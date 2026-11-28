ETV Bharat / state

डॉग-कैट को अकेला छोड़ने की टेंशन खत्म! चंडीगढ़ के छात्र ने बनाया ऐसा प्रोजेक्ट, खेलेंगे भी और खाना भी मिलेगा

डॉग-कैट को अकेला छोड़ने की टेंशन खत्म ( ETV Bharat )

पंचकूला: तेजी से बदलते जा रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में लोगों के पास समय की कमी है. वहीं, दूसरी ओर बहुत से लोगों को अपने घरों में पसंदीदा एनिमल जैसे- पेट (डॉग) और कैट रखने का भी शौंक है. लेकिन समय की कमी आड़े आ जाती है. क्योंकि इन पेट्स के साथ समय बिताना पड़ता है, सैर के लिए ले जाना पड़ता है और शारीरिक गतिविधियों के लिए उनके साथ खेलना भी पड़ता है.

यदि आपके पास पेट के साथ खेलने का समय नहीं है तो भी अब चिंता की बात नहीं. क्योंकि हम आपको आज चंडीगढ़ के सरकारी स्कूल के एक छात्र द्वारा बनाए गए ऐसे पेट ट्रेनिंग प्रोजेक्ट (पीटीपी) के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अधिकांश कार्यों में आपका बड़ा मददगार बन सकता है. विशेष रूप से उस समय, जब आप घर पर अपने पेट के साथ न भी हों लेकिन वह फिर भी यही सोचे कि "अकेले हैं तो क्या गम है". यदि आपकी दिलचस्पी बढ़ रही है तो इस खबर को पढ़कर और छात्र के प्रोजेक्ट की संपूर्ण जानकारी सुनने के बाद उत्सुकता बढ़ना तय है.

चंडीगढ़ सेक्टर-32 स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एवं ट्रेनिंग में 54वीं राज्य स्तरीय बाल विज्ञानिक प्रदर्शनी (ETV Bharat) ट्रेनिंग प्रोजेक्ट ग्राउंड और डाइट दोनों: इस पेट ट्रेनिंग प्रोजेक्ट को चंडीगढ़ के डड्‌डूमाजरा स्थित सरकारी स्कूल के बारहवीं कक्षा के छात्र अर्जुन कुमार ने बनाया है. ईटीवी भारत ने अर्जुन से इस प्रोजेक्ट के संबंध में बातचीत कर इसकी संपूर्ण जानकारी ली. अर्जुन ने इस प्रोजेक्ट का नाम पेट ट्रेनिंग प्रोजेक्ट बताया. साथ ही कहा कि, "इसकी मदद से पालतू पेट या कैट घर पर अकेले होने के बाद भी अपनी शारीरिक गतिविधि (खेल) में व्यस्त रहेगा और उसे उसकी डाइट भी मिलती रहेगी. इसके लिए पेट को इस ट्रेनिंग प्रोजेक्ट के टास्क यानी कि तीन स्तर पार करने होंगे. इसके बाद एक बॉल उछलकर कुछ दूरी पर जाकर गिरेगी, जिसे उठाकर लाने के बाद जब पेट उसे समझाई गई जगह पर रखेगा तो उसे उसकी फीड (खाना) भी मिल जाएगा. ऐसे वह खेल में भी व्यस्त रहेगा और अपनी डाइट भी खाता रहेगा, यानी कि आप अपने पेट के पास नहीं हैं तो भी उसकी डाइट और खेल की चिंता आपको तंग नहीं करेगी." चंडीगढ़ के छात्र अर्जुन कुमार ने पेट्स के लिए खास प्रोजेक्ट बनाया (ETV Bharat) दो सप्ताह की ट्रेनिंग जरूरी: अर्जुन ने बताया कि, "इस पेट ट्रेनिंग प्रोजेक्ट के बखूबी इस्तेमाल और चिंता मुक्त होने के लिए पहले पालतू पेट या कैट को ट्रेनिंग देनी जरूरी है. करीब दो सप्ताह की ट्रेनिंग के दौरान पेट/कैट को यह समझाना होगा कि उसे उसकी डाइट प्रोजेक्ट के तीनों स्तर (लेवल) पार करने के बाद ही मिल सकेगी. वह भी तब, जब उछलकर कुछ दूरी पर जाकर गिरी बॉल को वह दोबारा उसे समझाई गई जगह पर रखेगा. यदि आप पेट लवर हैं तो पहले आपको अपने पेट को करीब दो सप्ताह तक ट्रेनिंग देनी होगी, ताकि उसकी आदत में ऐसा करना शुमार हो जाए. फिर भले ही आप कुछ समय के लिए अपने पेट के पास न भी हों लेकिन जब उसे मिलेंगे तो वह अपने स्टाइल में आपको थैंक्यू जरूर बोलेगा." चंडीगढ़ के छात्र ने बनाया खास प्रोजेक्ट (ETV Bharat) अंतरराष्ट्रीय प्रोग्राम के लिए चुना गया प्रोजेक्ट: दरअसल, चंडीगढ़ के सेक्टर-32 स्थित स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एवं ट्रेनिंग में 54वीं राज्य स्तरीय बाल विज्ञानिक प्रदर्शनी चल रही है. इसी विज्ञानिक प्रदर्शनी में छात्र अर्जुन कुमार का यह प्रोजेक्ट भी दर्शाया गया है. इस पेट ट्रेनिंग प्रोजेक्ट को देखने के लिए प्रदर्शनी में पहुंच रहे लोगों में काफी उत्सुकता देखी जा रही है. हर कोई इस प्रोजेक्ट संबंधी जानकारी हासिल करने में भी रूचि लेता दिख रहा है.