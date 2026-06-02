14 से 15 वर्ष की किशोरियों के लिए बड़ी राहत, HPV वैक्सीनेशन को मिला विस्तार, टीकाकरण अभियान 3 महीने और बढ़ा
चंडीगढ़ में सर्वाइकल कैंसर रोकथाम के लिए एचपीवी टीकाकरण अभियान तीन माह बढ़ाया गया है.
Published : June 2, 2026 at 12:06 PM IST
चंडीगढ़: सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमावायरस) टीकाकरण अभियान की अवधि तीन महीने और बढ़ाने का निर्णय लिया है. यह कदम उन किशोरियों तक टीकाकरण की सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से उठाया गया है, जो पहले चरण के दौरान किसी कारणवश वैक्सीन नहीं लगवा सकीं.
केंद्र सरकार के निर्देशों पर कार्रवाई: स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यह निर्णय भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप लिया गया है. विभाग का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक पात्र किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाने के लिए समय पर टीकाकरण उपलब्ध कराया जाए.
किन किशोरियों को मिलेगा लाभ : विस्तारित अभियान के तहत 14 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी और 15 वर्ष से कम आयु की सभी पात्र किशोरियों को निशुल्क एचपीवी वैक्सीन लगाई जाएगी. यह सुविधा चंडीगढ़ के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सप्ताह के छह दिन उपलब्ध रहेगी, जिससे अधिक से अधिक लाभार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके.
विशेषज्ञों ने बताया टीके का महत्व: स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाले सबसे सामान्य कैंसरों में शामिल है और इसके पीछे एचपीवी संक्रमण प्रमुख कारण माना जाता है. विशेषज्ञों ने कहा, "सही उम्र में लगाया गया एचपीवी टीका भविष्य में सर्वाइकल कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम कर सकता है."
गार्डासिल-4 को बताया सुरक्षित : स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि, "गार्डासिल-4 वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित और प्रभावी मानी जाती है. यह केवल सर्वाइकल कैंसर ही नहीं बल्कि एचपीवी संक्रमण से जुड़ी अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव में भी मदद करती है. वायरस के संपर्क में आने से पहले टीकाकरण करवाने पर इसका सबसे अधिक लाभ मिलता है."
अभिभावकों से सहयोग की अपील :विभाग ने अभिभावकों से अपनी बेटियों का समय पर टीकाकरण करवाने की अपील की है. साथ ही स्कूलों, शिक्षण संस्थानों और सामुदायिक संगठनों से भी अभियान को सफल बनाने में सहयोग मांगा गया है. स्वास्थ्य विभाग ने दोहराया कि यह पहल भविष्य की पीढ़ी को सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और चंडीगढ़ को सर्वाइकल कैंसर मुक्त बनाने का संकल्प जारी रहेगा.
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