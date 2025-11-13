ETV Bharat / state

चंडीगढ़ हैरिटेज कार्निवल-2025 में झलकेंगे छात्रों के अनोखे थीम, दिखेगा कला और संस्कृति का अनोखा संगम, झांकियों को अंतिम रूप दे रहे स्टूडेंट्स

दूसरी झांकी में डाले जा रहे ये खास इफेक्ट्स: दूसरी झांकी “माइनक्राफ्ट” थीम पर आधारित है, जिसे अमित और उनकी टीम ने तैयार किया है.झांकी की ऊंचाई 10 से 11 फीट है और इसमें गेमिंग कैरेक्टर्स को आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया गया है. रंगीन लाइट्स, कार्टून पेंटिंग और स्पार्कल इफेक्ट्स के जरिए इसे खास रूप दिया गया है.

लकड़ी और अखबार से तैयार हो रही झांकी: एप्लाइड आर्ट्स विभाग की टीम ने “मिथिकल हार्न” थीम पर झांकी तैयार की है, जो एक प्राचीन कथा पर आधारित है. इस झांकी के ढांचे में लकड़ी की प्लाई और अखबार के पेपर-मेशे का इस्तेमाल किया गया है. पूरी झांकी को ईको-फ्रेंडली रंगों से सजाया गया है. विभाग की छात्राओं ने सुबह 6 बजे से शाम तक और छात्र रात 9 बजे तक लगातार छह दिनों से इस झांकी को आकार देने में जुटे हैं. पिछले साल जहां बांस का उपयोग किया गया था. वहीं, इस बार पहली बार लकड़ी की प्लाई से संरचना तैयार की गई है, जो झांकी को और भी अनोखा रूप दे रही है.

चंडीगढ़ हैरिटेज कार्निवल-2025 में झलकेंगे छात्रों के अनोखे थीम (ETV Bharat)

चंडीगढ़: सेक्टर-10 स्थित गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट के परिसर में इन दिनों स्टूडेंट्स में रचनात्मकता और उत्साह का माहौल है. दरअसल, चंडीगढ़ हैरिटेज कार्निवल-2025 14 से 16 नवंबर तक चलेगा. इसके लिए कॉलेज के छात्र अपनी रंग-बिरंगी झांकियों को अंतिम रूप देने में मशगूल हैं. इस बार कॉलेज के चार विभाग-स्कल्पचर, एप्लाइड आर्ट्स, पेंटिंग और ग्राफिक्स अपने-अपने अनोखे थीमों के साथ कार्निवल में कला का नया रंग भरने को तैयार हैं.

चंडीगढ़ आर्ट कॉलेज के छात्रों (ETV Bharat)

बच्चों को लुभाने वाली होगी ये झांकी: स्कल्पचर विभाग की “कॉटन ऑन ट्रेन” झांकी बच्चों को विशेष रूप से लुभाने वाली है. इस झांकी में प्लाई, कॉटन, बांस और कॉपर वायर का उपयोग किया गया है. झांकी में कार्टून शो ‘द सीप’ के किरदारों को दर्शाया गया है. विभाग के छात्रों ने 8 नवंबर से इस पर काम शुरू किया था और दिन-रात मेहनत जारी है.

चंडीगढ़ आर्ट कॉलेज (ETV Bharat)

“सांता क्लॉस” थीम पर भी तैयार हो रही झांकी : ग्राफिक्स विभाग ने “सांता क्लॉस” थीम पर झांकी बनाई है, जो चंडीगढ़ की हैरिटेज भावना को सर्दियों की खुशियों से जोड़ती है. 9 फीट ऊंची इस झांकी में छोटे-छोटे सांता गिफ्ट्स, पेंटिंग्स और सजावटी तत्वों के जरिए त्योहार की खुशी को जीवंत किया गया है.

झांकियों को अंतिम रूप दे रहे स्टूडेंट्स (ETV Bharat)

इस साल तैयार हो रही चार झांकियां: इस बारे में ग्राफिक्स विभाग की अध्यापिका नूतन ने बताया कि, "इस साल कुल चार झांकियां तैयार की जा रही हैं, जिनमें 80 छात्रों और शिक्षकों ने मिलकर काम किया है. पिछले साल 10 झांकियां बनाई गई थीं, लेकिन इस बार फाइनल ईयर छात्रों के एग्जाम के चलते केवल चार झांकियों पर काम किया जा रहा है."

झांकियों को अंतिम रूप (ETV Bharat)

"प्रशासन की ओर से नहीं तय की गई कोई थीम":असिस्टेंट प्रोफेसर महामंत्ररूप राय ने बताया कि, "इस बार प्रशासन की ओर से कोई तय थीम नहीं दी गई थी, जिससे छात्रों को अपनी कल्पनाशक्ति से नए विचार सामने लाने का मौका मिला. झांकियों को पूरी तरह इको-फ्रेंडली रखा गया है और इन्हें आकार देने में कारपेंटर की मदद ली गई है."

झांकियों को अंतिम रूप दे स्टूडेंट्स (ETV Bharat)

बॉलीवुड गायक अभिजीत भी पहुंचेंगे: 14 से 16 नवंबर तक चलने वाले इस तीन दिवसीय कार्निवल में 14 नवंबर को लाइव म्यूजिकल बैंड, 15 नवंबर को पंजाबी गायक हरभजन मान, और 16 नवंबर को बॉलीवुड गायक अभिजीत भट्टाचार्य कॉलेज के ओपन ग्राउंड में प्रस्तुति देंगे. उम्मीद है कि इन झांकियों की रंगीन झलक और संगीत की गूंज मिलकर चंडीगढ़ हैरिटेज कार्निवल-2025 को अविस्मरणीय बना देंगी.

