चंडीगढ़ में 27 नवंबर से सजेगा वार्षिक क्राफ्ट मेला, स्टार नाइट्स और देशभर के लोकनृत्य होंगे आकर्षण का केंद्र
चंडीगढ़ स्थित कलाग्राम में 27 नवंबर से 6 दिसंबर तक वार्षिक क्राफ्ट मेला आयोजित किया जाएगा. जोरों-शोरों पर चल रही तैयारियां.
Published : October 22, 2026 at 9:10 AM IST
पंचकूला: चंडीगढ़ स्थित कलाग्राम में 27 नवंबर से 6 दिसंबर तक वार्षिक क्राफ्ट मेला आयोजित किया जाएगा. नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर (NZCC) और चंडीगढ़ प्रशासन के सांस्कृतिक विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाला यह दस दिवसीय उत्सव देशभर की हस्तशिल्प कला, लोक संस्कृति, पारंपरिक खान-पान और संगीत का संगम बनेगा. मेले में रोज शाम को स्टार नाइट्स के साथ देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले लोकनृत्य कलाकार रोजाना दर्शकों को देश की सांस्कृतिक विविधता से रू-ब-रू कराएंगे.
पद्मश्री समेत शिल्पकार व लोक कलाकार: मेले में देशभर के पद्मश्री सम्मानित और अन्य पुरस्कार विजेता कलाकार, शिल्पकार व लोक कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे. विशेष थीम पर आधारित प्रवेश द्वार और सजावट के साथ विभिन्न राज्यों के शिल्प, हस्तनिर्मित उत्पादों और पारंपरिक व्यंजनों के लिए अलग-अलग स्टॉल लगाए जाएंगे. इससे आगंतुकों को एक ही परिसर में देश के अलग-अलग क्षेत्रों की कला, संस्कृति और खानपान का अनुभव मिलेगा.
लाइव कला प्रदर्शन और प्रतियोगिताएं: चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी के सहयोग से दिन के समय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. वहीं वुड कार्विंग, पॉटरी मेकिंग और लाइव पोर्ट्रेट मेकिंग जैसे कला प्रदर्शन दर्शकों को कलाकारों की कार्यशैली करीब से देखने का अवसर देंगे. कपड़ा निर्माण और फोटोग्राफी से जुड़ी गतिविधियां व प्रतियोगिताएं भी मेले का हिस्सा होंगी. शाम को संगीत कार्यक्रमों के जरिए सांस्कृतिक महफिल सजेगी.
बच्चों-विद्यार्थियों को दोपहर तक मुफ्त प्रवेश: मेले में बच्चों और विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है. जानकारी के अनुसार बच्चों और विद्यार्थियों के समूहों को दोपहर 2 बजे तक मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा. इससे स्कूलों के विद्यार्थियों को देश की पारंपरिक कलाओं, शिल्प तकनीकों और सांस्कृतिक विरासत को करीब से जानने का अवसर मिलेगा.
प्रशासक नगाड़ा बजाकर करेंगे शुरूआत: मेले का शुभारंभ पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक द्वारा नगाड़ा बजाकर किया जाता है. आयोजन के दौरान अन्य विशिष्ट अतिथियों के भी पहुंचने की उम्मीद जताई गई है. दस दिन तक चलने वाला यह उत्सव कला, संस्कृति, संगीत और पारंपरिक हुनर के जरिए चंडीगढ़ के सांस्कृतिक कैलेंडर का प्रमुख आकर्षण बनेगा.
ये भी पढ़ें- हरियाणा के स्कूलों में योग की पाठशाला, योग सिखाएंगे 10,500 शिक्षक, 2036 ओलंपिक में 28 पदक जीतने का लक्ष्य
ये भी पढ़ें- हरियाणा के किसानों को फूलों की खेती की ट्रेनिंग का मौका, 26 अक्टूबर से शुरू होगा पांच दिवसीय प्रशिक्षण, 23 अक्टूबर तक करें आवेदन