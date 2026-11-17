चंडीगढ़ में 50 हजार परिवारों के घर होंगे फ्रीहोल्ड, ब्याज-जुर्माना माफ, पुनर्वास कॉलोनियों का किराया भी घटेगा
Chandigarh Houses Freehold : चंडीगढ़ में 50 हजार परिवारों के घर फ्रीहोल्ड होंगे. ब्याज-जुर्माना माफ होगा. पुनर्वास कॉलोनियों का किराया भी घटेगा.
Published : November 17, 2026 at 9:05 PM IST|
Updated : November 17, 2026 at 9:18 PM IST
Chandigarh Houses Freehold : जिस मकान में परिवार सालों से रह रहा हो, उसकी देखभाल और मरम्मत की जिम्मेदारी भी उसी की हो, लेकिन कानूनी तौर पर मालिकाना हक न हो, तो यह स्थिति किसी भी परिवार के लिए परेशानी का कारण बन सकती है. चंडीगढ़ में ऐसे ही हजारों परिवार लंबे समय से अपने मकानों को फ्रीहोल्ड करने की मांग उठा रहे थे. अब प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने इन परिवारों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है. इसके तहत चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड और स्टेट ऑफिस के करीब 49 हजार मकानों में रहने वाले परिवारों को मालिकाना हक देने का रास्ता साफ होगा. इसके साथ ही मकानों पर बकाया ब्याज और जुर्माना माफ करने तथा पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले लोगों का किराया घटाकर 800 रुपये करने की घोषणा भी की गई है.
मालिकाना हक मिलेगा : प्रशासक की घोषणा के अनुसार, इस फैसले का लाभ चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के करीब 36 हजार और स्टेट ऑफिस के लगभग 13 हजार मकानों में रहने वाले लोगों को मिलेगा. इस तरह करीब 49 हजार मकानों के निवासी मालिकाना हक हासिल कर सकेंगे. इसके लिए संबंधित मकान में कम से कम सात साल से रहने की शर्त रखी गई है.
ब्याज और जुर्माने से मिलेगी राहत : इस फैसले का सबसे अहम पहलू यह है कि पात्र परिवारों को मकान का मालिकाना हक हासिल करने के लिए केवल मूल किराया जमा करवाना होगा. मकानों पर लंबे समय से जमा हुए ब्याज और जुर्माने को माफ करने की घोषणा की गई है. जिन परिवारों के लिए एकमुश्त भुगतान करना मुश्किल होगा, वे 12 किस्तों में भी राशि जमा कर सकेंगे. घोषणा में मूल किराये और अन्य गणना के आधार पर करीब ढाई लाख रुपये तक की राशि का उल्लेख किया गया है.
राहत मिलने की उम्मीद : ऐसे मकान जिनका हस्तांतरण जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (GPA) या स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी (SPA) के माध्यम से हुआ है, उन्हें भी योजना में शामिल करने की बात कही गई है. इससे उन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से ऐसे मकानों में रह रहे हैं, लेकिन कानूनी मालिकाना हक नहीं होने के कारण कई तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं.
परिवारों को भी मिलेगा फायदा : पुनर्वास और EWS कॉलोनियों में रहने वाले परिवारों के लिए भी अलग से मालिकाना हक देने की घोषणा की गई है. इसके तहत 22 हजार से अधिक मूल आवंटियों और उनके परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है. पात्रता के लिए आवेदक को पिछले सात वर्षों से संबंधित मकान में रहने का प्रमाण देना होगा. इसके लिए बिजली-पानी के बिल या वोटर कार्ड जैसे दस्तावेज दिखाए जा सकेंगे. हालांकि, मकान को लेकर किसी तरह का पारिवारिक विवाद या आपत्ति नहीं होनी चाहिए. सेक्टर-29, 30, 32, 37, 38 और 40 की चयनित कॉलोनियों में कलेक्टर रेट का पांच प्रतिशत शुल्क जमा करवाकर मालिकाना हक हासिल किया जा सकेगा. ये राशि करीब दो से ढाई लाख रुपये तक हो सकती है. GPA के माध्यम से मकान खरीदने वाले लोगों को भी राहत देने की बात कही गई है. इसके लिए मूल आवंटी और मौजूदा GPA धारक के बीच सहमति होना जरूरी होगा. यदि दोनों पक्षों के बीच किसी तरह का विवाद नहीं है, तो उन्हें भी योजना का लाभ मिल सकेगा.
3,200 से 3,500 रुपये तक किराया देने वालों को राहत : मालिकाना हक के अलावा पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले परिवारों की एक और बड़ी मांग पर भी राहत की घोषणा की गई है. इन कॉलोनियों में रहने वाले कई परिवार लंबे समय से मकानों का किराया कम करने की मांग कर रहे थे. कुछ मकानों का मासिक किराया 3,200 से 3,500 रुपये तक पहुंच गया था, जो कम आय वाले परिवारों के लिए आर्थिक बोझ बन रहा था. अब प्रशासक ने इसे घटाकर 800 रुपये करने की घोषणा की है. इसके साथ ही चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के छोटे फ्लैटों के किराये में राहत और बकाया ब्याज माफ करने की बात भी कही गई है. प्रशासक की इन घोषणाओं से उन परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो वर्षों से अपने घर पर कानूनी अधिकार और कम किराये की मांग कर रहे थे. हालांकि, अब सभी की नजर योजना की विस्तृत अधिसूचना, आवेदन प्रक्रिया और पात्रता से जुड़े अंतिम नियमों पर रहेगी.
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