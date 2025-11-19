ETV Bharat / state

आज से चंडीगढ़ डिपो-IV की 85 बसें कंडम घोषित, संचालन रहेगा जारी, जानें क्या बोला चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग

चंडीगढ़: ट्राई-सिटी के यात्रियों की सुविधा और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को निरंतर सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (CTU) ने व्यापक संचालन प्रबंध किए हैं. डिपो-IV की 85 बसों की उम्र पूरी हो चुकी है, इसलिए इन्हें 19 नवंबर 2025 से कंडम घोषित कर दिया गया है.

CTU की 85 बसें कंडम: Chandigarh Transport Undertaking ने जनता को आश्वस्त किया है कि डिपो-IV से संचालित सभी बस रूट बिना किसी रुकावट के चलती रहेंगी. कंडम घोषित हो चुकी बसों के स्थान पर यात्रियों को सुचारू और भरोसेमंद बस सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए ठोस योजना बनाई गई है. CTU का उद्देश्य है कि ट्राई-सिटी के यात्री सुरक्षित, किफायती और निर्बाध सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का लाभ उठाते रहें.

जल्द शामिल होंगी नई बसें: CTU ने ये भी स्पष्ट किया कि इस दौरान यात्रियों से सहयोग और समर्थन की अपेक्षा की जाती है, ताकि परिवहन व्यवस्था में किसी प्रकार की असुविधा ना हो. ट्रांसपोर्ट विभाग ने ये भरोसा दिलाया कि सार्वजनिक परिवहन सेवा में किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी और यात्रियों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी. CTU जल्द ही रूट-वार संचालन विवरण साझा करेगा, ताकि यात्री नई व्यवस्था के अनुसार अपनी यात्रा योजना बना सकें.