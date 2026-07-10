चंडीगढ़ गोल्फ क्लब में कभी उठाते थे दूसरों का गोल्फ बैग, दूसरे का खेल देखते-देखते खुद बने चैंपियन, अब खुद गढ़ रहे खिलाड़ी
चंडीगढ़ गोल्फ क्लब के तीन पूर्व कैडी मेहनत के दम पर प्रोफेशनल गोल्फर और कोच बने. अब वह नई पीढ़ी को प्रशिक्षण दे रहे हैं.
Published : July 10, 2026 at 4:45 PM IST
चंडीगढ़: मेहनत, लगन और सीखने की इच्छा किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकती है. चंडीगढ़ गोल्फ क्लब के तीन खिलाड़ियों हरिंदर गुप्ता, अक्षय शर्मा और संजू कुमार की कहानी इसका उदाहरण है. कभी ये तीनों क्लब में कैडी के तौर पर खिलाड़ियों के बैग उठाते थे और मैदान में उनके साथ चलते थे. आज यही खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गोल्फ में पहचान बना चुके हैं. इनमें से कुछ प्रोफेशनल गोल्फर हैं तो कुछ गोल्फ कोच बनकर बड़े उद्योगपतियों, वरिष्ठ अधिकारियों और नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं.
कैडी के काम से शुरू हुई नई राह: तीनों खिलाड़ियों का सफर आर्थिक चुनौतियों से शुरू हुआ. कैडी के रूप में काम करते हुए उन्होंने गोल्फ के हर पहलू को करीब से समझा. खिलाड़ियों की तकनीक देखी, खाली समय में अभ्यास किया और धीरे-धीरे खेल में खुद को निखारते गए. उनकी मेहनत रंग लाई और आज वे कई राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं.
चंडीगढ़ गोल्फ क्लब बना प्रतिभाओं का मंच: चंडीगढ़ गोल्फ क्लब वर्षों से ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाने का अवसर देता रहा है जिनके पास प्रतिभा तो है, लेकिन संसाधनों की कमी है. क्लब के सहयोग, उपकरणों की उपलब्धता और वरिष्ठ खिलाड़ियों के मार्गदर्शन ने कई कैडी को प्रोफेशनल गोल्फर बनने का मौका दिया. यही कारण है कि यह क्लब देश में गोल्फ प्रतिभाओं को तैयार करने वाले प्रमुख केंद्रों में गिना जाता है.
"मेहनत करने वालों को कोई नहीं रोक सकता": ईटीवी भारत ने इन खिलाड़ियों से बातचीत की. बातचीत के दौरान गोल्फ कोच हरिंदर गुप्ता ने बताया कि, "करीब 20 साल पहले कैडी के रूप में शुरुआत की थी. गोल्फ जेंटलमैन का खेल माना जाता है और इसे शांत दिमाग से खेला जाता है. क्लब ने समय-समय पर हमारी मदद की, जिससे मैंने कैडी से गोल्फर बनने का सफर तय किया. इस खेल में अमीर और गरीब का कोई फर्क नहीं होता. यदि खिलाड़ी में प्रतिभा और मेहनत है तो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता. आज मैं बच्चों को गोल्फ की ट्रेनिंग देकर अपने अनुभव साझा कर रहा हूं."
अक्षय शर्मा की मेहनत ने बदली दिशा: वहीं, खिलाड़ी अक्षय शर्मा ने कहा कि, "मैं सेक्टर-7 के सरकारी स्कूल में पढ़ता था और रोज गोल्फ खिलाड़ियों को देखकर इस खेल की ओर आकर्षित हुआ. मेरे घर के पास रहने वाले एक कैडी मास्टर को रोज क्लब जाते देख मेरे मन में भी कैडी बनने की इच्छा हुई. बाद में क्लब ने मुझे गोल्फ किट उपलब्ध कराई. उसी किट की मदद से मैंने टूर्नामेंट खेले, कोचिंग के प्रमाणपत्र हासिल किए और गोल्फ प्रो के लिए क्वालिफाई किया. पिछले 16 वर्षों से मैं लगातार गोल्फ खेल रहा हूं और आज प्रोफेशनल गोल्फर के रूप में अपनी पहचान बना चुका हूं."
संघर्ष को बनाया ताकत: खिलाड़ी संजू कुमार ने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि, "बचपन में हम डंडे से गोल्फ खेलने की कोशिश करते थे. 14 वर्ष की उम्र में हमने कैडी के रूप में काम शुरू किया. गोल्फ के प्रति जुनून इतना बढ़ गया कि मैं प्लस-टू में फेल हो गया और बाद में पढ़ाई छोड़कर पूरी तरह इसी खेल को अपना लिया. क्लब में हसन मेजी और मिस्टर चड्ढा ने मुझे लगातार प्रोत्साहित किया. उनकी बदौलत मैंने प्रोफेशनल स्तर पर खेलना शुरू किया. आज गोल्फ की बदौलत मैं इतना कमा लेता हूं कि अपना घर भी खरीद चुका हूं."
युवाओं के लिए बनी प्रेरणा: तीनों खिलाड़ियों का मानना है कि गोल्फ ने केवल उन्हें खेल की पहचान ही नहीं दिलाई, बल्कि सम्मानजनक जीवन और आर्थिक मजबूती भी दी. आज वे नए खिलाड़ियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं और यह साबित कर रहे हैं कि प्रतिभा को सही अवसर मिले तो वह किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकती है. हरिंदर, अक्षय और संजू की कहानी उन हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों के कारण अपने सपनों को अधूरा मान लेते हैं. इन खिलाड़ियों ने साबित किया है कि कठिन परिस्थितियां सफलता की राह में बाधा नहीं, बल्कि मजबूत इरादों की परीक्षा होती हैं. चंडीगढ़ गोल्फ क्लब से निकली यह सफलता की कहानी बताती है कि मेहनत, धैर्य और सही मार्गदर्शन किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं.
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