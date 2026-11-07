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चंडीगढ़ के बाद हरियाणा-पंजाब के एक्स-अग्निवीरों को भी मौका, जेल वार्डर भर्ती नियमों में बदलाव, उम्र में 5 साल तक की छूट

चंडीगढ़ के बाद हरियाणा-पंजाब के एक्स-अग्निवीरों को भी मौका ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: सेना में चार साल सेवा देने के बाद नौकरी की तलाश कर रहे पूर्व अग्निवीरों के लिए अच्छी खबर है. चंडीगढ़ प्रशासन ने जेल विभाग में वार्डर भर्ती के नियमों में बदलाव करते हुए एक्स-अग्निवीरों को आरक्षण और आयु सीमा में छूट देने का फैसला किया है. इससे चंडीगढ़ के साथ पंजाब और हरियाणा के मूल निवासी युवाओं के लिए भी सरकारी नौकरी का रास्ता खुलेगा.

पहले चंडीगढ़ के युवाओं को मिलेगी प्राथमिकता: नए भर्ती नियमों के अनुसार जेल वार्डर के आरक्षित पदों पर सबसे पहले चंडीगढ़ के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को मौका दिया जाएगा. यदि यहां के योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते और पद खाली रह जाते हैं, तो इन पदों पर पंजाब और हरियाणा के मूल निवासी एक्स-अग्निवीरों की भर्ती की जा सकेगी. इससे तीनों क्षेत्रों के पूर्व सैनिकों को रोजगार का अवसर मिलेगा.