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चंडीगढ़ को मिला पहला आयुष इंटीग्रेटेड अस्पताल, अब एक छत के नीचे मिलेंगी आयुर्वेद से एलोपैथी तक इलाज

पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा का संगम: इस दौरान चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि, "भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां केवल बीमारी का इलाज नहीं करतीं, बल्कि व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखती हैं. मेरी लोगों से अपील है कि वे आयुर्वेद को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाएं. नियमित योग व प्राणायाम करें. आयुष और आधुनिक चिकित्सा का यह समन्वय लोगों को बेहतर, सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है."

चंडीगढ़: चंडीगढ़ के लोगों को अब आयुर्वेद, होम्योपैथी, योग और आधुनिक चिकित्सा की सुविधाएं एक ही परिसर में मिलेंगी. सेक्टर-34 स्थित शहर के पहले आयुष इंटीग्रेटेड अस्पताल और सेक्टर-11 की सरकारी आयुष डिस्पेंसरी का सोमवार को उद्घाटन किया गया. लंबे समय से इस अस्पताल की मांग की जा रही थी, जिसे अब आम लोगों के लिए शुरू कर दिया गया है. उद्घाटन समारोह में यूटी के मुख्य सचिव एच. राजेश प्रसाद, गृह एवं स्वास्थ्य सचिव मंडीप सिंह बराड़, आयुष निदेशक डॉ. अतुल एन. धाकने और जीएमसीएच-32 की निदेशक-प्राचार्य डॉ. रवनीत कौर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

मरीजों को मिलेंगी कई सुविधाएं: करीब 25 बेड वाले इस अस्पताल में आयुर्वेद, होम्योपैथी और एलोपैथी की ओपीडी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी. अस्पताल में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक 12 घंटे ओपीडी संचालित होगी. मरीजों को मुफ्त दवाएं, पंचकर्म यूनिट, योग एवं वेलनेस सेंटर, बुजुर्गों की देखभाल, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण, परिवार कल्याण सेवाएं और गैर-संचारी रोगों की जांच जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी. प्रशासन के अनुसार जरूरतमंद मरीजों के लिए 24×7 स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था भी की गई है.

बेहतर और संवेदनशील स्वास्थ्य सेवा पर जोर: वहीं, गृह एवं स्वास्थ्य सचिव मंडीप सिंह बराड़ ने कहा कि, "चंडीगढ़ प्रशासन का उद्देश्य लोगों तक बेहतर, सुलभ और समग्र स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है. मेरा डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों से मरीजों के प्रति संवेदनशील और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देने की अपील है.स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और मानवीय व्यवहार ही इस पहल की सफलता तय करेंगे."

स्वास्थ्य शिविर ने बढ़ाया लोगों का उत्साह: वहीं, उद्घाटन के बाद प्रशासक गुलाब चंद कटारिया और वरिष्ठ अधिकारियों ने अस्पताल के विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया. इस अवसर पर निःशुल्क आयुष स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया, जहां लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई, विशेषज्ञों ने परामर्श दिया, योग के बारे में जानकारी साझा की और जरूरतमंदों को मुफ्त दवाइयों का वितरण किया गया. प्रशासन का मानना है कि यह अस्पताल न केवल चंडीगढ़ बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए भी समग्र स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख केंद्र बनेगा.

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