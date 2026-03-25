चंडीगढ़ के सुखना लेक पर एयर शो को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, 27-28 मार्च को कई रास्तों पर रहेगी पाबंदी
सुखना लेक पर एयर शो को देखते हुए प्रशासन की ओर से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है.
Published : March 25, 2026 at 9:12 PM IST
चंडीगढ़ः सुखना लेक पर 27 और 28 मार्च 2026 को होने वाले एयर शो को लेकर चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. इस दौरान सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर वाहनों की आवाजाही सीमित या प्रतिबंधित रहेगी. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और तय रूट व पिकअप पॉइंट्स का ही इस्तेमाल करें, ताकि एयर शो के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो.
ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, आम लोगों की सुरक्षा और सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है, इन रास्तों पर रहेगा असर एडवाइजरी के मुताबिक,
- सेक्टर 1/3/4 चौक (ओल्ड बैरिकेड) से लेकर हीरा सिंह चौक तक
- न्यू बैरिकेड चौक (सेक्टर 3/4/9/10) से विज्ञान पथ की ओर
- सुखना लेक से गोल्फ क्लब होते हुए हीरा सिंह चौक तक
इन मार्गों पर वाहनों की आवाजाही नियंत्रित रहेगी: लेक तक ऐसे पहुंचे लोग- सुखना लेक आने वाले लोगों को सीधे वाहन लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी. दर्शकों को निर्धारित पिकअप पॉइंट्स तक आना होगा, जहां से शटल बस सेवा के जरिए उन्हें लेक तक पहुंचाया जाएगा.
पिकअप पॉइंट्स तय किए गएः प्रशासन ने शहर में अलग-अलग जगहों पर पिकअप पॉइंट्स बनाए हैं, जिनमें
- रेलवे कॉलोनी ग्राउंड, मनीमाजरा
- दशहरा ग्राउंड, मनीमाजरा
- होटल शिवालिक व्यू (सेक्टर 17) के पास ग्राउंड
- रैली ग्राउंड, सेक्टर 25
- मेला ग्राउंड, सेक्टर 34
- काला ग्राम के पास पार्किंग एरिया
- ललित होटल के पास पार्किंग
पैदल आवाजाही भी सीमितः एडवाइजरी के मुताबिक सिर्फ वाहन ही नहीं, बल्कि कुछ मार्गों पर पैदल चलने वालों की आवाजाही पर भी सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक रोक रहेगी.
मनोरंजन गतिविधियां भी रहेंगी बंद: एयर शो के दौरान सुखना लेक पर आम जनता के लिए अन्य मनोरंजन गतिविधियां भी बंद रहेंगी. हालांकि, मेडिकल इमरजेंसी, एम्बुलेंस और अन्य जरूरी सेवाओं को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है.
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