CBSE 12वीं के नतीजों में चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों का शानदार प्रदर्शन, पंचकूला रीजन देशभर में 12वें स्थान पर
बुधवार को सीबीएसई 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित. चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया. पंचकूला में भी छात्र अव्वल.
Published : May 14, 2026 at 7:37 AM IST
चंडीगढ़: बुधवार को सीबीएसई 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ. इस बार भी चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है. यूटी चंडीगढ़ के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों का कुल पास प्रतिशत 87.25 फीसदी रहा, जो राष्ट्रीय सीबीएसई औसत 85.2 फीसदी से बेहतर है. हालांकि पिछले साल के मुकाबले इस बार रिजल्ट में हल्की गिरावट दर्ज की गई है. पिछले साल सरकारी स्कूलों का पास प्रतिशत 88.79 फीसदी थी. इसके बावजूद शहर के सरकारी स्कूलों ने राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन बनाए रखा.
सीबीएसई 12वीं कक्षा रिजल्ट में चंडीगढ़ अव्वल: इस बार 10,255 छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 8,948 विद्यार्थी पास हुए. लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया. छात्राओं का पास प्रतिशत 90.55 फीसदी रहा, जबकि लड़कों का रिजल्ट 84.51 फीसदी दर्ज किया गया. दो सरकारी स्कूलों, जीएमएसएसएस सेक्टर-32 और जीएसएसएस मनीमाजरा टाउन, ने 95 फीसदी से ज्यादा रिजल्ट हासिल किया. वहीं 16 स्कूल ऐसे रहे जिनका परिणाम 90 फीसदी से ऊपर रहा. इस बार मेरिट हासिल करने वाले छात्रों की संख्या भी बढ़ी है.
लड़कियों ने मारी बाजी: इस बार 348 छात्रों ने 90 फीसदी से ज्यादा अंक हासिल किए, जबकि 57 विद्यार्थियों ने 95 फीसदी से अधिक अंक प्राप्त किए. जीएमएसएसएस सेक्टर-35 के छात्र अनूप सैनी ने 99.4 फीसदी अंक लेकर सरकारी स्कूलों में टॉप किया. खास बात ये है कि उन्होंने 10वीं की पढ़ाई भी इसी स्कूल से की थी. वहीं पीएम श्री जीजीएमएसएसएस सेक्टर-18 की छात्रा वंशिका जैन ने श्रवण दिव्यांगता और टाइप-1 डायबिटीज जैसी चुनौतियों के बावजूद 96 फीसदी अंक हासिल कर मिसाल पेश की.
इन छात्रों का शानदार प्रदर्शन: पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को बधाई देते हुए इसे मेहनत और बेहतर शैक्षणिक माहौल का नतीजा बताया. दूसरी ओर, दिल्ली पब्लिक स्कूल सेक्टर-40 के छात्रों ने भी शानदार प्रदर्शन किया. ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में संचिता पॉल ने 98.8 फीसदी अंक लेकर स्कूल में टॉप किया. कॉमर्स स्ट्रीम में सिया गर्ग और यशस्विनी मित्तल ने 98.4 फीसदी अंक हासिल किए. नॉन-मेडिकल में वृंदा शारदा ने 98 फीसदी और मेडिकल स्ट्रीम में जनीशा कौर चावला ने 96.4 फीसदी अंक प्राप्त किए.
पंचकूला के छात्रों ने भी किया कमाल: पंचकूला रीजन ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है. देशभर के रीजन की मेरिट सूची में पंचकूला रीजन 12वें स्थान पर रहा. पंचकूला रीजन का कुल पास प्रतिशत 85.73 फीसदी दर्ज किया गया. इस साल तिरुवनंतपुरम रीजन ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया, जहां पास प्रतिशत 95.62 फीसदी रहा. वहीं विजयवाड़ा और चेन्नई रीजन भी टॉप रीजन में शामिल रहे.
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