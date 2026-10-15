चंडीगढ़ की गीतांजलि अरोड़ा बनीं मिसेज इंटरनेशनल ग्लोबल 2026 की फर्स्ट रनर-अप, "क्वीन ऑफ फिलैंथ्रॉपी" से भी सम्मानित
चंडीगढ़ की गीतांजलि अरोड़ा ने मिसेज इंटरनेशनल ग्लोबल 2026 में फर्स्ट रनर-अप बनकर अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई है.
Published : October 15, 2026 at 11:57 AM IST
चंडीगढ़: चंडीगढ़ की गीतांजलि अरोड़ा ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है. दरअसल, मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित मिसेज इंटरनेशनल ग्लोबल 2026 प्रतियोगिता में उन्होंने फर्स्ट रनर-अप का खिताब हासिल किया. साथ ही सामाजिक कार्यों में योगदान के लिए उन्हें "क्वीन ऑफ फिलैंथ्रॉपी" सम्मान से भी नवाजा गया.
सालों पुराना सपना अब हुआ पूरा: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान गीतांजलि ने अपने सफर के बारे में बताया कि, "मिस इंडिया बनने का सपना उन्होंने लंबे समय से देखा था, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उस समय इसे पूरा नहीं कर सकीं. यह सपना हमेशा मेरे मन में रहा. अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर मिली सफलता ने मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया है और मुझे आगे बढ़ने की नई प्रेरणा दी है."
12 साल से बैंकिंग क्षेत्र में कार्यरत: मूल रूप से जालंधर की रहने वाली गीतांजलि पिछले 11 वर्षों से चंडीगढ़ में रह रही हैं. वह पिछले 12 वर्षों से पंजाब नेशनल बैंक में नौकरी कर रही हैं. इससे पहले उन्होंने मिसेज इंडिया ग्लोबल लिटिल 2025 का खिताब जीता था. इसी उपलब्धि ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया.
पति के सहयोग को बताया अहम: गीतांजलि ने अपनी सफलता का श्रेय पति सुमित मलिक के सहयोग को भी दिया. उन्होंने कहा कि, "नौकरी, मां की जिम्मेदारियों और प्रतियोगिता की तैयारी के बीच समय निकालना आसान नहीं था. ऐसे में पति ने मेरा हर कदम पर हौसला बढ़ाया और साथ दिया. वहीं, प्रतियोगिता के दौरान मार्गदर्शन के लिए मैं नेशनल डायरेक्टर अभिषा चौधरी का भी आभार जताती हूं. उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया."
25 किलो के कॉस्ट्यूम से दिखाई भारतीय संस्कृति: प्रतियोगिता में गीतांजलि ने पर्सनल इंटरव्यू, टैलेंट, इवनिंग गाउन और नेशनल कॉस्ट्यूम सहित विभिन्न राउंड में हिस्सा लिया. भारत की सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित उनके नेशनल कॉस्ट्यूम का वजन करीब 25 किलोग्राम था. इसके जरिए उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारतीय संस्कृति और परंपराओं को प्रस्तुत किया.
सोशल मीडिया पर भी सक्रिय: बैंकिंग की नौकरी के साथ गीतांजलि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं. वह ट्रैवल और लाइफस्टाइल से जुड़ी सामग्री बनाती हैं. चंडीगढ़ लाइफस्टाइल अवॉर्ड्स में उन्हें दो बार "बेस्ट मॉम ब्लॉगर" का पुरस्कार मिल चुका है.
सामाजिक मुद्दों पर भी कर रहीं काम: वहीं, गीतांजलि के पति और बच्चे भी काफी उत्साहित नजर आए. उन्होंने कहा कि, "मुझे गर्व है. वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस उपलब्धि को हासिल की है. वो अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा है. मासिक धर्म स्वच्छता, बच्चों की शिक्षा, बुलिंग के खिलाफ जागरूकता, महिलाओं की वित्तीय आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर काम करती हैं. ‘क्वीन ऑफ फिलैंथ्रॉपी’ सम्मान उनके सामाजिक योगदान को मिली पहचान है."
दूसरी महिलाओं को प्रेरित करना लक्ष्य: गीतांजलि चाहती हैं कि उनकी उपलब्धि दूसरी महिलाओं को भी अपने सपने पूरे करने के लिए प्रेरित करे. उनका मानना है कि दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास और परिवार का सहयोग मिले तो महिलाएं नौकरी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ अपने सपनों को भी नई उड़ान दे सकती हैं.
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