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चंडीगढ़ में 50 हजार परिवारों के घर होंगे फ्रीहोल्ड, ब्याज-जुर्माना माफ, पुनर्वास कॉलोनियों का किराया भी घटेगा

चंडीगढ़ में 50 हजार परिवारों के घर होंगे फ्रीहोल्ड ( ETV Bharat )

Chandigarh Houses Freehold : जिस मकान में परिवार सालों से रह रहा हो, उसकी देखभाल और मरम्मत की जिम्मेदारी भी उसी की हो, लेकिन कानूनी तौर पर मालिकाना हक न हो, तो यह स्थिति किसी भी परिवार के लिए परेशानी का कारण बन सकती है. चंडीगढ़ में ऐसे ही हजारों परिवार लंबे समय से अपने मकानों को फ्रीहोल्ड करने की मांग उठा रहे थे. अब प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने इन परिवारों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है. इसके तहत चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड और स्टेट ऑफिस के करीब 49 हजार मकानों में रहने वाले परिवारों को मालिकाना हक देने का रास्ता साफ होगा. इसके साथ ही मकानों पर बकाया ब्याज और जुर्माना माफ करने तथा पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले लोगों का किराया घटाकर 800 रुपये करने की घोषणा भी की गई है.

मालिकाना हक मिलेगा : प्रशासक की घोषणा के अनुसार, इस फैसले का लाभ चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के करीब 36 हजार और स्टेट ऑफिस के लगभग 13 हजार मकानों में रहने वाले लोगों को मिलेगा. इस तरह करीब 49 हजार मकानों के निवासी मालिकाना हक हासिल कर सकेंगे. इसके लिए संबंधित मकान में कम से कम सात साल से रहने की शर्त रखी गई है.

चंडीगढ़ में 50 हजार परिवारों के घर होंगे फ्रीहोल्ड (ETV Bharat) ब्याज और जुर्माने से मिलेगी राहत : इस फैसले का सबसे अहम पहलू यह है कि पात्र परिवारों को मकान का मालिकाना हक हासिल करने के लिए केवल मूल किराया जमा करवाना होगा. मकानों पर लंबे समय से जमा हुए ब्याज और जुर्माने को माफ करने की घोषणा की गई है. जिन परिवारों के लिए एकमुश्त भुगतान करना मुश्किल होगा, वे 12 किस्तों में भी राशि जमा कर सकेंगे. घोषणा में मूल किराये और अन्य गणना के आधार पर करीब ढाई लाख रुपये तक की राशि का उल्लेख किया गया है. राहत मिलने की उम्मीद : ऐसे मकान जिनका हस्तांतरण जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (GPA) या स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी (SPA) के माध्यम से हुआ है, उन्हें भी योजना में शामिल करने की बात कही गई है. इससे उन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से ऐसे मकानों में रह रहे हैं, लेकिन कानूनी मालिकाना हक नहीं होने के कारण कई तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं.