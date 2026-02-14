ETV Bharat / state

चंडीगढ़ को मिली 25 नई इलेक्ट्रिक बसें, PM मोदी ने गुवाहाटी से वर्चुअली हरी झंडी दिखाई, महिलाओं की सुरक्षा का ख़ास ख्याल

चंडीगढ़ : सिटी ब्यूटीफुल के नाम से मशहूर चंडीगढ़ शहर को ‘पीएम ई-बस सेवा योजना’ के तहत 25 नई अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसें मिली हैं. पीएम मोदी ने असम के गुवाहाटी शहर से इन बसों को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई है.

महिलाओं के लिए पैनिक बटन : इन बसों में महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पैनिक बटन और सीसीटीवी लगाए गए हैं. साथ ही दिव्यांग यात्रियों के लिए ऑटोमैटिक रैंप और लो-फ्लोर डिजाइन (400 मिमी) की सुविधा दी गई है, जिससे चढ़ना-उतरना आसान होगा.

36 लोगों के बैठने की क्षमता : 15 मीटर लंबी ये फुल एसी बसें एक बार फुल चार्ज होने पर 224 किलोमीटर तक चल सकती हैं. इनमें 36 लोगों के बैठने और 20 खड़े यात्रियों की क्षमता है. यात्रियों की सुविधा के लिए डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड और स्टॉप के लिए पुश बटन लगाए गए हैं.

100 ई-बसों को मंजूरी : केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ के लिए कुल 100 ई-बसों को मंजूरी दी है. पहली खेप में 25 बसें पहुंच चुकी हैं, जबकि 25 और बसें फरवरी के अंत तक और बाकी की बची हुई 50 बसें मार्च-अप्रैल तक आने की उम्मीद है. नवंबर 2025 में 85 पुरानी डीजल बसों को हटाने के बाद पैदा हुई कमी को ये बसें पूरा करेंगी.