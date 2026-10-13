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चंडीगढ़ में गरबा-डांडिया का जश्न, कलाग्राम में बॉलीवुड से गुजराती गानों तक धूम, 19 अक्टूबर तक चलेगा "रास रंगीलो", गुजरात भवन में एंट्री सीमित

चंडीगढ़ में गरबा-डांडिया का जश्न ( ETV Bharat )

पंचकूला: नवरात्रि के दौरान हर साल की तरह इस वर्ष भी चंडीगढ़ में डांडिया महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है. इन दिनों शहर में रहने वाले गुजराती डीजे म्यूजिक पर डांडिया करने और अपने तौर-तरीकों से मौज-मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं. इस साल ट्राईसिटी (चंडीगढ़-पंचकूला-मोहाली) का सबसे बड़ा डांडिया सेलिब्रेशन चंडीगढ़ स्थित कलाग्राम में आयोजित किया गया है. यहां 11 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक, बड़ों समेत लड़के-लड़कियां और महिलाएं रोजाना डांडिया पर "रमत" (नृत्य) करने पहुंच रही हैं. इसके अलावा अन्य जगहों पर भी डांडिया उत्सव की झलकिया दिखाई देने लगी हैं. जबकि कुछ जगहों पर आगामी दिनों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. ईटीवी भारत ने कलाग्राम और गुजरात भवन में इस साल होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी ली.

19 अक्टूबर तक "रास रंगीलो": कलाग्राम में ट्राईसिटी का सबसे बड़ा ओपन एयर डांडिया सेलिब्रेशन "रास रंगीलो" आयोजित किया गया है. यह उत्सव 19 अक्टूबर तक जारी रहेगा. इसमें शामिल होने के लिए रोजाना युवतियां और महिलाएं कलाग्राम में डांडिया पर नृत्य करने पहुंच रही हैं. साल भर से डांडिया का इंतजार कर रहे लोग डीजे म्यूजिक पर थिरक रहे हैं. बॉलीवुड, गुजराती और पंजाबी गीतों पर हर उम्र वर्ग के लोगों के पांव थिरक रहे हैं.

गुजरात भवन में प्रवेश सदस्यों और आमंत्रितों तक सीमित रहेगा (ETV Bharat) बॉक्स ऑफिस पर मिल रही टिकट: कलाग्राम में डांडिया कार्यक्रम के आयोजक महिप वधावन ने बताया कि, "रोजाना बड़ी लड़कियां-लड़के और महिलाएं बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रही हैं. 13 अक्टूबर को शाम से रात तक केवल भजन चलाए जाएंगे. सभी लोग भजनों पर डांडिया करते हुए नृत्य करेंगे. डीजे प्लेयर रोजाना की तरह विभिन्न भजनों में मिक्सिंग कर कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों का मनोरंजन करेंगे. डांडिया करने के लिए लड़के-लड़कियां लहंगे, अलग-अलग रंगों के चनिया-चोली और कुर्ते-पायजामे में पहुंच रहे हैं. सभी में डांडिया के दौरान काफी उत्साह देखा जा रहा है. कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बॉक्स ऑफिस पर पास और टिकट दी जाती हैं. वहीं, रोजाना पूजा के बाद अलग-अलग सॉन्ग/ट्रैक पर लगातार डांडिया कार्यक्रम जारी रहेगा."