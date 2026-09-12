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चंडीगढ़ में नशे पर बड़ा वार, 58 हॉटस्पॉट चिन्हित, प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने पुलिसकर्मियों को सख्ती के दिए निर्देश

चंडीगढ़: शहर को नशामुक्त बनाने की मुहिम तेज करते हुए प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने चंडीगढ़ पुलिस को नशे के कारोबार पर और सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. पुलिस अधिकारियों के साथ शुक्रवार को हुई समीक्षा बैठक में प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने साफ कहा कि नशे की सप्लाई और बिक्री रोकना पुलिस की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. बैठक में शहर के 58 संवेदनशील स्थानों को नशे के हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किए जाने की जानकारी भी दी गई.

पुलिस मुख्यालय में हुई बड़ी समीक्षा बैठक:चंडीगढ़ पुलिस मुख्यालय में आयोजित बैठक में प्रशासक गुलाबचंद कटारिया के अलावा राज्यपाल के अतिरिक्त मुख्य सचिव विवेक प्रताप सिंह, गृह सचिव मंदीप सिंह बराड़, डीजीपी डॉ. सागर प्रीत हुड्डा और आईजीपी पुष्पेंद्र कुमार मौजूद रहे. इसके साथ ही सभी एसएसपी, एसपी, डीएसपी और थाना प्रभारियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया. अधिकारियों ने नशे के खिलाफ अब तक की कार्रवाई और आगे की रणनीति पर चर्चा की.

58 हॉटस्पॉट पर पुलिस की कड़ी नजर: बैठक में पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शहर में नशे की बिक्री और इस्तेमाल से जुड़े 58 स्थानों को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है. इन इलाकों में लगातार निगरानी रखी जा रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस की नजर है. बैठक में यह भी बताया गया कि नशे की सप्लाई से जुड़े कुछ नए स्रोतों की पहचान की गई है. कई आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है, जबकि कुछ आरोपी एनडीपीएस एक्ट के तहत न्यायिक हिरासत में हैं.

"सिर्फ पेडलर नहीं, पूरे नेटवर्क तक पहुंचना होगा": प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि, "केवल नशा बेचने वाले पेडलर को पकड़ना पर्याप्त नहीं है. यह पता लगाना जरूरी है कि नशे की सप्लाई कहां से हो रही है और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं. पूरे नेटवर्क की पहचान कर सप्लायर और अन्य आरोपियों तक पहुंचे. साथ ही पुलिस स्टेशनों के बीट सिस्टम को मजबूत करने और संवेदनशील इलाकों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाएं."

लापरवाही पर पुलिसकर्मियों की भी तय होगी जिम्मेदारी: कटारिया ने नशे के मामलों में पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी भी तय करने के संकेत दिए. उन्होंने कहा कि, "यदि किसी इलाके में पुलिस की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए. नशे के खिलाफ कार्रवाई में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल गश्त बढ़ाएं और अचानक निरीक्षण करें."