चंडीगढ़ में इंटरनेशनल मैराथन, 3500 से ज्यादा धावक दौड़े, गुलाब चंद कटारिया भी हुए शामिल

चंडीगढ़ : शहर में आज खेल प्रेमियों के लिए खास दिन है. चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का फ्लैग-ऑफ सुबह 6:45 बजे सेक्टर-1 स्थित चंडीगढ़ क्लब के बाहर से किया गया. यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए. फ्लैग-ऑफ समारोह में ओलंपिक चैंपियन अभिनव बिंद्रा और हॉकी खिलाड़ी रुपिंदर पाल सिंह भी मौजूद रहे.

3,500 से ज्यादा धावक मैदान में : चंडीगढ़ प्रशासन के खेल विभाग द्वारा आयोजित इस मैराथन को लेकर पिछले कई दिनों से शहर में उत्साह का माहौल है. आयोजकों के मुताबिक 42.19 किलोमीटर(फुल मैराथन), 21.09 किलोमीटर(हाफ मैराथन), 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दौड़ में कुल 3,500 से अधिक प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. इनमें 38 धावक विदेशों से भी आए हैं.

3500 से ज्यादा धावक दौड़े (Etv Bharat)

गुलाबचंद कटारिया भी हुए शामिल : चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने भी 5 किलोमीटर की दौड़ में हिस्सा लिया. हाल ही में उन्हें कार्यक्रम की आधिकारिक टी-शर्ट भेंट की गई थी. मैराथन रेस का रूट सुखना लेक, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन जैसी मशहूर जगहों से होकर गुजरा. सुबह-सुबह इन रास्तों पर धावकों की ऊर्जा और दर्शकों का उत्साह देखने लायक था. मैराथन के चलते सुबह 11 बजे तक कई सड़कों पर आवाजाही बंद रही ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना उठानी पड़े. पुलिस ने पहले ही शहर के लोगों को मैरथन के रूट को जानकारी दे दी थी ताकि किसी को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े. मैराथन में एक करोड़ रुपए तक का इनाम रखा गया था. साथ ही मैराथन की फिनिश लाइन क्रॉस करने वाले सभी रनर्स को मेडल, प्रमाणपत्र और फोटो दिए गए.