ETV Bharat / state

सिटी ब्यूटीफुल को मिलेगी सौगात, सड़कों पर दौड़ेंगी नई इलेक्ट्रिक बसें, जानें कब हो रही पीएम ई-बस सेवा की शुरुआत

चंडीगढ़ में पीएम ई-बस सेवा की शुरुआत शनिवार से होगी. इस योजना के तहत चंडीगढ़ को कुल 25 बसें मिली हैं.

सिटी ब्यूटीफुल को मिलेगी सौगात
सिटी ब्यूटीफुल को मिलेगी सौगात (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 13, 2026 at 2:43 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़: पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत चंडीगढ़ में 25 नई इलेक्ट्रिक बसें शनिवार, यानी कल से सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी. प्रधानमंत्री मोदी गुवाहाटी से इन बसों को वर्चुअल हरी झंडी दिखाएंगे. जिससे शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को जल्द ही बड़ी मजबूती मिलेगी. प्रधानमंत्री अपने असम दौरे के दौरान चंडीगढ़ समेत चार शहरों में एक साथ पीएम ई-बस सेवा की शुरुआत करेंगे. इस योजना के तहत कुल 205 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं. इनमें गुवाहटी को 100, नागपुर को 50, भावनगर को 30 और चंडीगढ़ को 25 बसें मिली हैं. गुवाहाटी इस योजना के तहत 100 बसें लेने वाला देश का पहला शहर बन गया है.

एक माह पहले पहुंच चुकी है बसें: चंडीगढ़ में ये बसें पिछले महीने ही पहुंच गई थी. प्रशासन ने इन्हें अलग-अलग रूट्स पर चलाने की तैयारी भी पूरी कर ली थी. यूटी प्रशासन और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया द्वारा हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम भी तय था. केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के वर्चुअली शामिल होने की सहमति भी मिल गई थी. लेकिन योजना का औपचारिक शुभारंभ केंद्र स्तर पर होना था, इसलिए स्थानीय कार्यक्रम को टाल दिया गया.

शहर में पहले से 80 इलेक्ट्रिक बस: परिवहन विभाग के मुताबिक, केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ के लिए कुल 100 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी है. फरवरी के अंत तक 25 और बसें आने की उम्मीद है. जबकि बाकी 50 बसें मार्च और अप्रैल तक मिल सकती हैं. ये बसें मुख्य रूप से शहर के लोकल रूट्स पर चलाई जाएंगी. नवंबर 2025 में 15 साल पूरा कर चुकी 85 डीजल बसों को हटाने के बाद शहर में बसों की कमी महसूस की जा रही थी. ऐसे में नई ई-बसें इस कमी को पूरा करेंगी. अभी कुछ लॉन्ग रूट की बसों को अस्थायी तौर पर सिटी रूट्स पर लगाया गया है. नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू होने के बाद उन बसों को फिर से लंबी दूरी के रूट्स पर भेजा जाएगा. फिलहाल ट्राइसिटी में करीब 80 इलेक्ट्रिक बसें पहले से चल रही हैं.

आधुनिक सुविधाओं से लैस है बसें: नई ई-बसें आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं. इनमें दिव्यांगजनों के लिए ऑटोमैटिक रैंप, लो-फ्लोर डिजाइन, एसी सुविधा और डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए हैं. एक बार फुल चार्ज होने पर ये बसें करीब 224 किलोमीटर तक चल सकती हैं. प्रत्येक बस में 36 सीटें और 20 खड़े यात्रियों की व्यवस्था है. यात्रियों के लिए स्टॉप का संकेत देने के लिए पुश बटन भी लगाया गया है.

सुविधाओं का रखा गया ख्याल: चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (CTU) के निदेशक प्रद्युम्न सिंह ने बताया कि "नई ई-बसों के आने से शहर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में बड़ा सुधार होगा. इन बसों को खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दिव्यांगजनों की सुविधा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. साथ ही यह कदम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी अहम साबित होगा. प्रशासन का लक्ष्य है कि शहर के प्रमुख रूट्स पर हर 10 मिनट में बस सेवा उपलब्ध कराई जाए. अभी कई रूटों पर बसों के बीच 5 से 30 मिनट का अंतर है". अधिकारियों का कहना है कि "सभी 100 ई-बसें मिलने के बाद फ्रीक्वेंसी और बेहतर की जाएगी."

बंद पड़े रूट को भी किया जाएगा चालू: प्रशासन का मानना है कि मेट्रो परियोजना पर अंतिम फैसला होने तक मजबूत और बेहतर बस सेवा ही ट्रैफिक जाम की समस्या का व्यावहारिक समाधान है. आने वाले समय में नए रूट शुरू करने और बंद पड़े रूट्स को दोबारा चालू करने की भी तैयारी है. ताकि शहरवासियों को सस्ती, नियमित और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन सुविधा मिल सके.

ये भी पढ़ें: चंडीगढ़ को मिली 328 नई इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी, कुल 428 ई-बसों से शहर बनेगा कार्बन-फ्री

ये भी पढ़ें: चंडीगढ़ की सड़कों पर दौड़ी इलेक्ट्रिक बसें, जानें क्या है इनकी खासियत

TAGGED:

CHANDIGARH ELECTRIC BUS SERVICE
PM E BUS SERVICE
चंडीगढ़ इलेक्ट्रिक बस
पीएम ई बस सर्विस
PM E BUS SERVICE IN CHANDIGARH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.