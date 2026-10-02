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चंडीगढ़ में संपत्ति सेवाएं हुईं डिजिटल, "ई-संपदा सीएचडी" ऐप से आवेदन से शिकायत तक सब ऑनलाइन

चंडीगढ़ में संपत्ति सेवाएं हुईं डिजिटल ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: चंडीगढ़वासियों को अब संपत्ति से जुड़े काम कराने के लिए बार-बार एस्टेट ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दरअसल, चंडीगढ़ प्रशासन ने ‘ई-संपदा सीएचडी’ मोबाइल ऐप और फेसलेस सेवा वितरण सुविधा शुरू की है. दोनों डिजिटल सुविधाओं की शुरुआत रामदरबार स्थित सामुदायिक केंद्र में आयोजित समाधान शिविर के दौरान यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने की.