चंडीगढ़ हुनर उत्सव में एडल्ट एजुकेशन सेंटर के लर्नर्स ने सजाई हुनर की प्रदर्शनी, किसी ने बनाए दीये, किसी ने क्रोशिया पाउच, बना आकर्षण का केन्द्र
चंडीगढ़ के एडल्ट एजुकेशन सेंटर के लर्नर्स ने दिवाली एग्जिबिशन में हस्तनिर्मित दीये, पेंटिंग, क्रोशिया पाउच और सजावटी उत्पाद प्रदर्शित किए. नगमा सिंह की रिपोर्ट.
Published : October 29, 2026 at 12:05 PM IST
चंडीगढ़: कहते है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती. इस बात को सच कर दिखाया है मिसाल चंडीगढ़ के एडल्ट एजुकेशन सेंटर के लर्नर्स ने. दरअसल, चंडीगढ़ में आयोजित हुनर उत्सव के तहत आयोजित दिवाली एग्जिबिशन में इन लर्नर्स ने अपने हाथों से तैयार किए पेंटिंग, सजावटी दीये, क्रोशिया पाउच, बास्केट और डोर हैंगिंग जैसे उत्पाद प्रदर्शित किए. खास बात यह है कि 15 से 45 साल तक के ये लर्नर्स बुनियादी शिक्षा हासिल करने के साथ व्यावहारिक कौशल भी सीख रहे हैं, ताकि भविष्य में अपने हुनर को रोजगार का जरिया बना सकें.
पढ़ाई के साथ हुनर सीखने का मौका: चंडीगढ़ में ‘उल्लास’ पहल के तहत 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को बुनियादी शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है. इसका उद्देश्य ऐसे लोगों को पढ़ाई से जोड़ना है, जो किसी कारण बचपन में पढ़ नहीं पाए. यहां पढ़ने-लिखने और गणित के साथ रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली जानकारी भी दी जाती है. इसके अलावा सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, क्रोशिया, पेंटिंग और मेहंदी जैसे कौशल सिखाए जाते हैं.
दोपहर तीन से पांच बजे तक लगती हैं कक्षाएं: उत्सव में मौजूद एडल्ट एजुकेशन सेंटर की नोडल अधिकारी प्रतिज्ञा शर्मा ने कहा कि, "सेंटर में ऐसे लोग पढ़ने आते हैं, जो घरों में काम करने या दूसरी जिम्मेदारियों के कारण पहले शिक्षा हासिल नहीं कर पाए. कक्षाएं दोपहर तीन से पांच बजे तक सरकारी मॉडल स्कूलों में लगती हैं. लर्नर्स के शैक्षणिक स्तर के अनुसार उन्हें पहली से आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई करवाई जाती है. इसके बाद वे ओपन बोर्ड के माध्यम से दसवीं, बारहवीं और आगे की शिक्षा हासिल कर सकते हैं."
दीये, पाउच और पेंटिंग बने आकर्षण: दिवाली एग्जिबिशन में लर्नर्स की रचनात्मकता देखने को मिली. यहां क्रोशिया से बने पाउच और कवर, बास्केट, दरवाजों पर लगाने वाली सजावटी वस्तुएं, पेंटिंग और त्योहार पर घर सजाने के लिए दीये रखे गए. इन उत्पादों को आकर्षक बनाने के साथ उनकी उपयोगिता का भी ध्यान रखा गया है. प्रदर्शनी में आए लोग हाथ से तैयार इन वस्तुओं को देख सकते हैं और अपनी पसंद के उत्पाद खरीद भी सकते हैं.
कच्चा माल खुद जुटाते हैं लर्नर्स: प्रतिज्ञा शर्मा ने बताया कि, "सेंटर में लर्नर्स को अलग-अलग तरह के उत्पाद बनाना सिखाया जाता है, ताकि वे भविष्य में अपने कौशल से कमाई कर सकें. उत्पाद तैयार करने के लिए जरूरी कच्चा माल लर्नर्स खुद जुटाते हैं, जबकि शिक्षा विभाग की ओर से उन्हें किताबें और स्टेशनरी निशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं. इससे उन्हें पढ़ाई के साथ अपने हुनर को निखारने का अवसर मिलता है."
उत्पादों की कीमत तय कर बिक्री के लिए भेजते हैं लर्नर्स: प्रतिज्ञा शर्मा ने बताया कि, "प्रदर्शनी में तैयार सामान को बिक्री के लिए भी रखा गया है. लर्नर्स अपने उत्पादों की कीमत तय करके सेंटर के माध्यम से बिक्री के लिए भेजते हैं. इससे उन्हें अपने काम की पहचान बनाने और हुनर से आमदनी करने का अवसर मिलता है."
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