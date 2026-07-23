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चंडीगढ़ कोर्ट की 66 करोड़ की मल्टी लेवल पार्किंग पर विवाद खत्म, DBA बोली- "नई मल्टी लेवल पार्किंग में आम लोग भी खड़ी कर सकते हैं गाड़ियां"

डीबीए प्रेसिडेंट बोले- "किसी ने अफवाह फैलाई": ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान जिला बार एसोसिएशन (डीबीए) के प्रेसिडेंट अशोक चौहान ने साफ शब्दों में कहा कि, "उद्घाटन के अगले दिन मल्टी लेवल पार्किंग स्थल पर एक कार्यक्रम के चलते टेंट लगा था. साथ ही वहां कई प्रकार की नुकीली और अन्य चीजें पड़ी थी, जिस कारण लोगों को कार्यक्रम जारी रहने तक गाड़ियों के नुकसान से बचाव के लिए वाहन पार्क नहीं करने को कहा गया था. ऐसा कतई नहीं कहा गया था कि मल्टी लेवल पार्किंग केवल वकीलों के इस्तेमाल के लिए ही है. कुछ लोगों द्वारा पार्किंग के संबंध में झूठी अफवाह फैलाई गई हो सकती है."

दरअसल, भारतीय मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत द्वारा बीते शनिवार को मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन किया गया. लेकिन अगले ही दिन कुछ वकीलों द्वारा आम लोगों की गाड़ियों को पार्किंग में जाने से रोक कर कहा गया कि इस सुविधा का इस्तेमाल केवल वकील कर सकते हैं.

पंचकूला: चंडीगढ़ जिला अदालत और ज्यूडिशियल अकादमी के बीच वर्षों से खाली जमीन पर करीब 66 करोड़ रूपये की लागत से तैयार मल्टी लेवल पार्किंग पर सभी का अधिकार है. यह नई पार्किंग केवल वकीलों के लिए ही नहीं, बल्कि अदालत के कामकाज के संबंध में आने वाला हर व्यक्ति यहां अपनी गाड़ी पार्क कर सकता है. यह कहना है जिला बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एडवोकेट अशोक चौहान का.

सीजेआई ने किया उद्घाटन: दरअसल, यूटी प्रशासन ने एक दशक से भी अधिक समय की पार्किंग की समस्या को खत्म करने के लिए चंडीगढ़ सेक्टर 43 स्थित जिला अदालत के पास मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण करवाया है. इस पार्किंग का शुभारंभ भारतीय मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने किया. इस दौरान उनके साथ पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक बल कटारिया भी मौजूद रहे. लेकिन पहले ही दिन मल्टी लेवल पार्किंग में आम लोगों को गाड़ियां खड़ी करने से रोका गया. डीबीए के प्रेसिडेंट अशोक चौहान ने बताया कि, "ऐसा केवल कार्यक्रम जारी होने के दौरान गाड़ियों को नुकसान से बचाने के लिए कहा गया था, क्योंकि वकील आम लोगों को कानूनी पचड़ों से राहत दिलाने के लिए ही हैं."

चंडीगढ़ कोर्ट की 66 करोड़ की मल्टी लेवल पार्किंग सभी के लिए खुली है (ETV Bharat)

साढ़े चार एकड़ में चार मंजिला पार्किंग: प्रेसिडेंट अशोक चौहान ने बताया कि, "साल 2013 में जिला अदालत को सेक्टर 17 से सेक्टर 43 में स्थानांतरित किया गया था. लेकिन इसके बाद से करीब 13 साल तक यहां पार्किंग एक बड़ी समस्या बनी रही. वकील और आम लोगों, दोनों को पार्किंग के लिए परेशान होना पड़ता था. नतीजतन गाड़ियां सड़क पर खड़ी करनी पड़ती, जिससे जाम की स्थिति आम हो चुकी थी. साल 2022 से जिस साढ़े चार एकड़ जगह पर चार मंजिला पार्किंग का निर्माण शुरू किया गाया और अब यह बनकर तैयार है, वहां पहले खाली कच्चा ग्राउंड था. लोगों को कच्चे रास्ते में ही गाड़ियां पार्क करनी पड़ती थी. लेकिन बारिश के दिनों में लोगों के लिए स्थित चुनौतीपूर्ण बनजाती थी."

1174 गाड़ियां और 500 दोपहिया वाहन:प्रेसिडेंट अशोक चौहान ने जानकारी दी कि इस नई मल्टी लेवल पार्किंग के निर्माण में चार वर्षों का समय लगा और करीब 65.64 करोड़ रुपये का खर्च आया है. इस पार्किंग में बेसमेंट समेत तीन फ्लोर हैं, जहां पहले चरण में 1174 कार और करीब 500 दोपहिया वाहन खड़े किया जा सकते हैं.

नए प्रैक्टिशनरों के लिए ओपन हॉल की मांग: जिला बार एसोसिएशन के प्रधान अशोक चौहान ने चंडीगढ़ प्रशासन के समक्ष पुराने पार्किंग स्थल पर एक ओपन हॉल का निर्माण किए जाने की मांग भी रखी है. उन्होंने कहा कि, "जिला अदालत के सभी केबिन भरे हुए हैं, जिसके चलते नए प्रैक्टिशनरों के लिए यहां कोई जगह नहीं बची है. नए प्रैक्टिसनरों के लिए खुले पार्किंग स्थल पर ओपन हॉल बनाए जाए. इसके साथ ही नई मल्टी लेवल पार्किंग को कोर्ट परिसर के साथ कनेक्ट करने पर भी विचार किया जा रहा है. जल्द ही इस काम के भी पूरा होने की उम्मीद है. इससे बुजुर्ग, महिलाएं और अन्यों के लिए खराब मौसम और बरसात के दिनों में गाड़ियां पार्क करने के बाद अदालत परिसर में पहुंचना आसान हो जाएगा."

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