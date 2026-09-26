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चंडीगढ़ के स्थानीय किसानों को राहत, अपनी मंडी में 50% कम होगा स्टॉल शुल्क, सीधे शहरवासियों तक पहुंचेगी उपज

चंडीगढ़ के स्थानीय किसानों के लिए राहत ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: चंडीगढ़ के स्थानीय किसानों को अब सेक्टरों में लगने वाली "अपनी मंडी-डे मार्केट" में स्टॉल लगाने के लिए 50 प्रतिशत कम शुल्क देना होगा. नगर निगम समिति ने शुल्क में छूट के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है. सिद्धू ने रखा प्रस्ताव: शुल्क कम करने का प्रस्ताव पार्षद सतिंदर सिंह सिद्धू ने समिति की बैठक में रखा था. सदस्यों ने किसानों को राहत देने वाले इस प्रस्ताव पर सहमति जताई. इसका उद्देश्य स्थानीय किसानों को कम लागत में अपनी उपज बेचने के लिए बाजार उपलब्ध कराना है. सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचेगी उपज: शुल्क में कमी से किसानों पर मंडी में बिक्री का आर्थिक बोझ कम होगा. वे फल, सब्जियों और अन्य कृषि उत्पादों को सीधे शहरवासियों तक पहुंचा सकेंगे. इससे स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा मिलने और किसानों की बिचौलियों पर निर्भरता घटने की उम्मीद है.