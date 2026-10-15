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चंडीगढ़ की गीतांजलि अरोड़ा बनीं मिसेज इंटरनेशनल ग्लोबल 2026 की फर्स्ट रनर-अप, "क्वीन ऑफ फिलैंथ्रॉपी" से भी सम्मानित

चंडीगढ़ की गीतांजलि अरोड़ा बनीं ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: चंडीगढ़ की गीतांजलि अरोड़ा ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है. दरअसल, मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित मिसेज इंटरनेशनल ग्लोबल 2026 प्रतियोगिता में उन्होंने फर्स्ट रनर-अप का खिताब हासिल किया. साथ ही सामाजिक कार्यों में योगदान के लिए उन्हें "क्वीन ऑफ फिलैंथ्रॉपी" सम्मान से भी नवाजा गया.

सालों पुराना सपना अब हुआ पूरा: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान गीतांजलि ने अपने सफर के बारे में बताया कि, "मिस इंडिया बनने का सपना उन्होंने लंबे समय से देखा था, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उस समय इसे पूरा नहीं कर सकीं. यह सपना हमेशा मेरे मन में रहा. अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर मिली सफलता ने मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया है और मुझे आगे बढ़ने की नई प्रेरणा दी है."