आज से चंडीगढ़ डिपो-IV की 85 बसें कंडम घोषित, संचालन रहेगा जारी, जानें क्या बोला चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग
CTU Bus Service in Chandigarh: चंडीगढ़ डिपो-IV की 85 बसों को कंडम घोषित. सीटीयू ने आश्वासन दिया है कि लोगों को परेशानी नहीं होगी.
Published : November 19, 2025 at 9:42 AM IST
चंडीगढ़: ट्राई-सिटी के यात्रियों की सुविधा और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को निरंतर सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (CTU) ने व्यापक संचालन प्रबंध किए हैं. डिपो-IV की 85 बसों की उम्र पूरी हो चुकी है, इसलिए इन्हें 19 नवंबर 2025 से कंडम घोषित कर दिया गया है.
CTU की 85 बसें कंडम: Chandigarh Transport Undertaking ने जनता को आश्वस्त किया है कि डिपो-IV से संचालित सभी बस रूट बिना किसी रुकावट के चलती रहेंगी. कंडम घोषित हो चुकी बसों के स्थान पर यात्रियों को सुचारू और भरोसेमंद बस सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए ठोस योजना बनाई गई है. CTU का उद्देश्य है कि ट्राई-सिटी के यात्री सुरक्षित, किफायती और निर्बाध सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का लाभ उठाते रहें.
जल्द शामिल होंगी नई बसें: CTU ने ये भी स्पष्ट किया कि इस दौरान यात्रियों से सहयोग और समर्थन की अपेक्षा की जाती है, ताकि परिवहन व्यवस्था में किसी प्रकार की असुविधा ना हो. ट्रांसपोर्ट विभाग ने ये भरोसा दिलाया कि सार्वजनिक परिवहन सेवा में किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी और यात्रियों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी. CTU जल्द ही रूट-वार संचालन विवरण साझा करेगा, ताकि यात्री नई व्यवस्था के अनुसार अपनी यात्रा योजना बना सकें.
सीटीयू की यात्रियों से अपील: यात्रियों को सुझाव दिया गया है कि वे परिवहन अपडेट और सूचना के लिए Chandigarh Transport Undertaking की आधिकारिक वेबसाइट और सूचना केंद्रों पर ध्यान दें. इस कदम से ना केवल यात्रियों को सुरक्षित और नियमित परिवहन सेवा मिलेगी, बल्कि ट्रांसपोर्ट विभाग को भी संचालन में बेहतर नियोजन और संसाधनों की बचत सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी.
ये भी पढ़ें- हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को जल संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीसी को किया सम्मानित
ये भी पढ़ें- चंडीगढ़ के मनीमाजरा सिविल अस्पताल को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में मिला पहला स्थान, 10 लाख लोगों के बनाए आभा कार्ड