चंडीगढ़ के सुखना झील पर बच्चों का हुनर बाजार, किसी ने बनाए दीये, किसी ने दिखाई नेल आर्ट, कला से लेकर पकवानों तक के लगे स्टॉल
चंडीगढ़ की सुखना झील पर हुनर उत्सव में बच्चों ने कला, मेहंदी, नेल आर्ट, सजावट और पकवानों से प्रतिभा का प्रदर्शन किया.
Published : October 28, 2026 at 10:27 AM IST
चंडीगढ़: चंडीगढ़ के सुखना झील पर मंगलवार को चंडीगढ़ के पहले हुनर उत्सव की शुरुआत हुई. यहां स्कूली बच्चों ने अपनी रचनात्मकता और हुनर से लोगों का ध्यान खींचा. किसी स्टॉल पर दीये, मोमबत्तियां और तोरण सजे हैं, तो कहीं मेहंदी डिजाइन, नेल आर्ट और कपड़े से बनी कलाकृतियां देखने को मिल रही हैं. स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित इस दो दिवसीय उत्सव का उद्घाटन चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने किया.
प्रशासक ने देखे बच्चों के स्टॉल: उद्घाटन के बाद प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने विभिन्न स्टॉल का दौरा किया और विद्यार्थियों से उनके बनाए उत्पादों के बारे में जानकारी ली. इस मौके पर चंडीगढ़ के मुख्य सचिव एच. राजेश प्रसाद, शिक्षा सचिव प्रेरणा पुरी और निदेशक स्कूल शिक्षा नितिश सिंगला भी मौजूद रहे. उत्सव में विद्यार्थियों को अपनी कला प्रदर्शित करने के साथ लोगों से सीधे संवाद करने का अवसर दिया जा रहा है.
हर स्टॉल की अलग पहचान: उत्सव में बच्चों के अलग-अलग कौशल को प्रदर्शित करने के लिए विशेष स्टॉल बनाए गए हैं. ‘सुई धागा’ में फैशन और कपड़े से जुड़ी वस्तुएं रखी गई हैं, जबकि ‘सज्जावट’ में दीये, मोमबत्तियां और तोरण आकर्षण का केंद्र हैं. ‘मेहंदी घर’ में आकर्षक मेहंदी डिजाइन प्रदर्शित किए गए हैं. वहीं, ‘रूप निखार’ में सौंदर्य और वेलनेस से जुड़े कौशल दिखाए जा रहे हैं. ‘इंक एंड ग्लैम’ में नेल आर्ट और टैटू कला को जगह मिली है.
खाने के शौकीनों के लिए खास इंतजाम: कला और सजावट के साथ उत्सव में खानपान का भी रंग देखने को मिल रहा है. ‘स्वाद वाटिका’ स्टॉल पर विद्यार्थियों ने अलग-अलग व्यंजन तैयार किए हैं. इन स्टॉल के माध्यम से बच्चे अपनी रुचि और सीखे हुए कौशल को लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं. उन्हें अपने काम के बारे में बताने और लोगों की पसंद समझने का मौका भी मिल रहा है.
हुनर को रोजगार से जोड़ने की पहल: उत्सव का उद्देश्य केवल बच्चों की प्रतिभा प्रदर्शित करना नहीं, बल्कि उन्हें व्यावहारिक अनुभव देना भी है. स्टॉल पर आने वाले लोगों से बातचीत करके विद्यार्थी अपने उत्पादों की खूबियां बता सकते हैं. इससे उन्हें ग्राहकों की पसंद, उत्पादों की उपयोगिता और भविष्य में अपने कौशल को रोजगार से जोड़ने की संभावनाओं को समझने में मदद मिलेगी.
हम किसी से कम नहीं’ स्टॉल बना आकर्षण: उत्सव में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की प्रतिभा और उपलब्धियों को सामने लाने के लिए ‘हम किसी से कम नहीं’ नाम से स्टॉल लगाया गया है. वहीं, ‘उल्लास’ स्टॉल पर वयस्क शिक्षा से जुड़ी पहल प्रदर्शित की गई है. ‘सोचो, समझो, जीतो’ में कौशल आधारित खेल रखे गए हैं, जिनके माध्यम से लोग अपनी तार्किक सोच और समस्या सुलझाने की क्षमता आजमा सकते हैं.
28 अक्टूबर को भी देख सकेंगे उत्सव: स्कूल शिक्षा विभाग की इस पहल के जरिए विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ रचनात्मक और व्यावहारिक कौशल सीखने का अवसर दिया जा रहा है. विभाग ने शहरवासियों, अभिभावकों और विद्यार्थियों से 28 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक सुखना झील पहुंचने और बच्चों का उत्साह बढ़ाने की अपील की है.
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