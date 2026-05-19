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चंडीगढ़ में बढ़ती गर्मी को लेकर हेल्थ विभाग ने जारी की एडवाइजरी, बच्चों-बुजुर्गों को खास सलाह, अस्पतालों में इमरजेंसी बेड और ORS स्टॉक तैयार

चंडीगढ़: चंडीगढ़ समेत हरियाणा के कई जिलों में भीषण गर्मी और गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. लगातार बढ़ते तापमान के कारण दिन के समय सड़कों पर आवाजाही कम दिखाई दे रही है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में गर्मी और अधिक बढ़ सकती है. रोहतक में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है, जबकि महेंद्रगढ़, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और चरखी दादरी में हीटवेव को लेकर चेतावनी जारी की गई है.

चंडीगढ़ हेल्थ विभाग ने जारी की एडवाइजरी: वहीं, बढ़ती गर्मी को देखते हुए चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने लोगों के लिए विशेष हेल्थ एडवाइजरी जारी की है. विभाग ने लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी पीने और बिना जरूरत दोपहर में घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है. इसके साथ ही हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने और यात्रा के दौरान पानी साथ रखने को कहा गया है. स्वास्थ्य विभाग ने नींबू पानी, लस्सी, छाछ, नारियल पानी और आम पना जैसे पेय पदार्थों के सेवन की भी सलाह दी है ताकि शरीर में पानी की कमी न हो.

चंडीगढ़ में बढ़ती गर्मी को लेकर हेल्थ विभाग ने जारी की एडवाइजरी (ETV Bharat)

बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा खतरा: स्वास्थ्य विभाग ने खास तौर पर बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बाहर काम करने वाले लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा है. एडवाइजरी में दोपहर के समय भारी काम से बचने और लंबे समय तक धूप में न रहने की हिदायत दी गई है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार छोटे बच्चों और बुजुर्गों में हीट स्ट्रोक का खतरा सबसे ज्यादा रहता है, इसलिए परिवारों को उनका विशेष ध्यान रखने की जरूरत है.