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चंडीगढ़ हिट एंड रन केस: क्लब से निकले दो युवकों को मर्सिडीज ने रौंदा, आरोपी चालक गिरफ्तार

चंडीगढ़ सेक्टर-26 में तेज रफ्तार मर्सिडीज ने दो युवकों को टक्कर मार दी. हादसे के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

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क्लब से निकले दो युवकों को मर्सिडीज ने रौंदा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 13, 2026 at 2:20 PM IST

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चंडीगढ़: चंडीगढ़ सेक्टर-26 स्थित एक क्लब के बाहर रविवार शाम तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने दो युवकों को टक्कर मार दी. हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद चालक कार समेत मौके से फरार हो गया था. हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है.फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.

क्लब से बाहर निकलते ही हुआ हादसा: प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के अनुसार बाबूधाम कॉलोनी निवासी अमनजट और सेक्टर-44 निवासी अलांस प्रीत क्लब से बाहर निकल रहे थे. इसी दौरान तेज गति से आई मर्सिडीज ने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवक कई फीट दूर सड़क पर जा गिरे. हादसे का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कार तेज रफ्तार से गुजरती दिखाई दे रही है.

चंडीगढ़ हिट एंड रन केस (ETV Bharat)

दोनों घायल, एक की हालत गंभीर: वहीं, हादसे की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को सड़क से उठाकर जीएमसीएच-32 पहुंचाया. डॉक्टरों के अनुसार दोनों के हाथ-पैर सहित शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं. अमन की हालत नाजुक बनी हुई है और उसे पीजीआई रेफर करने की तैयारी की जा रही है, जबकि अलांस प्रीत का ऑपरेशन किया जाएगा.

सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की तलाश: सूचना मिलते ही सेक्टर-26 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी थी. वाहन की पहचान और फरार चालक तक पहुंचने के लिए तकनीकी साक्ष्यों की भी मदद ली थी.

नाबालिग होने पर अभिभावकों पर भी कार्रवाई संभव: मामले में सेक्टर 26 बापू धाम स्टेशन प्रभारी एसएचओ राम रतन ने बताया कि, "आरोपी पकड़ा गया है. मामले मेंहिट एंड रन और लापरवाही से वाहन चलाने सहित संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है."

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