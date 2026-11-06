चंडीगढ़ प्रशासन का बड़ा फैसला, 9 नवंबर को अब प्रतिबंधित नहीं सार्वजनिक अवकाश, कर्मचारियों को मिलेगी छुट्टी
Chandigarh Government Holiday: चंडीगढ़ प्रशासन ने 9 नवंबर को गोवर्धन पूजा और विश्वकर्मा दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे.
Published : November 6, 2026 at 9:05 AM IST
चंडीगढ़: चंडीगढ़ प्रशासन ने सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी का तोहफा दिया है. प्रशासन ने 9 नवंबर सोमवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है. गोवर्धन पूजा और विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर अब शहर के सभी सरकारी कार्यालयों में कामकाज बंद रहेगा. पहले यह दिन प्रतिबंधित अवकाश की सूची में शामिल था.
प्रतिबंधित अवकाश को किया सार्वजनिक अवकाश: चंडीगढ़ प्रशासन ने अपने पुराने फैसले में बदलाव करते हुए 9 नवंबर की छुट्टी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. गृह विभाग की ओर से 5 नवंबर को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई. आदेश के अनुसार, अब इस दिन कर्मचारियों को सार्वजनिक अवकाश का लाभ मिलेगा.
गृह सचिव मंदीप सिंह बराड़ ने जारी किए आदेश: गृह विभाग की अधिसूचना पर गृह सचिव मंदीप सिंह बराड़ के हस्ताक्षर हैं. प्रशासन की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 9 नवंबर को गोवर्धन पूजा और विश्वकर्मा दिवस के चलते सरकारी कामकाज बंद रहेगा. यह फैसला वर्ष 2026 की छुट्टियों से संबंधित 30 दिसंबर 2025 को जारी आदेश में संशोधन करके लिया गया है.
बोर्ड, निगम और औद्योगिक प्रतिष्ठान भी रहेंगे बंद: नए आदेश के मुताबिक चंडीगढ़ प्रशासन के अधीन आने वाले सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, संस्थान और औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. यानी सार्वजनिक अवकाश का लाभ केवल सरकारी कार्यालयों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रशासन के अधीन आने वाले अन्य संबंधित संस्थानों पर भी लागू होगा.
केंद्र और राज्यों को भी भेजी अधिसूचना: प्रशासन ने इस फैसले की प्रतियां केंद्र सरकार के संबंधित विभागों के साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेज दी हैं. इसके अलावा चंडीगढ़ के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और संस्थानों को संशोधित आदेश के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.
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