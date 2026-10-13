चंडीगढ़ में गरबा-डांडिया का जश्न, कलाग्राम में बॉलीवुड से गुजराती गानों तक धूम, 19 अक्टूबर तक चलेगा "रास रंगीलो", गुजरात भवन में एंट्री सीमित
चंडीगढ़ के कलाग्राम में 19 अक्टूबर तक रास रंगीलो डांडिया उत्सव चलेगा, जबकि गुजरात भवन में प्रवेश सदस्यों और आमंत्रितों तक सीमित रहेगा.
Published : October 13, 2026 at 9:36 AM IST
पंचकूला: नवरात्रि के दौरान हर साल की तरह इस वर्ष भी चंडीगढ़ में डांडिया महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है. इन दिनों शहर में रहने वाले गुजराती डीजे म्यूजिक पर डांडिया करने और अपने तौर-तरीकों से मौज-मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं. इस साल ट्राईसिटी (चंडीगढ़-पंचकूला-मोहाली) का सबसे बड़ा डांडिया सेलिब्रेशन चंडीगढ़ स्थित कलाग्राम में आयोजित किया गया है. यहां 11 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक, बड़ों समेत लड़के-लड़कियां और महिलाएं रोजाना डांडिया पर "रमत" (नृत्य) करने पहुंच रही हैं. इसके अलावा अन्य जगहों पर भी डांडिया उत्सव की झलकिया दिखाई देने लगी हैं. जबकि कुछ जगहों पर आगामी दिनों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. ईटीवी भारत ने कलाग्राम और गुजरात भवन में इस साल होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी ली.
19 अक्टूबर तक "रास रंगीलो": कलाग्राम में ट्राईसिटी का सबसे बड़ा ओपन एयर डांडिया सेलिब्रेशन "रास रंगीलो" आयोजित किया गया है. यह उत्सव 19 अक्टूबर तक जारी रहेगा. इसमें शामिल होने के लिए रोजाना युवतियां और महिलाएं कलाग्राम में डांडिया पर नृत्य करने पहुंच रही हैं. साल भर से डांडिया का इंतजार कर रहे लोग डीजे म्यूजिक पर थिरक रहे हैं. बॉलीवुड, गुजराती और पंजाबी गीतों पर हर उम्र वर्ग के लोगों के पांव थिरक रहे हैं.
बॉक्स ऑफिस पर मिल रही टिकट: कलाग्राम में डांडिया कार्यक्रम के आयोजक महिप वधावन ने बताया कि, "रोजाना बड़ी लड़कियां-लड़के और महिलाएं बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रही हैं. 13 अक्टूबर को शाम से रात तक केवल भजन चलाए जाएंगे. सभी लोग भजनों पर डांडिया करते हुए नृत्य करेंगे. डीजे प्लेयर रोजाना की तरह विभिन्न भजनों में मिक्सिंग कर कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों का मनोरंजन करेंगे. डांडिया करने के लिए लड़के-लड़कियां लहंगे, अलग-अलग रंगों के चनिया-चोली और कुर्ते-पायजामे में पहुंच रहे हैं. सभी में डांडिया के दौरान काफी उत्साह देखा जा रहा है. कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बॉक्स ऑफिस पर पास और टिकट दी जाती हैं. वहीं, रोजाना पूजा के बाद अलग-अलग सॉन्ग/ट्रैक पर लगातार डांडिया कार्यक्रम जारी रहेगा."
भीड़ से गुजरात भवन का कार्यक्रम सिमटा: चंडीगढ़ सेक्टर-24 स्थित गुजरात भवन में भी इस साल 42वां डांडिया उत्सव मनाया जाना है. गुजराती मंडल के सदस्यों ने इसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं. लेकिन हर साल की तरह यहां होने वाले कार्यक्रम में इस बार हर कोई शामिल नहीं हो सकेगा. गुजरात मंडल से आयोजक धर्मेश ने बताया कि, "19 अक्टूबर की रात आठ बजे डांडिया उत्सव मनाया जाना है. लेकिन इस बार इस उत्सव में केवल गुजरात मंडल के सदस्य और आमंत्रित लोग ही शामिल हो सकेंगे. इस बार कार्यक्रम को काफी निजी रखा गया है. बीते वर्ष भीड़ अधिक होने के कारण आयोजक संभाल नहीं सके थे, जिस कारण अव्यवस्था हो गई थी. इसी कारण इस बार कार्यक्रम में हर कोई शामिल नहीं हो सकेगा. हालांकि, कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के खान-पान और स्नेक्स के लिए कुक रहेंगे."
अम्बा मां के साथ नवदुर्गा की स्थापना: गुजरात भवन में कार्यक्रम के आयोजक धर्मेश ने आगे बताया कि, "हर साल मां अम्बा की प्रतिमा स्थापित की जाती है. लेकिन इस साल मां अम्बा की प्रतिमा के साथ-साथ नवदुर्गा की प्रतिमा भी स्थापित की गई है. हर साल की तरह इस बार भी डांडिया उत्सव को पूरे जोश व उत्साह के साथ मनाया जाएगा. जहां चार गुजराती इक्ट्ठे हो जाते हैं, वहां मिनी गुजरात बन जाता है. हमारे लिए चंडीगढ़ का गुजरात भवन ही गुजरात है. सभी गुजराती पूर्ण श्रृद्धा-भावना के साथ गरबा-डांडिया करते हैं. हम कामना करते हैं कि मां रानी की कृपा सभी पर बनी रहे, सभी का स्वास्थ्य बना रहे व तन-मन-धन से सभी सुखी हों."
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