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चंडीगढ़ हुनर उत्सव में एडल्ट एजुकेशन सेंटर के लर्नर्स ने सजाई हुनर की प्रदर्शनी, किसी ने बनाए दीये, किसी ने क्रोशिया पाउच, बना आकर्षण का केन्द्र

चंडीगढ़ हुनर उत्सव ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: कहते है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती. इस बात को सच कर दिखाया है मिसाल चंडीगढ़ के एडल्ट एजुकेशन सेंटर के लर्नर्स ने. दरअसल, चंडीगढ़ में आयोजित हुनर उत्सव के तहत आयोजित दिवाली एग्जिबिशन में इन लर्नर्स ने अपने हाथों से तैयार किए पेंटिंग, सजावटी दीये, क्रोशिया पाउच, बास्केट और डोर हैंगिंग जैसे उत्पाद प्रदर्शित किए. खास बात यह है कि 15 से 45 साल तक के ये लर्नर्स बुनियादी शिक्षा हासिल करने के साथ व्यावहारिक कौशल भी सीख रहे हैं, ताकि भविष्य में अपने हुनर को रोजगार का जरिया बना सकें.

पढ़ाई के साथ हुनर सीखने का मौका: चंडीगढ़ में ‘उल्लास’ पहल के तहत 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को बुनियादी शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है. इसका उद्देश्य ऐसे लोगों को पढ़ाई से जोड़ना है, जो किसी कारण बचपन में पढ़ नहीं पाए. यहां पढ़ने-लिखने और गणित के साथ रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली जानकारी भी दी जाती है. इसके अलावा सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, क्रोशिया, पेंटिंग और मेहंदी जैसे कौशल सिखाए जाते हैं.