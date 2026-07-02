चंडीगढ़ में राशन व्यवस्था डिजिटल, राशन डिपो की हुई छुट्टी, अब मोबाइल कूपन से करियाना दुकान से मिलेगा राशन
चंडीगढ़ में AAY और BPL परिवारों को अब मोबाइल डिजिटल कूपन से करियाना दुकानों पर राशन मिलेगा. साथ ही बायोमीट्रिक सिस्टम खत्म होगी.
Published : July 2, 2026 at 9:34 AM IST
पंचकूला: केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में रहने वाले अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के लाभार्थियों और गरीबी रेखा से नीचे के जरूरतमंद परिवारों को अब राशन लेने के लिए राशन डिपो जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं करना पड़ेगा. दरअसल, केंद्र सरकार की नवीन योजना के अनुसार चंडीगढ़ के सभी राशन कार्ड धारकों को अब भारत सरकार खाद्यान्न सब्सिडी केवल पीएनबी डिजिटल रूपी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से दी जाएगी. यानिकी राशन कार्ड धारकों के बैंक खातों में राशन की खरीद के लिए अब कूपन के रूप में धनराशि जमा की जाएगी.
मोबाइल पर मिलेगा डिजिटल कूपन: राशन कार्ड धारकों को राशन लेने के लिए अब बायोमेट्रिक के बजाय डिजिटल कूपन दिया जाएगा. खाद एवं आपूर्ति विभाग के सचिव, आईएएस अधिकारी मोहम्मद मंसूर ने बताया कि यह डिजिटल कूपन विभाग की ओर से हर महीने कार्ड धारकों के मोबाइल पर भेजा जाएगा. इस कूपन की मदद से राशन कार्ड धारक चिन्हित की गई नजदीकी करियाना की दुकानों पर जाकर राशन ले सकेंगे. चंडीगढ़ में राशन वितरण व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल होने की दिशा में यह बड़ा परिवर्तन किया जा रहा है. परिवार में जो व्यक्ति राशन कार्ड धारक होगा, उसके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधे डिजिटल करेंसी ट्रांसफर कर दी जाएगी. लाभार्थी विभाग द्वारा चिन्हित की गई करियाना की दुकान पर जाकर डिजिटल कूपन दिखाकर आटा और चावल ले सकेगा.
चंडीगढ़ में ट्रायल शुरू: केंद्र सरकार ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) आधारित डिजिटल फूड कूपन सिस्टम का ट्रायल चंडीगढ़ में शुरू कर दिया है. इससे बायोमेट्रिक फेल होने, नेटवर्क की परेशानी और अन्य प्रकार की समस्याओं पर रोक लग सकेगी. क्योंकि इस नई प्रक्रिया के तहत जहां राशन कार्ड धारक डिजिटल कूपन से राशन खरीद सकेगा, वहीं करियाना दुकान के संचालक के पास इस व्यवस्था के तहत इंस्टॉल ऐप में राशन वितरण संबंधी पूरा रिकार्ड मौजूद रहेगा. गुजरात के बाद चंडीगढ़ देश का ऐसा दूसरा शहर है, जहां इस नई व्यवस्था को लागू किया गया है. इसके अलावा पुडुचेरी और दादर नगर हवेली एवं दमन-दीव में भी इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना है.
75 हजार परिवारों को लाभ: खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सचिव, आईएएस मोहम्मद मंसूर ने बताया कि इस नई व्यवस्था से चंडीगढ़ शहर की पेरीफेरी में बसी कालोनियों और गांवों के अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों समेत अन्य करीब 75 हजार जरूरतमंद परिवारों के व्यक्तिगत तौर पर तीन लाख से अधिक सदस्यों को इसका लाभ मिल सकेगा. हालांकि चंडीगढ़ से अनेक लाभार्थी परिवारों के पंचकूला व मोहाली समेत अन्य जगहों पर विस्थापित होने के चलते इस तीन लाख लोगों का आंकड़ा काफी नीचे आने की उम्मीद है. नई व्यवस्था से माना जा रहा है कि राशन वितरण अधिक पारदर्शी, तेज और लीकेज-फ्री हो सकेगा. लाभार्थी परिवारों को उनके पारिवारिक सदस्यों की संख्या के अनुसार तय मात्रा में मिलने वाला राशन सीधे डिजिटल कूपन के माध्यम से मिलेगा.
अन्य सामान की खरीद नहीं होगी: देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत 80 करोड़ से अधिक लोगों को सब्सिडी वाला राशन मिलता है. गौर करने वाली बात यह है कि चंडीगढ़ में मिलने वाली डिजिटल करेंसी (कूपन) का इस्तेमाल राशन के अलावा किसी अन्य सामान की खरीद के लिए नहीं हो सकेगा. विभाग के सचिव के अनुसार फिलहाल तक इस सुविधा के लिए चंडीगढ़ की करीब 500 से अधिक करियाना दुकानों को पंजीकृत कर लिया गया है.
आरबीआई से दुकानदार व लाभार्थी तक: राशन कार्ड धारकों के मोबाइल पर प्राप्त होने वाला डिजिटल कूपन डिजिटल रुपये पर आधारित एक प्रोग्रामेबल कूपन है. इस प्रक्रिया में पंजीकृत करियाना दुकान के संचालक द्वारा कूपन/क्यूआर कोड स्कैन कर राशन देने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से उनके बैंक खाते में निर्धारित धनराशि जमा कर दी जाएगी. सरकार लाभार्थी के हिस्से के राशन मूल्य को डिजिटल कूपन के रूप में उसके खाते या डिजिटल वॉलेट से लिंक करेगी. लाभार्थी करियाना दुकान पर क्यूआर कोड स्कैन या कूपन कोड दिखाकर अपना राशन ले सकेगा.
स्मार्ट-एंड्रॉयड मोबाइल जरूरी: डिजिटल करेंसी के लिए राशन कार्ड धारकों के पास स्मार्ट-एंड्रॉयड मोबाइल होना आवश्यक है. विभाग लाभार्थियों को मोबाइल पर यह सुविधा प्रदान करने के लिए मदद कर रहा है. आईओएस डिवाइस पर भी इस सुविधा को जल्द उपलब्ध कराने की तैयारी है. विभाग के सचिव आईएएस मोहम्मद मंसूर ने बताया कि लोग कम्यूनिटी सेंटर से इस सुविधा को अपने मोबाइल पर शुरू करवा सकते हैं. पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ देने के प्रयास जारी हैं.
आधार से लिंक खातों में राशि जमा नहीं: खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, चंडीगढ़ ने सभी राशन कार्ड धारकों को सूचित किया है कि जुलाई माह से भारत सरकार खाद्यान्न सब्सिडी केवल PNB Digital Rupee मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से ही देगी. अब सब्सिडी की राशि आधार से जुड़े बैंक खातों में जमा नहीं की जाएगी. इस प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं. ये शिविर उन राशन कार्ड धारकों के लिए हैं, जिन्होंने अभी तक अपनी राशन सब्सिडी को बैंक खाते से PNB Digital Rupee मोबाइल एप्लिकेशन में स्थानांतरित नहीं कराया है.
इन क्षेत्रों के लोगों की ऐप डाउनलोड नहीं: विभाग के अनुसार चंडीगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों के लाभार्थियों ने अभी तक मोबाइल एप्लिकेशन को डाउनलोड एवं सक्रिय नहीं किया है. इस कारण इन सभी क्षेत्र के सामुदायिक केन्द्रों में शिविर लगाए जा रहे हैं.
- विकास नगर, मौली जागरां (3100 लंबित)
- धनास (2100 लंबित)
- मलोया (1900 लंबित)
- सेक्टर 25 (500 लंबित)
- रामलीला ग्राउंड, बुडैल (900 लंबित)
- सेक्टर 52/कजहेड़ी (1100 लंबित)
- सेक्टर 56/पलसोरा (900 लंबित)
- रामदरबार (800 लंबित)
- बापूधाम कॉलोनी (800 लंबित)
- मनीमाजरा (RIMT स्कूल के पास) (2400 लंबित)
इस जानकारी पर गौर करें: शहर के जिन लाभार्थियों ने अपनी जानकारी पहले जमा करवा दी लेकिन अभी तक PNB Digital Rupee मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड एवं सक्रिय नहीं किया, वे अपने आधार कार्ड और आधार से जुड़े मोबाइल फोन के साथ शिविर में आकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपनी जानकारी जमा नहीं करवाई है, वे अपने आधार कार्ड और आधार से जुड़े मोबाइल फोन के साथ शिविर में आकर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं.
45 हजार से अधिक ने ऐप डाउनलोड की: चंडीगढ़ में 45 हजार से अधिक राशन कार्ड धारक PNB Digital Rupee मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड कर चुके हैं. जबकि लगभग 30 हजार लाभार्थियों, विशेषकर मलोया, मौलीजागरां/दड़वा, मनीमाजरा, धनास, सेक्टर 25, बुडैल, कजहेड़ी, रामदरबार, बापूधाम कॉलोनी और सेक्टर 56 व पलसोरा क्षेत्र के लाभार्थियों ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है.
ऐप डाउनलोड नहीं करने पर सब्सिडी बंद: विभाग ने सभी राशन कार्ड धारकों को सूचित किया है कि खाद्यान्न सब्सिडी प्राप्त करने के लिए PNB Digital Rupee मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड एवं सक्रिय करना अनिवार्य है. सचेत किया गया है कि जो लाभार्थी यह प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे, उन्हें खाद्यान्न सब्सिडी मिलनी बंद हो सकती है. इस कारण सभी लंबित लाभार्थियों से अनुरोध किया गया है कि वे आगामी शुक्रवार, 3 जुलाई तक नजदीकी शिविर में जाकर अपना पंजीकरण अवश्य पूरा कर लें, ताकि खाद्यान्न सब्सिडी बिना रुकावट मिलती रहे.
घर बैठे करवा सकते हैं पंजीकरण: जिन लाभार्थियों ने अपनी जानकारी पहले ही जमा करवा दी है, वे गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से PNB Digital Rupee मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड करके घर बैठे भी अपना पंजीकरण पूरा कर सकते हैं. किसी भी सहायता या जानकारी के लिए राशन कार्ड धारक विभाग के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-2068 पर भी संपर्क कर सकते हैं.
ये भी पढ़ें:भिवानी पहुंचे मंत्री राजेश नागर, बोले- "15 जुलाई तक हरियाणा में 4 हजार नए राशन डिपो होंगे अलॉट, वितरण व्यवस्था होगी और बेहतर"