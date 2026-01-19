ETV Bharat / state

म्यूल बैंक खाताधारकों पर चंडीगढ़ पुलिस का बड़ा एक्शन, 9 आरोपी अरेस्ट, किराए पर देते थे बैंक अकाउंट

अकाउंट किराए पर देकर बने साइबर फ्रॉड का हिस्साः एसपी गीतांजलि खंडेलवाल ने बताया कि "गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी 20 से 26 वर्ष की आयु के हैं. आरोप है कि इन्होंने अपने बैंक अकाउंट्स को किराए पर दिया था और उन्हीं अकाउंट्स के जरिए साइबर अपराधियों ने ठगी की रकम का लेनदेन किया."

चंडीगढ़ में दर्ज है मामलाः एसपी साइबर क्राइम गीतांजलि खंडेलवाल ने बताया कि "साइबर फ्रॉड के एक बड़े नेटवर्क में शामिल मुख्य आरोपी समेत कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. ये गिरफ्तारियां साइबर क्राइम थाना, यूटी चंडीगढ़ में दर्ज कई एफआईआर के आधार पर की गई हैं, जो बैंक अकाउंट्स के दुरुपयोग और साइबर ठगी से जुड़ी है. ये सभी बैंक खाताधारक हैं, जो रकम के हिसाब से कमीशन लेकर साइबर ठगों को अपना खाता देते थे. इनके खाते का उपयोग देश भर के साइबर फ्रॉड से जुड़े लोग कर रहे हैं. गिरफ्तार युवक पैसे को दूसरे खाते में या तो क्रिप्टो में ट्रांसफर करते थे."

चंडीगढ़ः शहर में होने वाले साइबर अपराध के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस स्टेशन सेक्टर-17 स्थित साइबर क्राइम थाना परिसर में साइबर क्राइम ने “ऑपरेशन म्यूल हंट” पहल के तहत की गई कार्रवाई की जानकारी दी.

देश के अलग-अलग राज्यों से शिकायतेंः एसपी गीतांजलि खंडेलवाल ने बताया कि "आरोपियों के अकाउंट्स के माध्यम से लाखों रुपये के ट्रांजैक्शन किए गए. ये ट्रांजैक्शन साइबर ठगी से जुड़े थे. देश के अलग-अलग राज्यों से म्यूल अकाउंट्स को लेकर शिकायतें मिली थीं. फिलहाल इस मामले में कोई कैश रिकवरी नहीं हो पाई है, लेकिन ट्रांजैक्शन ट्रेल और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को पकड़ा गया है."

देशभर से सामने आई म्यूल अकाउंट की शिकायतेंः एसपी गीतांजलि खंडेलवाल ने कहा कि "साइबर अपराधी आम लोगों के बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल 'म्यूल अकाउंट' के तौर पर करते हैं, ताकि ठगी की रकम को इधर-उधर घुमाया जा सके और असली अपराधियों तक पहुंच मुश्किल हो जाए. इस केस में भी ऐसे ही अकाउंट्स का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया गया था."

आगे और गिरफ्तारियों संभवः एसपी साइबर क्राइम ने संकेत दिए कि "जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है. साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी लालच या पैसों के बदले अपना बैंक अकाउंट, एटीएम कार्ड या ओटीपी किसी को ना दें, क्योंकि ऐसा करना कानूनन अपराध है."

बैंक अकाउंट किराए पर न देंः चंडीगढ़ पुलिस ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि "यदि कोई व्यक्ति उनके अकाउंट का इस्तेमाल करने या आसान कमाई के नाम पर अकाउंट किराए पर लेने की बात करता है, तो तुरंत साइबर क्राइम पुलिस को इसकी सूचना दें. एसपी ने कहा कि 'ऑपरेशन म्यूल हंट' अभियान आगे भी सख्ती से जारी रहेगा. साइबर फ्रॉड में शामिल हर व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी."