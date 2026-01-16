ETV Bharat / state

चंडीगढ़ में डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करने वाले 6 गिरफ्तार, बांग्लादेश और चीन से जुड़े हैं तार, दंपति से फर्जी CBI अधिकारी बनकर ठगे लाखों

चंडीगढ़: चंडीगढ़ पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करने वालों का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है. साइबर क्राइम एसपी, गीतांजलि खंडेलवाल ने बताया कि "इस मामले में 38 लाख रुपये की ठगी की गई थी".

दंपति से लाखों की ठगी: SP गीतांजलि ने बताया कि "आरोपियों ने चंडीगढ़ निवासी दंपति को पहले मुंबई के कोलाबा थाने की पुलिस बनकर फोन किया. कॉल के दौरान पीड़ितों को बताया कि वे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के घेरे में है. इसके बाद खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर वीडियो कॉल के जरिए उन्हें डिजिटल अरेस्ट में होने का डर दिखाया गया. डर और दबाव बनाकर आरोपियों ने दंपत्ति से करीब 38 लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिए".

बांग्लादेश और चीन से जुड़े हैं तार: SP गीतांजलि ने बताया कि "पुलिस जांच में सामने आया है कि ठगी से मिले पैसे को सीधे बैंक में नहीं, बल्कि उसे क्रिप्टोकरेंसी में निवेश कर ट्रेस से बाहर करने की कोशिश की जाती थी. पुलिस जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी फजल उर्फ रॉकी के संपर्क चीन और बांग्लादेश में बैठे लोगों के साथ भी थे. फजल मूल रूप से असम का रहने वाला है और करीब दो साल पहले चेन्नई आया था. जहां वह वेटर का काम करता था. चेन्नई से ही वह क्रिप्टो ट्रांजेक्शन और इंटरनेशनल लिंक संभाल रहा था".