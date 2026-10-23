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हरियाणा रोडवेज का यात्रियों को तोहफा, चंडीगढ़-हरिद्वार के बीच शुरू होगी HVAC बस सेवा, सफर होगा आसान, जानें पूरा टाइम टेबल

हरियाणा रोडवेज का यात्रियों को तोहफा ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है. चंडीगढ़ और हरिद्वार के बीच 23 अक्टूबर 2026 से एचवीएसी (हीटिंग, वेंटिलेशन एवं एयर कंडीशनिंग) बस सेवा शुरू होगी. इस सेवा से चंडीगढ़, अंबाला, यमुनानगर, सहारनपुर, रुड़की और हरिद्वार के बीच सफर करने वाले यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी. हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि, "प्रदेश सरकार यात्रियों को सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयासरत है."

समय-सारिणी से यात्रा की योजना बनाना होगा आसान: परिवहन विभाग ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बस के प्रस्थान और गंतव्य तक पहुंचने का समय निर्धारित किया है. इससे यात्रियों को अपने सफर की योजना बनाने में आसानी होगी. बस सेवा से अलग-अलग शहरों के बीच आवागमन करने वाले लोगों को एक सुविधाजनक विकल्प मिलेगा.