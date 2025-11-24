चंडीगढ़ विवाद: AAP के लिए पंजाब की अस्मिता का मुद्दा, मंजिंदर सिंह सिरसा ने किया पलटवार
पंजाब में चंडीगढ़ को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है. आप के आरोपों पर मनजिंदर सिंह सिरसा ने पलटवार किया है.
Published : November 24, 2025 at 3:26 PM IST
नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा संसद के शीतकालीन सत्र में चंडीगढ़ को लेकर एक प्रस्तावित विधेयक लाए जाने की खबर ने पंजाब, हरियाणा, खासकर पंजाब की राजनीति में एक बार फिर उबाल ला दिया है. यह विवाद चंडीगढ़ पर पंजाब के ऐतिहासिक दावे और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक नियंत्रण से जुड़ा है. प्रस्तावित बिल, जिसके तहत चंडीगढ़ के लिए नियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में सौंपने की बात थी, को लेकर पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने कड़ा विरोध जताया है, जबकि बीजेपी नेता व दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया है.
जानिए क्या है चंडीगढ़ विवाद?
संविधान विशेषज्ञ एस के शर्मा ने बताया कि चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी है. यह विवाद 1966 में पंजाब पुनर्गठन एक्ट के बाद से चला आ रहा है, जब हरियाणा का गठन किया गया था. पंजाब पुनर्गठन एक्ट के तहत, चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था और इसे दोनों राज्यों की राजधानी घोषित किया गया. हालांकि, समय-समय पर केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ को पूरी तरह से पंजाब को सौंपने का वादा किया है, लेकिन यह कभी पूरा नहीं हुआ.
हालिया विवाद की जड़ केंद्र सरकार का एक संभावित कदम था, जिसमें यह संकेत दिया गया था कि चंडीगढ़ के प्रशासन को संविधान के अनुच्छेद 240 के दायरे में लाने के लिए एक विधेयक पेश किया जा सकता है. यही वजह है कि पंजाब के नेताओं ने इसे पंजाब के अधिकारों और क्षेत्रीय अस्मिता पर सीधा हमला बता रहे हैं. क्योंकि उनका मानना है कि चंडीगढ़ पंजाब के गांवों को उजाड़कर बनाया गया था और इस पर पंजाब का निर्विवाद हक है. हालांकि उन्होंने बताया कि विवाद बढ़ने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल ऐसा कोई बिल पेश करने का इरादा नहीं है और सभी संबंधित पक्षों से सलाह ली जाएगी.
चंडीगढ़ पंजाब का अभिन्न अंग
चंडीगढ़ पंजाब का अभिन्न अंग है, यह आम आदमी पार्टी का मुख्य स्टैंड रहा है. पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने केंद्र के इस संभावित कदम का ज़ोरदार विरोध किया है. रविवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस कदम को पंजाब के हितों के खिलाफ बताया और कहा कि पंजाब सरकार कानूनी लड़ाई लड़ेगी, जबकि आम आदमी पार्टी सड़क से संसद तक संघर्ष करेगी. वहीं पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा संविधान संशोधन के माध्यम से चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकार को खत्म करने की कोशिश किसी साधारण कदम का हिस्सा नहीं, बल्कि पंजाब की पहचान और संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है. फेडरल स्ट्रक्चर की धज्जियां उड़ाकर पंजाबियों के हक छीनने की यह मानसिकता बेहद खतरनाक है. जिस पंजाब ने देश की सुरक्षा, अनाज, पानी और इंसानियत के लिए हमेशा बलिदान दिया, आज उसी पंजाब को उसके अपने हिस्से से वंचित किया जा रहा है, ये केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि ये पंजाब की आत्मा को चोट पहुंचाने जैसा है. इतिहास गवाह है कि पंजाबियों ने कभी किसी तानाशाही के सामने सिर नहीं झुकाया. पंजाब आज भी नहीं झुकेगा. चंडीगढ़ पंजाब का है और पंजाब का रहेगा.
Busting the Opposition’s false propaganda, the Home Ministry has categorically stated that there is no proposal to alter Chandigarh’s status, nor is any such Bill scheduled for the Winter Session of Parliament.— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) November 23, 2025
Chandigarh is not only the capital of Punjab but also carries deep… https://t.co/z7V3R7KSc3 pic.twitter.com/y5HMhz4rlN
आप के आरोपों पर सिरसा का पलटवार
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और दिल्ली सरकार के मंत्री रहे मनजिंदर सिंह सिरसा ने चंडीगढ़ विवाद पर आम आदमी पार्टी की आलोचना को खारिज किया है. उन्होंने कहा कि विपक्ष के झूठे प्रचार का पर्दाफ़ाश करते हुए, गृह मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि चंडीगढ़ की स्थिति में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है और न ही संसद के शीतकालीन सत्र में ऐसा कोई विधेयक पेश करने की योजना है. चंडीगढ़ न केवल पंजाब की राजधानी है, बल्कि पंजाबियों के लिए इसका गहरा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक महत्व भी है. यह एक ऐसा तथ्य है जिसे भाजपा और केंद्र सरकार पूरी तरह से स्वीकार करती है. एक पार्टी और सरकार के रूप में, भाजपा इस मुद्दे पर पंजाब की उचित चिंताओं के प्रति पूरी तरह से सम्मान और संवेदनशीलता रखती है. सिरसा ने पहले भी आप नेताओं पर झूठे और मानहानिकारक आरोप लगाने का आरोप लगाया है.
चंडीगढ़ पर केंद्र के प्रस्तावित विधेयक की चर्चा ने एक बार फिर पंजाब की क्षेत्रीय अस्मिता के मुद्दे को गरमा दिया है. आम आदमी पार्टी इसका कड़ा विरोध कर रही है, जबकि बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा सहित अन्य बीजेपी नेता आप की पंजाब सरकार को अन्य मोर्चों पर घेरकर इस विरोध को महज राजनीतिक नाटक साबित करने का प्रयास कर रहे हैं. केंद्र के रुख स्पष्ट करने के बाद फिलहाल विधेयक पर गतिरोध थम गया है, लेकिन चंडीगढ़ पर पंजाब के पूर्ण दावे का मुद्दा भारतीय राजनीति में एक ज्वलंत विषय बना रहेगा.
ये भी पढ़ें: