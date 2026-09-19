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जूते में छिपा "गार्डियन स्टेप्स" रखेगा बच्चों पर नजर, चंडीगढ़ के सरकारी स्कूल के छात्रों ने तैयार किया स्मार्ट-शू प्रोजेक्ट तैयार

चंडीगढ़ के सरकारी स्कूल छात्रों ने GPS स्मार्ट-शू, डिजिटल लाइब्रेरी, रोबोट और AI निगरानी जैसे तकनीकी प्रोजेक्ट तैयार किए हैं. नगमा सिंह की रिपोर्ट.

Chandigarh Government School Students Develop GPS Smart Shoe
"गार्डियन स्टेप्स" रखेगा बच्चों पर नजर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 19, 2026 at 4:14 PM IST

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Updated : September 19, 2026 at 4:20 PM IST

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चंडीगढ़: चंडीगढ़ के सेक्टर-19 स्थित सरकारी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए "गार्डियन स्टेप्स" नाम से स्मार्ट-शू प्रोजेक्ट तैयार किया है. इस तकनीक के जरिए बच्चे की लोकेशन जूते में लगे सिस्टम से अभिभावकों तक पहुंचाने की योजना है.

बच्चे की लोकेशन रहेगी ट्रैक: इस खास प्रोजेक्ट पर कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्र नैतिक, अथर्व और आयुष काम कर रहे हैं. छात्रों ने इसका सर्किट और डिजाइन तैयार कर प्रोटोटाइप बनाया है. प्रोजेक्ट का उद्देश्य बच्चे को अलग से मोबाइल रखने की जरूरत के बिना उसकी लोकेशन ट्रैक करने की सुविधा देना है. इस बारे में अधिक जानकारी के लिए ईटीवी भारत ने टीचर और स्टूडेट्स से बातचीत की. बातचीत के दौरान विज्ञान शिक्षक अमरजीत सिंह ने कहा कि, "छात्रों ने इन प्रोजेक्ट्स को सिर्फ मॉडल के तौर पर नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से तैयार किया है. गार्डियन स्टेप्स बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा उपयोगी प्रयोग है."

Chandigarh Government School Students Develop GPS Smart Shoe
स्मार्ट-शू प्रोजेक्ट तैयार करते बच्चे (ETV Bharat)

मुश्किल स्थिति से निकला आइडिया: छात्रों के अनुसार एक बच्चे के कुछ समय तक घर नहीं लौटने और उसकी लोकेशन पता करने में परिवार को हुई परेशानी ने उन्हें यह आइडिया विकसित करने के लिए प्रेरित किया. छात्रों ने सोचा कि ऐसा उपकरण बनाया जाए, जो बच्चे के साथ रहे और जरूरत पड़ने पर परिवार तक उसकी जानकारी पहुंचा सके. छात्र नैतिक ने बताया कि, "गार्डियन स्टेप्स बनाने का विचार बच्चों की लोकेशन की जानकारी अभिभावकों तक आसानी से पहुंचाने के उद्देश्य से आया. जूते में डिवाइस फिट होने से बच्चे को अलग से मोबाइल रखने की जरूरत नहीं होगी."

Chandigarh Government School Students Develop GPS Smart Shoe
सरकारी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल (ETV Bharat)

GPS और SIM से होगा ट्रैकिंग सिस्टम: "गार्डियन स्टेप्स" में GPS, SIM800L GSM मॉड्यूल और ESP32 सीरीज कंट्रोलर का इस्तेमाल किया जा रहा है. इसे जूते के नीचे या जूते के किसी हिस्से में फिट करने की योजना है. आपात स्थिति में जूते में दिए बटन को दबाने पर सिस्टम सक्रिय होकर बच्चे की लोकेशन भेज सकेगा.

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"गार्डियन स्टेप्स" (ETV Bharat)

सुरक्षित दायरे से बाहर जाते ही अलर्ट: प्रोजेक्ट को मोबाइल ऐप आधारित निगरानी से जोड़ने की भी योजना है. इसमें जियोफेंसिंग की सुविधा शामिल की जाएगी. अभिभावक बच्चे के लिए करीब 500 मीटर का सुरक्षित क्षेत्र तय कर सकेंगे. बच्चा इस दायरे से बाहर निकलने पर अभिभावक को अलर्ट मिलने की व्यवस्था प्रस्तावित है.

अलग-अलग दूरी पर हो रहा परीक्षण: छात्रों ने सिस्टम में करीब 100 मीटर, एक किलोमीटर और 10 किलोमीटर तक की दूरी पर लोकेशन भेजने की क्षमता का परीक्षण शुरू किया है. इसका उद्देश्य अलग-अलग परिस्थितियों में ट्रैकिंग सिस्टम की कार्यक्षमता को जांचना है. फिलहाल प्रोटोटाइप की टेस्टिंग जारी है.

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"गार्डियन स्टेप्स" स्मार्ट जूते से बच्चों की सुरक्षा (ETV Bharat)

बैटरी और सुरक्षा का भी ध्यान: डिवाइस में करीब 1200 एमएएच लिथियम-पॉलिमर बैटरी लगाने का प्रस्ताव है. शुरुआती अनुमान के अनुसार यह छह से 10 घंटे तक चल सकती है. चार्जिंग के लिए USB-C पोर्ट रखा जाएगा. बारिश और पानी से इलेक्ट्रॉनिक हिस्सों को बचाने के लिए सील्ड कवर तैयार करने की योजना है.

चंडीगढ़ के सरकारी स्कूल के छात्रों ने तैयार किया स्मार्ट-शू प्रोजेक्ट तैयार (ETV Bharat)

जूते को हल्का बनाने पर जोर: शुरुआती प्रोटोटाइप का अतिरिक्त वजन करीब 200 से 350 ग्राम रहने का अनुमान है. इसे तैयार करने और परीक्षण की प्रक्रिया में करीब चार महीने लगने की संभावना है. एक प्रोटोटाइप की अनुमानित लागत 3,000 से 5,000 रुपये बताई गई है. सफल परीक्षण के बाद छात्र इसे और छोटा व हल्का बनाने की तैयारी में हैं.

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जूते में छिपा "गार्डियन स्टेप्स" तैयार कर रहे बच्चे (ETV Bharat)

डिजिटल लाइब्रेरी भी तैयार: छात्र अथर्व ने कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डिजिटल लाइब्रेरी वेबसाइट तैयार की है. इसका उद्देश्य छात्रों को स्कूल की लाइब्रेरी में मौजूद किताबों और शैक्षणिक संसाधनों की जानकारी डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराना है. इस बारे में छात्र अथर्व ने बताया कि, "हमने GPS, SIM और ESP32 की मदद से ट्रैकिंग सिस्टम तैयार किया है. आगे इसमें जियोफेंसिंग और मोबाइल ऐप जैसी सुविधाएं जोड़ने की योजना है."

कोडिंग से चलता है रोबोट: आयुष ने Pictoblox आधारित प्रोग्रामेबल रोबोट तैयार किया है. इसे कोडिंग के जरिए अलग-अलग कार्यों के निर्देश दिए जा सकते हैं. प्रोजेक्ट के जरिए छात्रों को प्रोग्रामिंग और रोबोटिक्स की व्यावहारिक समझ देने का प्रयास किया गया है. आयुष कहते हैं कि, "हमने Pictoblox की मदद से प्रोग्रामेबल रोबोट तैयार किया है. इसमें कोडिंग के जरिए अलग-अलग काम करने के निर्देश दिए जा सकते हैं."

AI से होगी अनुशासन की निगरानी: छात्र अंशु ने AI आधारित स्कूल अनुशासन निगरानी प्रणाली का मॉडल बनाया है. इसे भविष्य में स्कूल के CCTV सिस्टम से जोड़ने की योजना है. सिस्टम परिसर में अनुशासनहीनता से जुड़ी परिस्थितियों की पहचान कर संबंधित अधिकारियों को अलर्ट करने की दिशा में काम करेगा. छात्र तन्मय ने बताया कि, "हमारा प्रयास है कि स्कूल में तैयार किए जा रहे तकनीकी प्रोजेक्ट सिर्फ प्रदर्शनी तक सीमित न रहें, बल्कि उनका वास्तविक इस्तेमाल हो सके."

शिक्षकों और ट्रेनर का मार्गदर्शन: वहीं, ट्रेनर दमनजीत सिंह ने कहा कि, "छात्रों को प्रोजेक्ट तैयार करने में तकनीकी मार्गदर्शन दिया जा रहा है. उनका फोकस नई तकनीक को रोजमर्रा की समस्याओं से जोड़कर समाधान तैयार करने पर है."

बता दें कि इन प्रोजेक्ट्स को कार्यकारी प्रिंसिपल निर्मला जोशी की अध्यक्षता और विज्ञान शिक्षक अमरजीत सिंह के मार्गदर्शन में आगे बढ़ाया जा रहा है. ट्रेनर दमनजीत सिंह छात्रों को तकनीकी सहायता दे रहे हैं. छात्रों की कोशिश इन मॉडलों को केवल प्रदर्शनी तक सीमित रखने के बजाय वास्तविक जीवन में उपयोगी तकनीक के रूप में विकसित करने की है.

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Last Updated : September 19, 2026 at 4:20 PM IST

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