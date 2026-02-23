ETV Bharat / state

चंडीगढ़ IDFC फर्स्ट बैंक घोटाला: हरियाणा सरकार ने दो निजी बैंकों में सरकारी खाते बंद करने के दिए निर्देश, कांग्रेस ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग

IDFC फर्स्ट बैंक (File Photo) ( Etv Bharat )

चंडीगढ़: चंडीगढ़ में IDFC फर्स्ट बैंक की शाखा में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. हरियाणा सरकार से जुड़े कुछ खातों में बड़ी वित्तीय गड़बड़ी पकड़ी गई. बैंक ने खुद स्टॉक एक्सचेंज को सूचना देकर बताया कि कुछ कर्मचारियों ने बाहरी लोगों के साथ मिलकर अनधिकृत और गलत तरीके से लेन-देन किए. इस मामले में चार कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है. हरियाणा सरकार का निर्देश: मामला सामने आने के बाद हरियाणा सरकार ने सख्त रूख अख्तियार करते हुए दो निजी बैंकों में संचालित सरकारी खाते 31 मार्च तक बंद करने के आदेश जारी किए. सभी विभागों, बोर्डों और निगमों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित तिथि तक निजी बैंकों से अपनी जमा राशि निकाल लें. भविष्य में सरकारी खाते केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही खोले जाएंगे. हरियाणा सरकार का निर्देश (Etv Bharat) अशोक अरोड़ा का आरोप: वहीं, इस मामले पर ईटीवी भारत ने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक अशोक अरोड़ा से बातचीत की. अशोक अरोड़ा ने अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि, "ये बहुत बड़ी लापरवाही है और अधिकारियों की मिलीभगत सामने आ रही है. सरकार का स्पष्ट आदेश है कि सरकारी पैसा केवल सरकारी बैंकों में ही जमा होना चाहिए. जिन्होंने इस घोटाले में हिस्सा लिया है, चाहे बड़े अधिकारी हों या छोटे, उनके खिलाफ तुरंत जांच और कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये जनता का पैसा है और इसे निजी हितों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.