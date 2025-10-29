ETV Bharat / state

जनवरी से शुरू होगी वार्ड बंदी, स्लम फ्री चंडीगढ़ में बदलेगी सियासी तस्वीर, कई नेताओं की रणनीति पर असर

चंडीगढ़: नगर निगम चुनाव से पहले चंडीगढ़ की सियासत एक बार फिर करवट लेने जा रही है. प्रशासन ने जनवरी से वार्ड बंदी की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है. शहर को स्लम-फ्री घोषित किए जाने के बाद अब वार्डों की सीमाएं और आरक्षण व्यवस्था नए सिरे से तय की जाएगी. इस कदम से न केवल राजनीतिक समीकरण बदलने की संभावना है, बल्कि कई मौजूदा नेताओं की रणनीतियां भी प्रभावित हो सकती हैं.

35 रहेगी कुल वार्डों की संख्या:चंडीगढ़ में पहले जो वार्ड अवैध कॉलोनियों के आधार पर तय किए गए थे, अब वे क्षेत्र पूरी तरह खाली हो चुके हैं. इन कॉलोनियों में करीब 8 से 9 हजार लोग बसते थे और वहीं से वोटिंग का बड़ा आधार तैयार होता था. इन कॉलोनियों के उजड़ने के बाद अब वार्डों के क्षेत्रफल को दोबारा चिन्हित किया जाएगा. हालांकि, कुल वार्डों की संख्या 35 ही रहेगी, लेकिन प्रत्येक वार्ड की भौगोलिक सीमाओं में बदलाव किया जाएगा.

9 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित: प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस बार महिला और आरक्षित वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण बदलेगा. नगर निगम की सात आरक्षित सीटों के अलावा 28 में से 9 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे. यह आरक्षण ड्रॉ की प्रक्रिया से तय किया जाएगा. यानी कि इस बार सामान्य श्रेणी में आने वाले कुछ वार्ड भी महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हो सकते हैं.

बिखर सकते हैं वोट बैंक: राजनीतिक हलकों में इस फैसले को लेकर हलचल बढ़ गई है. पिछले चुनाव में जिन कॉलोनियों से पार्टियों को भारी समर्थन मिला था, वे अब खत्म हो चुकी हैं.राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इन इलाकों के उजड़ने से कई दावेदारों का वोट बैंक बिखर सकता है. वहीं, कुछ नेताओं के लिए यह बदलाव नए अवसर भी लेकर आ सकता है.