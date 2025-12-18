ETV Bharat / state

परिंदों का अड्डा बना चंडीगढ़ जिमनास्टिक कॉम्प्लेक्स, 57 साल से नहीं दे सका अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, फटे मैट और खराब उपकरण

चंडीगढ़ का 57 साल पुराना जिमनास्टिक हॉल बदहाल पड़ा है. पुराने उपकरणों और असुविधाओं के कारण यहां जिमनास्टों के प्रैक्टिस में दिक्कत आती है.

चंडीगढ़ जिमनास्टिक 57 साल बाद भी बदहाल (ETV Bharat)
पंचकूला: स्मार्ट सिटी के रूप में पहचाने जाने वाले चंडीगढ़ ने क्रिकेट में कपिल देव और युवराज सिंह जैसे सितारे दिए, लेकिन जिमनास्टिक के क्षेत्र में शहर पांच दशक बाद भी अंतरराष्ट्रीय स्तर का कोई पदक विजेता नहीं दे सका. वहीं, चंडीगढ़ के सेक्टर-7 स्थित शहर का पहला जिमनास्टिक हॉल है, जो कि न सिर्फ बदहाल है, बल्कि इस खेल से जुड़े अत्याधुनिक उपकरण और व्यवस्था को मजबूत कर चंडीगढ़ को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिमनास्टिक में भी गोल्ड मेडल में सहयोगी बन सके. विडंबना है कि चंडीगढ़ सेक्टर-7 स्थित स्पोर्ट्स काँप्लेक्स के इस पहले जिमनास्टिक हॉल से साढ़े पांच दशक बाद तक एक भी अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता जिमनास्ट नहीं निकला है.

कबूतरों के बीच अभ्यास कर रहे जिमनास्ट: इस बीच ईटीवी भारत की टीम जिमनास्टिक हॉल पहुंची तो नजारा देख होश उड़ गए. यहां कबूतरों के झुंड उड़ता देखा गया. फर्श पर बिछे मैट गंदे और फटे हुए मिले. बैलेंस बीम पर टेपिंग की गई है, जबकि जंप के लिए रखे मैट इतने कमजोर हैं कि खिलाड़ियों को चोट लगने का खतरा बना रहता है. हॉल में मौजूद सभी उपकरण चार-पांच दशक पुराने हैं और कोई भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नहीं है. जितने भी उपकरण दिखे, वह सभी चार-पांच दशक पुराने हैं.

फटे मैट पर प्रेक्टिस करने को मजबूर जिमनास्ट (ETV Bharat)

निर्मल कौर के समय आए थे आखिरी उपकरण: दशकों पहले चंडीगढ़ खेल विभाग की जॉइंट सेक्रेट्री रहीं दिवंगत निर्मल कौर—जो मिल्खा सिंह की पत्नी और भारतीय वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान थीं, जिनका जून 2021 में कोविड-19 संक्रमण के कारण निधन हो गया था. उन्होंने जिमनास्टिक की जरूरतों को समझते हुए विदेश से विशेष उपकरण यहां के लिए मंगवाए थे. उनके कार्यकाल के बाद आज तक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नए उपकरण खरीदने की कोई ठोस पहल नहीं की गई. आलम यह है कि दशकों बाद भी चंडीगढ़ के जिमनास्ट उन्हीं पुराने उपकरणों पर अभ्यास करने को मजबूर हैं, जो निर्मल कौर के समय मंगवाए गए थे.

बदहाली के चलते गेम बदल लेते हैं जिमनास्ट: चंडीगढ़ से जिमनास्टिक में कोई ओलंपियन न निकल पाने का बड़ा कारण सुविधाओं का भारी अभाव है. जिमनास्टिक ऐसा खेल है, जिसमें कम उम्र और शरीर का लचीला होना बेहद जरूरी होता है. इसी उम्मीद में अभिभावक अपने छोटे बच्चों को जिमनास्टिक की ट्रेनिंग दिलवाना शुरू करते हैं, लेकिन हॉल की बदहाल स्थिति के कारण यह सफर ज्यादा लंबा नहीं चल पाता. दशकों पहले जैसी हालत आज भी बनी हुई है, जिससे कई जिमनास्ट बीच में ही खेल बदलने को मजबूर हो जाते हैं. हॉल में कबूतरों की समस्या, नए उपकरणों की कमी और अन्य अव्यवस्थाओं को लेकर सीनियर कोच शशि ने बताया कि विभाग को समय-समय पर लिखित रूप से अवगत कराया गया है. हालांकि, यह एक औपचारिक प्रक्रिया बनकर रह गई है और इन समस्याओं का समाधान कब होगा, इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल सका.

Chandigarh Gymnastics Hall Remains Dilapidated
नहीं दे सका कोई अंतरराष्ट्रीय विजेता (ETV Bharat)

फ्लोर में फिसलन के कारण चोट का खतरा: जिमनास्टिक के तय मानकों के विपरीत चंडीगढ़ के इस जिमनास्टिक हॉल में मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है, जिससे खिलाड़ियों के चोटिल होने का खतरा बना रहता है. हॉल की फ्लोरिंग टाइल की है, जो फिसलन भरी होने के कारण संतुलन वाले इस खेल के लिए बेहद खतरनाक साबित होती है. कई जगह टाइलें टूटी हुई भी हैं, जिससे जोखिम और बढ़ जाता है. इसके अलावा अभ्यास के लिए आवश्यक 25 मीटर रनिंग स्पेस भी यहां उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हॉल की लंबाई सीमित है. वहीं, सेक्टर-43 स्थित जिमनास्टिक हॉल की स्थिति इससे भी खराब है, जहां आधा हॉल जिमनास्टिक और शेष आधा बैडमिंटन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है.

विभाग पर संचालन की जिम्मेदारी: खेल और उसके महत्व को सबसे अच्छी तरह समझने वाला खिलाड़ी ही जिमनास्टिक हॉल के संचालन के लिए उपयुक्त होता है, लेकिन चंडीगढ़ के इस जिमनास्टिक हॉल का संचालन किसी भी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय जिमनास्ट या एथलीट के हाथ में नहीं है. वर्तमान में इसका प्रबंधन चंडीगढ़ खेल विभाग की कमान संभाल रही आईएएस प्रेरणा पुरी के अधीन है, जिनके पास इंजीनियरिंग, एजुकेशन, प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी और पब्लिक रिलेशन जैसी अन्य जिम्मेदारियां भी हैं. जिमनास्टिक हॉल की बदहाली के संबंध में आईएएस प्रेरणा पुरी से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने मोबाइल कॉल का कोई जवाब नहीं दिया.

Chandigarh Gymnastics Hall Remains Dilapidated
जिमनास्टिक 57 साल बाद भी बदहाल (ETV Bharat)

अभी तक अंतरराष्ट्रीय सफलता नहीं लगी हाथ: चंडीगढ़ बसने के समय इस जिमनास्टिक हॉल का उद्घाटन 30 अप्रैल 1968 को हुआ था, लेकिन 2025 तक इस शहर से कोई भी जिमनास्ट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने में सफल नहीं हो सका. वर्तमान में हॉल में अंतरराष्ट्रीय स्तर के उपकरण जैसे बीम, वॉल्टिंग, स्प्रिंग बोर्ड्स, पोमल होर्स, रिंग्स, पैरलल बार, छोटे उपकरण और री-बाउंडर्स की आवश्यकता है, साथ ही अभ्यास के लिए बड़े और खुले हॉल की भी जरूरत है. वहीं, पंजाब के मोहाली, पटियाला, जालंधर और अन्य जिलों के जिमनास्टिक हॉल नवीन उपकरणों और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं. ऐसे में यदि आगामी वर्षों में चंडीगढ़ का नाम जिमनास्टिक में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमकाना है, तो हॉल की स्थिति में जल्द सुधार करना आवश्यक है.

