चंडीगढ़ ईवी एक्सपो 2026: महिलाओं के लिए EV व्हीकल पर विशेष सब्सिडी योजना, 20,000 से अधिक वाहन हुए रजिस्टर

चंडीगढ़ ईवी एक्सपो 2026 (Etv Bharat)
Published : January 10, 2026 at 2:55 PM IST

Updated : January 10, 2026 at 5:28 PM IST

चंडीगढ़: चंडीगढ़ में जल्द ही महिलाओं के नाम पर खरीदी जाने वाली ईवी व्हीकल पर भारी सब्सिडी दी जाएगी. क्रेस्ट (CREST – Chandigarh Renewal Energy and Science & Technology Promotion Society) ने इस योजना को तैयार किया है, जिसका उद्देश्य शहर में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है. यह नई सब्सिडी मौजूदा लाभ से अधिक होगी और महिलाओं को ई-व्हीकल खरीदने के लिए आकर्षित करेगी.

ईवी एक्सपो में इलेक्ट्रिक तकनीकों की झलक: चंडीगढ़ में ईवी एक्सपो (REV Expo 2026) का आयोजन किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई गई है. उत्तर भारत की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों ने इस एक्सपो में हिस्सा लिया. यह उत्तर भारत का पहला ऐसा शहर है, जिसने इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी बनाई, जिसे आम लोगों ने खूब सराहा.

चंडीगढ़ में ईवी एक्सपो 2026 (Etv Bharat)

क्रेस्ट की पहल और पॉलिसी का प्रभाव:क्रेस्ट से ईवी पॉलिसी का नेतृत्व कर रही कनिका ने बताया कि, " साल 2022 में चंडीगढ़ में ईवी पॉलिसी लाई गई थी. इसके तहत शहर में ईवी व्हीकल खरीदने पर सब्सिडी दी गई. पॉलिसी के बेहतर क्रियान्वयन के लिए शहर को राष्ट्रीय स्तरीय गोल्डन अवार्ड भी मिला. साल 2024 में निर्धारित टारगेट पूरे हुए और टू-व्हीलर ईवी की बिक्री बड़े स्तर पर बढ़ी. इसी उत्साह को देखते हुए थ्री व्हीलर ईवी वाहनों को शहर में लाने का प्रस्ताव रखा गया और अब 500 से ज्यादा थ्री व्हीलर ईवी चंडीगढ़ में चल रहे हैं. व्हीकल की बिक्री में महिलाओं के योगदान को बढ़ाने के लिए क्रेस्ट की ओर से एक नई योजना बनाई जा रही है, जिसमें महिलाओं द्वारा ईवी व्हीकल खरीदने पर उन्हें मौजूदा सब्सिडी से भी ज्यादा लाभ मिलेगा."

CHANDIGARH EV EXPO 2026
महिलाओं के लिए EV व्हीकल पर विशेष सब्सिडी योजना (Etv Bharat)

थ्री-व्हीलर ईवी का विस्तार: क्रेस्ट की टीम ने शहर में थ्री-व्हीलर यूनियन के साथ मिलकर थ्री-व्हीलर ईवी वाहनों को लाने पर काम किया. वर्तमान में चंडीगढ़ में 500 से अधिक थ्री-व्हीलर ईवी चलाए जा रहे हैं, जिससे शहरी मोबिलिटी में स्वच्छ और टिकाऊ विकल्प उपलब्ध हो रहे हैं. इसे लेकर सोलर प्रोजेक्ट मैनेजर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि, "चंडीगढ़ में ईवी एक्सपो आयोजित किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है. इस पूरे एक्सपो में उत्तर भारत की सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों ने हिस्सा लिया. चंडीगढ़ एक पहला ऐसा शहर है, जहां इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी बनाई गई थी, जिसे लोगों की ओर से खूब सराहा गया. अब तक शहर में 20,000 ईवी व्हीकल रजिस्टर हो चुके हैं."

CHANDIGARH EV EXPO 2026
20,000 से अधिक वाहन हुए रजिस्टर (Etv Bharat)

क्रेस्ट का योगदान और स्वच्छ ऊर्जा: बता दें कि इस एक्सपो में क्रेस्ट ने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सौर ऊर्जा से जुड़ी नवीनतम तकनीकों को प्रदर्शित किया. इसका उद्देश्य शहर में स्वच्छ ऊर्जा और ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देना है, जिसमें किफायती चार्जर और इलेक्ट्रिक व्हीकल के विकल्प शामिल हैं. ये एक्सपो 11 जनवरी 2026 तक सेक्टर-34, चंडीगढ़ में चलेगा.

January 10, 2026

