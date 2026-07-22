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स्पेन में रुकी चंडीगढ़ की विरासत फर्नीचर की नीलामी, भारत सरकार के हस्तक्षेप से बची ऐतिहासिक धरोहर, वापसी की तैयारी तेज

चंडीगढ़: स्पेन के बार्सिलोना में 22 जुलाई को होने वाली चंडीगढ़ की विरासत से जुड़े ऐतिहासिक फर्नीचर की नीलामी फिलहाल रोक दी गई है. भारत सरकार, विदेश मंत्रालय और चंडीगढ़ प्रशासन की त्वरित कार्रवाई के बाद संबंधित फर्नीचर को नीलामी सूची से हटा दिया गया. प्रशासन ने इसे शहर की सांस्कृतिक और वास्तु विरासत की सुरक्षा की दिशा में बड़ी सफलता बताया है.

प्रशासन ने तुरंत शुरू की कार्रवाई: चंडीगढ़ प्रशासन के अनुसार मामले की जानकारी मिलते ही यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया के निर्देश पर मुख्य सचिव एच. राजेश प्रसाद की निगरानी में संस्कृति सचिव डॉ. सैयद आबिद रशीद शाह ने विदेश मंत्रालय से तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध किया. प्रशासन ने कहा, "विदेश मंत्रालय से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई ताकि चंडीगढ़ की विरासत से जुड़े फर्नीचर की नीलामी रोकी जा सके."

भारतीय दूतावास की पहल से रुकी नीलामी: विदेश मंत्रालय ने स्पेन स्थित भारतीय दूतावास के माध्यम से मामला उठाया. इसके बाद संबंधित फर्नीचर को नीलामी सूची से हटा दिया गया. प्रशासन के अनुसार, "भारतीय दूतावास की पहल के बाद फर्नीचर को नीलामी सूची से हटा दिया गया है, जिससे उसकी बिक्री फिलहाल टल गई है."