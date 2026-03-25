ETV Bharat / state

चंडीगढ़ के सुखना लेक पर एयर शो को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, 27-28 मार्च को कई रास्तों पर रहेगी पाबंदी

चंडीगढ़ः सुखना लेक पर 27 और 28 मार्च 2026 को होने वाले एयर शो को लेकर चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. इस दौरान सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर वाहनों की आवाजाही सीमित या प्रतिबंधित रहेगी. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और तय रूट व पिकअप पॉइंट्स का ही इस्तेमाल करें, ताकि एयर शो के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो.



ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, आम लोगों की सुरक्षा और सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है, इन रास्तों पर रहेगा असर एडवाइजरी के मुताबिक,

सेक्टर 1/3/4 चौक (ओल्ड बैरिकेड) से लेकर हीरा सिंह चौक तक न्यू बैरिकेड चौक (सेक्टर 3/4/9/10) से विज्ञान पथ की ओर सुखना लेक से गोल्फ क्लब होते हुए हीरा सिंह चौक तक

इन मार्गों पर वाहनों की आवाजाही नियंत्रित रहेगी: लेक तक ऐसे पहुंचे लोग- सुखना लेक आने वाले लोगों को सीधे वाहन लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी. दर्शकों को निर्धारित पिकअप पॉइंट्स तक आना होगा, जहां से शटल बस सेवा के जरिए उन्हें लेक तक पहुंचाया जाएगा.