इससे चंडीगढ़ के साथ पंजाब और हरियाणा के मूल निवासी युवाओं के लिए भी सरकारी नौकरी का रास्ता खुलेगा.
पहले चंडीगढ़ के युवाओं को मिलेगी प्राथमिकता: नए भर्ती नियमों के अनुसार जेल वार्डर के आरक्षित पदों पर सबसे पहले चंडीगढ़ के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को मौका दिया जाएगा. यदि यहां के योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते और पद खाली रह जाते हैं, तो इन पदों पर पंजाब और हरियाणा के मूल निवासी एक्स-अग्निवीरों की भर्ती की जा सकेगी. इससे तीनों क्षेत्रों के पूर्व सैनिकों को रोजगार का अवसर मिलेगा.
आयु सीमा में मिलेगी छूट: प्रशासन के नए प्रावधानों के तहत पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट मिलेगी. वहीं, अग्निपथ योजना के पहले बैच में शामिल उम्मीदवारों को पांच साल की राहत दी जाएगी. खास बात यह है कि यह छूट एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को पहले से मिलने वाली आयु सीमा की छूट के अतिरिक्त होगी. इससे आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को भी फायदा मिल सकेगा.
27 अक्टूबर को गृह विभाग ने लिया था फैसला: चंडीगढ़ प्रशासन के गृह विभाग ने 27 अक्टूबर को इस संबंध में फैसला लिया था. इसके बाद जेल वार्डर भर्ती के नियमों में संशोधन के आदेश जारी कर दिए गए हैं. नए प्रावधानों के लागू होने से आगामी भर्ती प्रक्रिया में पूर्व अग्निवीरों को इसका लाभ मिल सकेगा.
2022 में शुरू हुई थी अग्निपथ योजना: केंद्र सरकार ने 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना शुरू की थी. इसके तहत सेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं को चार साल के लिए अग्निवीर के रूप में भर्ती किया जाता है. चार साल की सेवा पूरी करने के बाद सेवा से बाहर आने वाले युवाओं को एक्स-अग्निवीर कहा जाता है. चंडीगढ़ प्रशासन का यह फैसला ऐसे युवाओं को सैन्य सेवा के बाद रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.
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