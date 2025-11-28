ETV Bharat / state

सीरियल किलर मोनू को उम्र कैद की सजा, चंडीगढ़ कोर्ट ने 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया, हत्या और रेप के 11 मामले दर्ज

Chandigarh Court Sentenced Serial Killer Monu: चंडीगढ़ कोर्ट ने सीरियल किलर मोनू को उम्र कैद की सजा सुनाई है.

Chandigarh Court
Chandigarh Court (Etv Bharat)
Published : November 28, 2025 at 3:36 PM IST

चंडीगढ़: सीरियल किलर मोनू को चंडीगढ़ फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज डॉक्टर यशिका ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. दोषी पर हत्या और रेप की अलग-अलग धाराओं में 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. 2010 में 21 साल की एमबीए छात्रा की हत्या और रेप मामले में मोनू को ये सजा सुनाई गई है. जबकि दोषी के खिलाफ अन्य मामलों में कोर्ट में सुनवाई चल रही है.

सीरियल किलर मोनू को उम्रकैद की सजा: सजा सुनाए जाने के बाद सीरियल किलर मोनू ने खुद को निर्दोष बताया. मोनू ने कहा "पुलिस के साथ मेरा झगड़ा हुआ था. जिसकी वजह से मुझे फंसाया गया है."

सीरियल किलर मोनू को उम्र कैद की सजा (Etv Bharat)

फांसी की मांग कर रहा परिवार: इधर छात्रा के पिता ने कहा कि "हम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट भी और नाखुश भी. ऐसे दरिंदे को फांसी की सजा होनी चाहिए थी, लेकिन कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है. हम उससे संतुष्ट हैं. दोषी के चेहरे पर पछतावा दिखाई नहीं दे रहा था. हम अब ऊपरी अदालत में सजा के खिलाफ जाने पर विचार करेंगे." परिजन दोषी को फांसी की सजा की मांग कर रहे थे.

चंडीगढ़ में दोषी पर 11 मामले दर्ज: तत्कालीन एसएचओ जसपाल जोकि अब सेवानिवृत हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि "सीरियल किलर मोनू के खिलाफ चंडीगढ़ में करीब ग्यारह मामले में दर्ज हैं. जिनमें चंडीगढ़ में मर्डर के तीन मामले हैं. इनमें दो में हत्या और रेप के मामले हैं. इसके साथ ही आठ अन्य मामले भी दोषी के खिलाफ दर्ज हैं. आज एमबीए छात्रा की हत्या मामले में उसको उम्रकैद हुई है. डीएनए के सैंपल मिलान होने से सीरियल किलर मोनू पर फैसला आया है. दोषी के खिलाफ हिमाचल में भी हत्या और रेप का मामला दर्ज था. जिसमें वो बरी हो गया था."

क्या था पूरा मामला? 15 साल पहले चंडीगढ़ सेक्टर 38 में छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आया था. साल 2010 में एमबीए की छात्रा के साथ सीरियल किलर मोनू ने दरिंदगी की थी. मोनू 2024 में पकड़ा गया था. इस बीच मोनू ने दो अन्य हत्याओं को भी अंजाम दिया था. डीएनए से इस बात की पुष्टी हुई थी कि एमबीए की छात्रा की हत्या करने वाला सीरियल किलर मोनू है.

