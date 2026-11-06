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चंडीगढ़ प्रशासन का बड़ा फैसला, 9 नवंबर को अब प्रतिबंधित नहीं सार्वजनिक अवकाश, कर्मचारियों को मिलेगी छुट्टी

चंडीगढ़ में 9 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: चंडीगढ़ प्रशासन ने सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी का तोहफा दिया है. प्रशासन ने 9 नवंबर सोमवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है. गोवर्धन पूजा और विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर अब शहर के सभी सरकारी कार्यालयों में कामकाज बंद रहेगा. पहले यह दिन प्रतिबंधित अवकाश की सूची में शामिल था.

प्रतिबंधित अवकाश को किया सार्वजनिक अवकाश: चंडीगढ़ प्रशासन ने अपने पुराने फैसले में बदलाव करते हुए 9 नवंबर की छुट्टी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. गृह विभाग की ओर से 5 नवंबर को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई. आदेश के अनुसार, अब इस दिन कर्मचारियों को सार्वजनिक अवकाश का लाभ मिलेगा.