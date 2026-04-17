चंडीगढ़ में विकास परियोजनाओं को रफ्तार, ट्रिब्यून चौक फ्लाईओवर मई से शुरू होने की तैयारी
चंडीगढ़ में विकास परियोजनाओं की समीक्षा हुई. बैंठक में ट्रिब्यून चौक फ्लाईओवर समेत कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जल्द शुरू होने पर चर्चा हुई.
Published : April 17, 2026 at 10:06 AM IST
चंडीगढ़: चंडीगढ़ यूटी प्रशासन में मुख्य सचिव एच. राजेश प्रसाद ने सभी विभागों के सचिवों के साथ बैठक कर शहर में चल रहे बड़े प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की. बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक प्रबंधन और प्रशासनिक कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई.
ट्रिब्यून चौक फ्लाईओवर योजना: बैठक में बताया गया कि ट्रिब्यून चौक पर ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने के लिए फ्लाईओवर, रोटरी और अंडरपास का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है. मंजूरी मिलते ही इस परियोजना का काम मई महीने से शुरू करने की तैयारी है.
रेलवे क्रॉसिंग हटाने का काम तेज: बलटाना और मक्खन माजरा क्षेत्र में लंबे समय से लंबित लेवल क्रॉसिंग हटाने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने रेलवे को 6.5 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं. इससे स्थानीय लोगों को ट्रैफिक और सुरक्षा संबंधी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.
शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स: पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज (PEC) में नए हॉस्टल ब्लॉक के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इसके साथ ही पंजाब यूनिवर्सिटी और PGI को जोड़ने वाले अंडरपास की टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू होने और जून से निर्माण कार्य आरंभ होने की संभावना जताई गई है.
प्रशासनिक निर्देश और भविष्य की योजना: मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाएं तय समय सीमा में पूरी की जाएं. उन्होंने रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज करने और पर्यटन विभाग को सारंगपुर में कॉन्सर्ट आयोजन की तैयारी करने के निर्देश भी दिए. बैठक में शहर के समग्र विकास और ट्रैफिक सुधार पर विशेष जोर दिया गया.
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