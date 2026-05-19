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चंडीगढ़ में बढ़ती गर्मी को लेकर हेल्थ विभाग ने जारी की एडवाइजरी, बच्चों-बुजुर्गों को खास सलाह, अस्पतालों में इमरजेंसी बेड और ORS स्टॉक तैयार

चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने हीटवेव एडवाइजरी जारी कर लोगों को सतर्क रहने के साथ ही हाइड्रेटेड रहने और धूप से बचने की सलाह दी है.

Chandigarh Health Department Issues Heatwave Advisory
हेल्थ विभाग ने जारी की एडवाइजरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 19, 2026 at 4:30 PM IST

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Updated : May 19, 2026 at 4:36 PM IST

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चंडीगढ़: चंडीगढ़ समेत हरियाणा के कई जिलों में भीषण गर्मी और गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. लगातार बढ़ते तापमान के कारण दिन के समय सड़कों पर आवाजाही कम दिखाई दे रही है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में गर्मी और अधिक बढ़ सकती है. रोहतक में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है, जबकि महेंद्रगढ़, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और चरखी दादरी में हीटवेव को लेकर चेतावनी जारी की गई है.

चंडीगढ़ हेल्थ विभाग ने जारी की एडवाइजरी: वहीं, बढ़ती गर्मी को देखते हुए चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने लोगों के लिए विशेष हेल्थ एडवाइजरी जारी की है. विभाग ने लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी पीने और बिना जरूरत दोपहर में घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है. इसके साथ ही हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने और यात्रा के दौरान पानी साथ रखने को कहा गया है. स्वास्थ्य विभाग ने नींबू पानी, लस्सी, छाछ, नारियल पानी और आम पना जैसे पेय पदार्थों के सेवन की भी सलाह दी है ताकि शरीर में पानी की कमी न हो.

Chandigarh Health Department Issues Heatwave Advisory
चंडीगढ़ में बढ़ती गर्मी को लेकर हेल्थ विभाग ने जारी की एडवाइजरी (ETV Bharat)

बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा खतरा: स्वास्थ्य विभाग ने खास तौर पर बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बाहर काम करने वाले लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा है. एडवाइजरी में दोपहर के समय भारी काम से बचने और लंबे समय तक धूप में न रहने की हिदायत दी गई है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार छोटे बच्चों और बुजुर्गों में हीट स्ट्रोक का खतरा सबसे ज्यादा रहता है, इसलिए परिवारों को उनका विशेष ध्यान रखने की जरूरत है.

अस्पतालों में इमरजेंसी बेड और ORS स्टॉक तैयार (ETV Bharat)

गर्मी को हल्के में न लें": चंडीगढ़ की स्वास्थ्य निदेशक डॉ. सुमन सिंह ने कहा कि, "इस समय गर्मी को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है. लोग शरीर में पानी की कमी न होने दें और जरूरत न हो तो दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचें. लगातार बढ़ती गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन, चक्कर आना, उल्टी और हीट स्ट्रोक के मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है. स्वास्थ्य विभाग ने हीटवेव को देखते हुए अस्पतालों में विशेष तैयारियां भी शुरू कर दी हैं. इमरजेंसी में 10 बेड्स की व्यवस्था की गई है. हीटवेव से प्रभावित मरीजों के लिए ORS और जरूरी दवाइयों की किट भी स्टॉक में रखी गई है. लोगों से अपील है कि गर्मी के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. लापरवाही न बरतें."

क्या करें:

  • घर को ठंडा रखें और दिन के समय खिड़कियां व दरवाजे बंद रखें.
  • हल्के रंग और ढीले कपड़े पहनें.
  • बाहर जाते समय सिर को टोपी, गमछे या छाते से ढकें.
  • धूप में निकलते समय पानी साथ रखें.
  • हर आधे घंटे में पानी पीते रहें ताकि शरीर में पानी की कमी न हो.
  • पेड़ या छायादार जगह पर रुककर आराम करें.
  • ताजा और हल्का भोजन करें.
  • जरूरत पड़ने पर ओआरएस, नींबू पानी या छाछ का सेवन करें.

क्या न करें:

  • बहुत जरूरी न हो तो तेज धूप में बाहर न निकलें.
  • दोपहर के समय भारी मेहनत या ज्यादा शारीरिक काम न करें.
  • धूप में ज्यादा देर तक व्यायाम करने से बचें.
  • शराब, ज्यादा चाय, कॉफी और अधिक चीनी वाले कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन न करें.
  • तला-भुना, बासी और बाहर का खाना खाने से बचें.
  • बच्चों और पालतू जानवरों को बंद या पार्क्ड गाड़ी में अकेला न छोड़ें.
  • शरीर में पानी की कमी को नजरअंदाज न करें.

ये भी पढ़ें: हरियाणा में गर्मी का कहर, 16 जिलों में हीटवेव का अलर्ट, सिरसा बना सबसे गर्म जिला

Last Updated : May 19, 2026 at 4:36 PM IST

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