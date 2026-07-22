स्पेन में रुकी चंडीगढ़ की विरासत फर्नीचर की नीलामी, भारत सरकार के हस्तक्षेप से बची ऐतिहासिक धरोहर, वापसी की तैयारी तेज
स्पेन में चंडीगढ़ के विरासत फर्नीचर की नीलामी भारत सरकार और प्रशासन के हस्तक्षेप से रुकी. अब वापसी के प्रयास जारी है.
Published : July 22, 2026 at 11:42 AM IST
चंडीगढ़: स्पेन के बार्सिलोना में 22 जुलाई को होने वाली चंडीगढ़ की विरासत से जुड़े ऐतिहासिक फर्नीचर की नीलामी फिलहाल रोक दी गई है. भारत सरकार, विदेश मंत्रालय और चंडीगढ़ प्रशासन की त्वरित कार्रवाई के बाद संबंधित फर्नीचर को नीलामी सूची से हटा दिया गया. प्रशासन ने इसे शहर की सांस्कृतिक और वास्तु विरासत की सुरक्षा की दिशा में बड़ी सफलता बताया है.
प्रशासन ने तुरंत शुरू की कार्रवाई: चंडीगढ़ प्रशासन के अनुसार मामले की जानकारी मिलते ही यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया के निर्देश पर मुख्य सचिव एच. राजेश प्रसाद की निगरानी में संस्कृति सचिव डॉ. सैयद आबिद रशीद शाह ने विदेश मंत्रालय से तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध किया. प्रशासन ने कहा, "विदेश मंत्रालय से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई ताकि चंडीगढ़ की विरासत से जुड़े फर्नीचर की नीलामी रोकी जा सके."
भारतीय दूतावास की पहल से रुकी नीलामी: विदेश मंत्रालय ने स्पेन स्थित भारतीय दूतावास के माध्यम से मामला उठाया. इसके बाद संबंधित फर्नीचर को नीलामी सूची से हटा दिया गया. प्रशासन के अनुसार, "भारतीय दूतावास की पहल के बाद फर्नीचर को नीलामी सूची से हटा दिया गया है, जिससे उसकी बिक्री फिलहाल टल गई है."
स्वामित्व और वैधता की होगी जांच: प्रशासन का कहना है कि यह फर्नीचर चंडीगढ़ की संस्थागत और आधुनिक वास्तुकला की विरासत का अहम हिस्सा है. इसके स्वामित्व, मूल स्रोत और इसे भारत से बाहर ले जाने की वैधता को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं. प्रशासन ने कहा कि, "फर्नीचर के स्वामित्व की पुष्टि, कानूनी जांच और उसे भारत वापस लाने के लिए आवश्यक कानूनी, प्रशासनिक और कूटनीतिक प्रयास जारी रहेंगे."
सभी सहयोगी संस्थाओं का जताया आभार: चंडीगढ़ प्रशासन ने विदेश मंत्रालय, स्पेन स्थित भारतीय दूतावास और इस अभियान में सहयोग करने वाले सभी अधिकारियों का आभार व्यक्त किया. प्रशासन का कहना है कि शहर की ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और भविष्य में भी ऐसे मामलों में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.
ये भी पढ़ें:चंडीगढ़ के GMCH-32 में MBBS छात्र ने की खुदकुशी, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस