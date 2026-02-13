ETV Bharat / state

सिटी ब्यूटीफुल को मिलेगी सौगात, सड़कों पर दौड़ेंगी नई इलेक्ट्रिक बसें, जानें कब हो रही पीएम ई-बस सेवा की शुरुआत

चंडीगढ़: पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत चंडीगढ़ में 25 नई इलेक्ट्रिक बसें शनिवार, यानी कल से सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी. प्रधानमंत्री मोदी गुवाहाटी से इन बसों को वर्चुअल हरी झंडी दिखाएंगे. जिससे शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को जल्द ही बड़ी मजबूती मिलेगी. प्रधानमंत्री अपने असम दौरे के दौरान चंडीगढ़ समेत चार शहरों में एक साथ पीएम ई-बस सेवा की शुरुआत करेंगे. इस योजना के तहत कुल 205 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं. इनमें गुवाहटी को 100, नागपुर को 50, भावनगर को 30 और चंडीगढ़ को 25 बसें मिली हैं. गुवाहाटी इस योजना के तहत 100 बसें लेने वाला देश का पहला शहर बन गया है.

एक माह पहले पहुंच चुकी है बसें: चंडीगढ़ में ये बसें पिछले महीने ही पहुंच गई थी. प्रशासन ने इन्हें अलग-अलग रूट्स पर चलाने की तैयारी भी पूरी कर ली थी. यूटी प्रशासन और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया द्वारा हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम भी तय था. केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के वर्चुअली शामिल होने की सहमति भी मिल गई थी. लेकिन योजना का औपचारिक शुभारंभ केंद्र स्तर पर होना था, इसलिए स्थानीय कार्यक्रम को टाल दिया गया.

शहर में पहले से 80 इलेक्ट्रिक बस: परिवहन विभाग के मुताबिक, केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ के लिए कुल 100 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी है. फरवरी के अंत तक 25 और बसें आने की उम्मीद है. जबकि बाकी 50 बसें मार्च और अप्रैल तक मिल सकती हैं. ये बसें मुख्य रूप से शहर के लोकल रूट्स पर चलाई जाएंगी. नवंबर 2025 में 15 साल पूरा कर चुकी 85 डीजल बसों को हटाने के बाद शहर में बसों की कमी महसूस की जा रही थी. ऐसे में नई ई-बसें इस कमी को पूरा करेंगी. अभी कुछ लॉन्ग रूट की बसों को अस्थायी तौर पर सिटी रूट्स पर लगाया गया है. नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू होने के बाद उन बसों को फिर से लंबी दूरी के रूट्स पर भेजा जाएगा. फिलहाल ट्राइसिटी में करीब 80 इलेक्ट्रिक बसें पहले से चल रही हैं.

आधुनिक सुविधाओं से लैस है बसें: नई ई-बसें आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं. इनमें दिव्यांगजनों के लिए ऑटोमैटिक रैंप, लो-फ्लोर डिजाइन, एसी सुविधा और डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए हैं. एक बार फुल चार्ज होने पर ये बसें करीब 224 किलोमीटर तक चल सकती हैं. प्रत्येक बस में 36 सीटें और 20 खड़े यात्रियों की व्यवस्था है. यात्रियों के लिए स्टॉप का संकेत देने के लिए पुश बटन भी लगाया गया है.