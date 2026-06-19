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यहां चाय नहीं, गोल्फ से होती है दिन की शुरुआत, गोल्फ की नर्सरी बना चंडीगढ़, EWS बच्चों को भी मिल रही मुफ्त ट्रेनिंग

यहीं से निकले कई बड़े खिलाड़ी: इस मैदान ने भारतीय गोल्फ को कई प्रतिभाएं दी हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करने वाले जीव मिल्खा सिंह ने भी अपने शुरुआती दिनों में इसी क्लब में घंटों अभ्यास किया था. क्लब के वरिष्ठ सदस्य आज भी उनके संघर्ष और मेहनत के किस्से सुनाते हैं. यही वजह है कि आज की युवा पीढ़ी भी इसी मैदान से बड़े सपने देख रही है.

देशभर के खिलाड़ियों की पसंद: चंडीगढ़ गोल्फ क्लब सिर्फ शहर का प्रतिष्ठित खेल केंद्र नहीं, बल्कि उत्तर भारत के प्रमुख गोल्फ हब के रूप में पहचान बना चुका है. पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली से खिलाड़ी यहां अभ्यास करने पहुंचते हैं. कारोबारी, वरिष्ठ अधिकारी और कॉरपोरेट प्रोफेशनल भी अपने दिन की शुरुआत इसी मैदान से करना पसंद करते हैं.

चंडीगढ़: सुबह छह बजे शहर का अधिकांश हिस्सा अभी नींद से जाग रहा होता है, लेकिन चंडीगढ़ गोल्फ क्लब का विशाल ग्रीन कोर्स खिलाड़ियों की गतिविधियों से गुलजार हो चुका होता है. कोई अपने अगले शॉट की दिशा तय कर रहा होता है तो कोई पुटिंग का अभ्यास करता नजर आता है. यहां आने वाले लोगों के लिए गोल्फ सिर्फ खेल नहीं, बल्कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है.

यहां चाय नहीं, गोल्फ से होती है दिन की शुरुआत (ETV Bharat)

शाम को दिखता है जूनियर खिलाड़ियों का उत्साह: शाम के समय क्लब का नजारा और भी जीवंत हो जाता है. स्कूल से लौटने के बाद बच्चे सीधे गोल्फ कोर्स पहुंचते हैं. कोई अपने कोच से स्विंग सुधारने की कोशिश करता है तो कोई नए गोल्फ क्लब के साथ अभ्यास करता नजर आता है. लगातार बढ़ती युवा भागीदारी इस खेल के प्रति बदलती सोच को दर्शाती है.

सिर्फ खेल नहीं, रिश्तों का भी मंच: चंडीगढ़ गोल्फ क्लब केवल प्रतियोगिताओं का केंद्र नहीं है. यहां खेल के साथ-साथ मेलजोल, नेटवर्किंग और नई दोस्तियों का भी माहौल बनता है. कई कारोबारी मुलाकातें और नए अवसर भी इसी मैदान से जन्म लेते हैं. यही कारण है कि यह क्लब शहर की सामाजिक और खेल संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है.

EWS बच्चों को भी मिल रही मुफ्त ट्रेनिंग (ETV Bharat)

"पहले केवल अमीरों का माना जाता था खेल": चंडीगढ़ गोल्फ क्लब के प्रेसिडेंट मेजर राजिंदर सिंह विर्क ने कहा कि, "एक समय था जब गोल्फ को केवल अमीरों का खेल माना जाता था, लेकिन अब यह धारणा तेजी से बदल रही है. पिछले कुछ वर्षों में युवाओं की संख्या लगातार बढ़ी है. कई परिवार अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही गोल्फ सिखाने लगे हैं. हमारा उद्देश्य इस खेल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है."

EWS बच्चों के लिए नई उम्मीद: क्लब की सबसे बड़ी खासियत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के बच्चों के लिए चलाई जा रही विशेष पहल है. यहां उन्हें निशुल्क गोल्फ प्रशिक्षण दिया जाता है. बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रोफेशनल स्तर पर आगे बढ़ने का अवसर, गोल्फ किट और बीमा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं. इसी पहल के जरिए यहां से तीन खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष रैंक तक पहुंच चुके हैं. ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान चंडीगढ़ गोल्फ क्लब के सदस्य एम.पी. सिंह ने कहा कि, "चंडीगढ़ गोल्फ क्लब को गोल्फ की नर्सरी कहा जाता है. दिल्ली के बाद यह उत्तर भारत का प्रमुख गोल्फ सेंटर है, जहां विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हैं. EWS वर्ग के बच्चों को मुफ्त प्रशिक्षण, गोल्फ किट, बीमा और आगे प्रोफेशनल स्तर तक पहुंचने का अवसर दिया जाता है. इसी व्यवस्था से कई खिलाड़ी आज राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं."

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