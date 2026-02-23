ETV Bharat / state

'मां, विनय ने मुझे चाकू मार दिया है… मुझे बचा लो' , सुहानी के थे ये आखिरी शब्द, रोते हुए बोली मां

चौथी बार में उठाया मां का फोनः मृतक युवती का नाम सुहानी बताया जा रहा है. परिवार के मुताबिक, वह रविवार शाम घर से चॉकलेट लेने के लिए निकली थी. काफी देर तक जब वह घर नहीं लौटी तो उसकी मां अनीता को चिंता होने लगी. उन्होंने सुहानी को कई बार फोन किया. तीन बार फोन नहीं उठा, लेकिन चौथी बार कॉल रिसीव हुई. मां के अनुसार, सुहानी की आवाज बेहद घबराई हुई थी. उसने कहा, 'मां, विनय ने मुझे चाकू मार दिया है… मुझे बचा लो.' यह उसके जीवन के आखिरी शब्द थे. इसके बाद फोन कट गया.

चंडीगढ़ः सेक्टर-36 स्थित फ्रेगरेंस गार्डन में रविवार रात एक बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक युवक ने शादी से इनकार करने पर एक युवती की चाकू मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

आरोपी ने बहाने से सुहानी को बुलाया था फ्रेगरेंस गार्डन: जानकारी के अनुसार, आरोपी युवक विनय सुहानी से शादी करना चाहता था. उसने किसी बहाने से उसे फ्रेगरेंस गार्डन बुलाया. वहां उसने फिर से शादी के लिए दबाव बनाया. जब सुहानी ने मना कर दिया तो गुस्से में आकर उसने उस पर चाकू से हमला कर दिया.

पुलिस ने पीड़िता को पहुंचाया अस्पतालः गार्डन में टहल रहे एक व्यक्ति ने युवती को खून से लथपथ हालत में देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और घायल सुहानी को सेक्टर-16 के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पार्षद प्रेम लता ने क्या कहा: सेक्टर 34 के पार्षद प्रेम लता ने बताया कि "लड़की अक्सर मेरे घर आती थी. बड़ी ही नरम स्वभाव के परिवार से संबंध रखती थी लेकिन ये जो हुआ है, उसने सबको डरा दिया है. यह परिवार पिछले 20 साल से यहां धोबी का काम कर रहा है. ये बच्चे हमारे ही सामने बड़े हुए हैं. आस-पास में रहने वाले लोग भी इन बच्चों को खूब सराहा करते थे. ख़ूबसूरती के साथ-साथ बच्ची समझदार थी."

'लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए': पार्षद ने कहा कि "आसपास के लोग जो एक अच्छे दर्जे के रहने वाले हैं. उन्हें भी इन बच्चों के काम और परिवार के बारे में सब कुछ मालूम था. साथ ही बच्ची इतनी मेहनत की थी कि वह अक्सर अपनी मम्मी को सेक्टर 36 में ही घर दिलवाने के लिए कहा करती थी. वह कहती थी कि मम्मी मैं तेरे को मकान लेके दूंगी रहने के लिए. युवती मेरे पास में ही मेडिकल की दुकान पर काम करती थी, जिससे वह अपने परिवार को आर्थिक सहयोग करती थी. 36 सेक्टर में कोई भी व्यक्ति एक लड़की का गला काट देता है. इससे दर्दनाक बात क्या हो सकती है. पुलिस को लड़की को इंसाफ दिलाना होगा."

सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है पुलिसः पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश की जा रही है. आसपास सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है. इस घटना के बाद इलाके में डर और गुस्से का माहौल है. परिवार सदमे में है और आरोपी को कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहा है. यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि जबरन रिश्ते या दबाव का अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है.