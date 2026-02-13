ETV Bharat / state

चंडीगढ़ में आज से सजेगा "दिव्य कला मेला", दिव्यांग प्रतिभाओं के रंगारंग उत्सव की हुई शुरुआत

चंडीगढ़: चंडीगढ़ में आज 13 फरवरी से बहुप्रतीक्षित "दिव्य कला मेला" का आगाज हो गया है. सेक्टर-34 ग्राउंड (गुरुद्वारा साहिब के सामने) में 21 फरवरी 2026 तक चलने वाले इस मेले में देशभर से आए दिव्यांग शिल्पकार और उद्यमी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं. मेले का आयोजन नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा किया जा रहा है. उद्घाटन 14 फरवरी को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री द्वारा सुबह 11 बजे किया जाएगा, जबकि मेला प्रतिदिन सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहेगा.

20 राज्यों से आए 100 से अधिक प्रतिभागी: मेले में करीब 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए लगभग 100 दिव्यांग शिल्पकार और उद्यमी हिस्सा ले रहे हैं. यूटी गेस्ट हाउस, सेक्टर-6 में आयोजित प्रेस वार्ता में एनडीएफडीसी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक अनिल कुमार ने बताया कि यह मंच दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनने और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है. आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की पहल के तहत किया जा रहा है.

हस्तशिल्प से ऑर्गेनिक उत्पाद तक सब कुछ उपलब्ध: "दिव्य कला मेला" में हस्तशिल्प, हथकरघा उत्पाद, कढ़ाई कार्य, ऑर्गेनिक खाद्य सामग्री, होम डेकोर आइटम, कपड़े, स्टेशनरी, पर्यावरण-अनुकूल उत्पाद, खिलौने, गिफ्ट आइटम और आकर्षक आभूषण उपलब्ध हैं. आगंतुक यहां न केवल खरीदारी कर सकते हैं, बल्कि सीधे कारीगरों से बातचीत कर उनकी प्रेरणादायक कहानियां भी जान सकते हैं.