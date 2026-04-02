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BJP ऑफिस के बाहर धमाके के बाद अब चंडीगढ़ हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां

चंडीगढ़ में बीजेपी पंजाब दफ्तर के पास हुए धमाके के बाद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली. सुरक्षा एजेंसियां सतर्क.

Chandigarh High Court Bomb Threat
Chandigarh High Court Bomb Threat (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 2, 2026 at 3:56 PM IST

2 Min Read
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चंडीगढ़: बीजेपी पंजाब दफ्तर के पास हुए धमाके के बाद आज पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी की खबर सामने आई है. ईमेल के जरिए हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. इस ईमेल के सामने आने के बाद प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है. पहले से ही धमाके की घटना से शहर में तनाव था, ऐसे में इस नई धमकी ने हालात को और गंभीर बना दिया है.

सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, बढ़ाई गई निगरानी: धमकी मिलने के तुरंत बाद पुलिस, खुफिया एजेंसियां और बम निरोधक दस्ते सक्रिय हो गए हैं. हाई कोर्ट परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. आने-जाने वाले हर व्यक्ति की सख्ती से जांच की जा रही है. साथ ही सीसीटीवी फुटेज की निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके.

BJP ऑफिस के बाहर धमाके के बाद अब चंडीगढ़ हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी (Etv Bharat)

ईमेल भेजने वाले की तलाश जारी: धमकी भरा ईमेल किसने भेजा, इसकी जांच शुरू कर दी गई है. साइबर सेल और अन्य एजेंसियां ईमेल की ट्रेसिंग में जुटी हैं. शुरुआती जांच में पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये किसी शरारती तत्व की हरकत है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है.

पहले धमाका, अब धमकी, बढ़ा तनाव: बीजेपी पंजाब दफ्तर के पास हुए धमाके के बाद पहले ही शहर में डर और असुरक्षा का माहौल बना हुआ था. अब हाई कोर्ट को निशाना बनाने की धमकी ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है. प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की अपील की है.

हालात पर नजर, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत: फिलहाल चंडीगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से मजबूत कर दिया गया है. संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी. लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है, ताकि किसी भी खतरे से समय रहते निपटा जा सके.

ये भी पढ़ें- चंडीगढ़ में बीजेपी दफ्तर के बाहर धमाका, दीवार पर छर्रे जैसे निशान, कार के शीशे टूटे, सर्च ऑपरेशन जारी

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