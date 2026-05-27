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चंडीगढ़ में प्रचंड गर्मी में पार्किंग स्लिप काट रही महिलाएं, बोलीं-"तपती धूप में आने लगते हैं चक्कर, लेकिन ड्यूटी करना मजबूरी"

चंडीगढ़ में भीषण गर्मी के बीच पार्किंग और सफाई का काम करने वाली महिलाएं बिना सुविधाओं के ड्यूटी निभा रही है.

Chandigarh heatwave women workers
गर्मी में पार्किंग स्लिप काट रही महिलाएं (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 27, 2026 at 11:51 AM IST

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चंडीगढ़: चंडीगढ़ में लगातार बढ़ रही गर्मी अब लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है. दोपहर के समय तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है और सड़कें आग उगलती दिखाई दे रही हैं. इस भीषण गर्मी का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जो खुले आसमान के नीचे घंटों काम करने को मजबूर हैं. खासकर पार्किंग स्थलों पर स्लिप काटने और वाहनों की व्यवस्था संभालने वाली महिलाएं.. ये हर दिन कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी कर रही हैं.

धूप में घंटों खड़े रहना मजबूरी: शहर के कई बाजारों और पार्किंग स्थलों पर महिलाएं सिर पर दुपट्टा बांधकर और हाथ में पानी की बोतल लेकर काम करती नजर आ रही हैं. सुबह से लेकर शाम तक तेज धूप और गर्म हवाओं के बीच उनका काम लगातार जारी रहता है. कई जगहों पर उनके लिए छांव की पर्याप्त व्यवस्था तक नहीं है. इसके बावजूद परिवार की जिम्मेदारियों के कारण उन्हें हर हाल में काम पर आना पड़ता है.

चंडीगढ़ में प्रचंड गर्मी में पार्किंग स्लिप काट रही महिलाएं (ETV Bharat)

"धूप इतनी तेज कि आने लगते हैं चक्कर": सेक्टर-17 की एक पार्किंग में काम कर रही महिला कर्मचारी ने ईटीवी भारत से अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि, "दोपहर के समय हालात सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं. धूप इतनी तेज होती है कि कई बार चक्कर जैसा महसूस होने लगता है, लेकिन मजबूरी में काम करना पड़ता है. अगर कुछ देर छांव में बैठ जाएं तो काम रुक जाता है. लगातार धूप में रहने से शरीर कमजोर पड़ने लगता है. ऐसे में काम करना और मुश्किल हो जाता है."

स्वास्थ्य पर पड़ रहा गंभीर असर: डॉक्टरों के मुताबिक लंबे समय तक तेज धूप में रहने से डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक, सिर दर्द और कमजोरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. स्वास्थ्य विशेषज्ञ बाहर काम करने वाले लोगों को लगातार पानी पीने, सिर ढककर रखने और धूप से बचाव करने की सलाह दे रहे हैं. हालांकि कई महिलाओं का कहना है कि काम के दौरान उन्हें पर्याप्त आराम या ठंडे पानी जैसी सुविधाएं तक नहीं मिल पातीं.

"पानी भी हो जाता है गर्म": एक अन्य महिला कर्मचारी ने कहा कि, "लगातार धूप में रहने की वजह से सिर दर्द, कमजोरी और थकान बढ़ जाती है. कई बार पानी भी गर्म हो जाता है और आसपास छांव की सुविधा भी नहीं मिलती. घर की जिम्मेदारियों और बच्चों की पढ़ाई के कारण यह काम करना पड़ता है. मौसम चाहे कितना भी खराब क्यों न हो, नौकरी छोड़ना हमारे लिए आसान नहीं है."

कम वेतन में परिवार चलाना चुनौती: इसके अलावा सेक्टर-17 के एक शोरूम में सफाई का काम करने वाली बिमला ने ईटीवी भारत से कहा कि, "मैं पिछले 20 सालों से सफाई कर्मचारी के तौर पर काम कर रही हूं. इतने सालों से काम करने के बावजूद मुझे सिर्फ 4000 रुपये मिलते हैं. परिवार का पूरा खर्च मैं ही चलाती हूं, क्योंकि मेरे पति लंबे समय से बेरोजगार हैं. नौकरी दिलाने के नाम पर कई जगह लाखों रुपये मांगे जाते हैं, जिसके कारण गरीब परिवारों के लिए रोजगार पाना और भी कठिन हो जाता है. अगर मैं काम पर नहीं आऊंगी तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा. आज के समय में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है. इसलिए धूप में मिलने वाला कोई भी काम हमें करना पड़ता है. परिवार की जिम्मेदारियां हमें हर परिस्थिति में काम करने के लिए मजबूर करती हैं."

सुविधाओं के नाम पर सिर्फ प्लास्टिक का शेड: इसके अलावा सेक्टर-17 की पार्किंग में काम करने वाली सुनीता ने ईटीवी भारत से कहा कि, "पार्किंग कर्मचारियों के लिए मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है. हमें सिर्फ एक प्लास्टिक का शेड दिया गया है, जो इस गर्मी में किसी काम का नहीं है. पानी पीने के लिए भी कई बार दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है. तेज धूप और बारिश दोनों में लगातार खड़े रहना उनकी सेहत पर असर डाल रहा है. अगर किसी ग्राहक से बहस हो जाए तो कोई हमारा साथ नहीं देता. पूरा दिन धूप में खड़े रहने के अलावा कई बार हमें गाड़ियों को धक्का लगाकर जगह बनानी पड़ती है. धूप से बचने के लिए महिलाएं कई तरह के जुगाड़ करती हैं, लेकिन भीषण गर्मी के सामने वे उपाय भी बेअसर साबित हो रहे हैं."

कर्मचारियों की सुरक्षा पर उठ रहे सवाल: चंडीगढ़ शहर में लगातार बढ़ती गर्मी के बीच अब यह सवाल उठने लगा है कि खुले में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बेहतर सुविधाएं और सुरक्षा उपाय कितने जरूरी हैं. सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों का मानना है कि पार्किंग और सफाई कर्मचारियों के लिए छांव, ठंडे पानी, आराम और स्वास्थ्य सुविधाओं की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि भीषण गर्मी में उनकी परेशानियां कुछ कम हो सकें.

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