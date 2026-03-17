चंडीगढ़ में ऊर्जा संरक्षण और ग्रीन बिल्डिंग पर कार्यशाला का आयोजन, नई तकनीकों की भी लगी प्रदर्शनी
चंडीगढ़ में ऊर्जा संरक्षण और ग्रीन बिल्डिंग पर कार्यशाला का आयोजन किया गया.
Published : March 17, 2026 at 4:03 PM IST
चंडीगढ़: चंडीगढ़ में ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण-अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सेक्टर-10 स्थित होटल माउंटव्यू में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की गई. यह कार्यशाला ऊर्जा संरक्षण एवं सतत भवन संहिता (ECSBC) विषय पर केंद्रित रही, जिसमें ऊर्जा दक्षता को आधुनिक निर्माण का अहम हिस्सा बनाने पर जोर दिया गया. कार्यक्रम का आयोजन ऊर्जा प्रबंधन प्रकोष्ठ (EMC) / राज्य नामित एजेंसी (SDA), इंजीनियरिंग विभाग, यूटी चंडीगढ़ द्वारा किया गया.
ऊर्जा खपत तेजी से बढ़ रही: कार्यक्रम में चंडीगढ़ प्रशासन की सचिव (इंजीनियरिंग) प्रेरणा पुरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं. उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज के दौर में भवनों में ऊर्जा खपत तेजी से बढ़ रही है, जिससे पर्यावरण पर दबाव भी बढ़ रहा है. ऐसे में ऊर्जा बचाने वाली तकनीकों को अपनाना और टिकाऊ निर्माण को प्राथमिकता देना समय की आवश्यकता है.
तकनीकी सत्र में विशेषज्ञों की राय: कार्यशाला के तकनीकी सत्र में वरिष्ठ आर्किटेक्ट जित कुमार गुप्ता ने सतत भवन डिजाइन और ऊर्जा संरक्षण के उपायों पर विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि जब चंडीगढ़ शहर का निर्माण हुआ था, तब इसे पर्यावरण-अनुकूल दृष्टिकोण से डिजाइन किया गया था. उस समय सीमित संसाधनों में बने भवन आज भी टिकाऊ हैं, जबकि आधुनिक निर्माण में अत्यधिक अपशिष्ट देखने को मिल रहा है.
इंजीनियरिंग विभाग की पहल: इस दौरान यूटी चंडीगढ़ के मुख्य अभियंता सी.बी. ओझा ने बताया कि विभाग शहर में ऊर्जा संरक्षण एवं सतत भवन संहिता को लागू करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है. इससे भविष्य में भवन निर्माण को अधिक ऊर्जा-कुशल और पर्यावरण-अनुकूल बनाया जा सकेगा.
प्रदर्शनी में नई तकनीकों का प्रदर्शन: कार्यक्रम के साथ-साथ एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, जिसमें ऊर्जा-दक्ष निर्माण सामग्री और नवीन तकनीकों को प्रदर्शित किया गया. इसमें कूल रूफ टाइल्स, हीट रिफ्लेक्टिव पेंट, एएसी ब्लॉक्स जैसी सामग्री शामिल थीं. कई कंपनियों ने अपने उत्पादों और तकनीकी समाधान प्रस्तुत किए, जिससे प्रतिभागियों को व्यावहारिक जानकारी प्राप्त हुई.
विविध प्रतिभागियों की भागीदारी: इस कार्यशाला में लगभग 125 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें इंजीनियर, आर्किटेक्ट, बिल्डर और विद्यार्थी शामिल थे. EMC/SDA के प्रमुख इंजीनियर पवन शर्मा ने बताया कि प्रशासन लगातार ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहा है, ताकि ऊर्जा दक्षता को जन-आंदोलन बनाया जा सके.
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